Aumenti della pensione a partire da gennaio 2026. A chi spettano e a quanto ammonta il nuovo assegno
La pensione si aggiorna in base all'inflazione e, a partire dal mese di gennaio 2026, sono previsti aumenti all’assegno Inps
Il Governo ha diramato il Documento programmatico di finanza pubblica, che stima i dati economici più rilevanti ai fini della legge di Bilancio. È possibile dunque iniziare a calcolare i prossimi aumenti della pensione, da attuarsi tramite la perequazione. Ovvero il meccanismo automatico che aggiorna ogni anno l’importo dell’assegno Inps in base all’inflazione calcolata dall’Istat.
- Il tasso di rivalutazione
- A quanto ammontano gli aumenti alla pensione
- Cosa succede se Meloni conferma i tagli
Il tasso di rivalutazione
Le stime del Documento programmatico di finanza pubblica parlano di un tasso di rivalutazione dell’1,6%.
Si tratta di un aumento maggiore rispetto a quello dell’anno precedente, quando l’inflazione a rilento portò a un tasso dello 0,8%.
Le pensioni si adeguano all’inflazione da gennaio 2026
Resta incerto quale sarà il meccanismo di rivalutazione applicato, se l’originario previsto dalla legge n. 448 del 1998 e applicato a gennaio 2025.
O, in alternativa, le più severe misure che il Governo Meloni mise in atto nel biennio 2023-24.
I tagli della premier prevedono l’adeguamento dell’intera pensione e non più la rivalutazione della sola parte eccedente.
Significa che, per coloro che percepiscono un assegno alto, l’aumento è molto basso, quasi irrilevante.
A quanto ammontano gli aumenti alla pensione
Il tasso di rivalutazione si basa sull’entità dell’assegno rispetto alla pensione minima, oggi pari a 603,40 euro mensili, 7.844,20 euro annui.
Per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo, entro i 2.413,60 euro al mese, l’aumento è pieno. Ad esempio, un assegno da 1.000 euro diverrà di 1.016 euro.
Per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il minimo, fino a 3.017 euro, la rivalutazione è ridotta al 90%. Dunque, un assegno da 2.500 euro aumenta di circa 40 euro.
Per le pensioni superiori a 5 volte il minimo, oltre i 3.017 euro, la rivalutazione scende al 75% e prevede, ad esempio, un aumento di 59 euro per un assegno di 4.000 euro.
Cosa succede se Meloni conferma i tagli
Se il Governo dovesse invece riprendere il sistema di perequazione adottato fino al 2024, gli aumenti sarebbero meno generosi.
Per le pensioni fino a 4 volte il minimo la rivalutazione resterebbe piena, così come già visto.
Anche le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo manterrebbero lo stesso tasso di rivalutazione al 90%.
Il tasso di rivalutazione scenderebbe invece al 53% per gli assegni superiori tra 5 e 6 volte il minimo.
Al 47% per chi supera il minimo tra 6 e 8 volte; al 37% per gli assegni superiori tra 8 e 10 volte il minimo.
Le pensioni più elevate, oltre 10 volte superiori all’assegno minimo, beneficerebbero di un tasso di rivalutazione fermo al 22%.