NOTIZIE
Temi Caldi:

Aumenti della pensione a partire da gennaio 2026. A chi spettano e a quanto ammonta il nuovo assegno

La pensione si aggiorna in base all'inflazione e, a partire dal mese di gennaio 2026, sono previsti aumenti all’assegno Inps

Pubblicato:

Maria Francesca Moro

Maria Francesca Moro

GIORNALISTA

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il Governo ha diramato il Documento programmatico di finanza pubblica, che stima i dati economici più rilevanti ai fini della legge di Bilancio. È possibile dunque iniziare a calcolare i prossimi aumenti della pensione, da attuarsi tramite la perequazione. Ovvero il meccanismo automatico che aggiorna ogni anno l’importo dell’assegno Inps in base all’inflazione calcolata dall’Istat.

Il tasso di rivalutazione

Le stime del Documento programmatico di finanza pubblica parlano di un tasso di rivalutazione dell’1,6%.

Si tratta di un aumento maggiore rispetto a quello dell’anno precedente, quando l’inflazione a rilento portò a un tasso dello 0,8%.

Aumenti alla pensioneiStock
Le pensioni si adeguano all’inflazione da gennaio 2026

Resta incerto quale sarà il meccanismo di rivalutazione applicato, se l’originario previsto dalla legge n. 448 del 1998 e applicato a gennaio 2025.

O, in alternativa, le più severe misure che il Governo Meloni mise in atto nel biennio 2023-24.

I tagli della premier prevedono l’adeguamento dell’intera pensione e non più la rivalutazione della sola parte eccedente.

Significa che, per coloro che percepiscono un assegno alto, l’aumento è molto basso, quasi irrilevante.

A quanto ammontano gli aumenti alla pensione

Il tasso di rivalutazione si basa sull’entità dell’assegno rispetto alla pensione minima, oggi pari a 603,40 euro mensili, 7.844,20 euro annui.

Per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo, entro i 2.413,60 euro al mese, l’aumento è pieno. Ad esempio, un assegno da 1.000 euro diverrà di 1.016 euro.

Per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il minimo, fino a 3.017 euro, la rivalutazione è ridotta al 90%. Dunque, un assegno da 2.500 euro aumenta di circa 40 euro.

Per le pensioni superiori a 5 volte il minimo, oltre i 3.017 euro, la rivalutazione scende al 75% e prevede, ad esempio, un aumento di 59 euro per un assegno di 4.000 euro.

Cosa succede se Meloni conferma i tagli

Se il Governo dovesse invece riprendere il sistema di perequazione adottato fino al 2024, gli aumenti sarebbero meno generosi.

Per le pensioni fino a 4 volte il minimo la rivalutazione resterebbe piena, così come già visto.

Anche le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo manterrebbero lo stesso tasso di rivalutazione al 90%.

Il tasso di rivalutazione scenderebbe invece al 53% per gli assegni superiori tra 5 e 6 volte il minimo.

Al 47% per chi supera il minimo tra 6 e 8 volte; al 37% per gli assegni superiori tra 8 e 10 volte il minimo.

Le pensioni più elevate, oltre 10 volte superiori all’assegno minimo, beneficerebbero di un tasso di rivalutazione fermo al 22%.

aumenti-pensione-1 iStock

Leggi anche

HeyLight

Ultime Notizie

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo