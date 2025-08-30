Aumenti in autunno dalla spesa alimentare alle bollette, ogni famiglia spenderà 416 euro in più: ecco perché
Autunno 2025, Codacons: stangata da 416 euro a famiglia tra alimentari, scuola, trasporti ed energia. Prezzi in rialzo e bollette più care
Il rientro dalle vacanze estive sarà particolarmente amaro per le famiglie italiane. Secondo il Codacons, tra settembre e dicembre 2025 ogni nucleo dovrà affrontare una spesa extra di circa 416 euro rispetto allo stesso periodo del 2024. Una vera e propria “stangata d’autunno” che comprende aumenti in quattro settori chiave: alimentari, scuola, trasporti ed energia.
- In autunno ogni famiglia spenderà 416 euro in più
- Scuola più cara
- Rincari anche per i trasporti
- Il peso delle bollette
- Dazi e rischi futuri
In autunno ogni famiglia spenderà 416 euro in più
Come riporta ANSA, per un nucleo con due figli, la spesa alimentare segnerà un incremento medio di 130 euro solo nell’ultimo quadrimestre dell’anno, senza considerare i costi legati alle festività natalizie.
A incidere sono gli aumenti costanti dei prezzi al dettaglio, influenzati dall’inflazione e dal rialzo delle materie prime.
Bollette più alte dall’autunno
In un contesto in cui il potere d’acquisto delle famiglie è già eroso, i rincari sui beni essenziali pesano in modo particolare.
Scuola più cara
Il ritorno sui banchi comporterà una spesa più salata. Zaini, astucci, diari e quaderni registrano un aumento medio del 5% rispetto al 2024, mentre i libri di testo segnano un +3,8%.
In totale, una famiglia dovrà mettere in conto circa 50 euro in più per affrontare l’acquisto del corredo scolastico.
L’istruzione, già voce di spesa rilevante, diventa così ancora più gravosa per i nuclei con più figli.
Rincari anche per i trasporti
Nemmeno i trasporti sfuggono ai rialzi. Secondo il Codacons, una famiglia di quattro persone spenderà 66 euro in più tra settembre e dicembre per viaggi e trasporti quotidiani.
A pesare sono l’aumento dei carburanti e il rialzo delle tariffe dei mezzi pubblici, legati all’andamento del mercato energetico internazionale.
Il peso delle bollette
Con l’arrivo dell’autunno e l’avvio dei riscaldamenti, la voce più critica diventa quella delle bollette.
La corsa ai rifornimenti di gas da parte dei Paesi europei sta già spingendo al rialzo i prezzi sui mercati internazionali. Il Codacons stima per le famiglie italiane un incremento medio del 15% delle tariffe energetiche, con un costo aggiuntivo di circa 170 euro nel solo quadrimestre autunnale.
Dazi e rischi futuri
La situazione potrebbe addirittura peggiorare. L’associazione mette in guardia da due fattori: i possibili dazi imposti dagli Stati Uniti e le tensioni geopolitiche in corso, che rischiano di aggravare ulteriormente il quadro economico nazionale.
“Qualora queste variabili incidessero negativamente sui prezzi – avverte il Codacons – il bilancio per le famiglie italiane sarebbe ancora più pesante”.