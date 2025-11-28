Aumenti in busta paga a gennaio fino a 440 euro per 13 milioni di italiani, la tabella con le fasce di reddito

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Via da gennaio 2026 agli aumenti in busta paga per effetto del taglio dell’Irpef, l’aliquota marginale del secondo scaglione è ridotta di due punti passando dal 35% al 33%. Ad avvantaggiarsi del taglio saranno i contribuenti con un reddito compreso tra 28mila e 200mila euro, ma non allo stesso modo.

Gli aumenti in busta paga

La norma, inserita nella manovra, è ancora all’esame del Parlamento. In ogni caso l’approvazione sembra essere scontata.

Il taglio coinvolgerebbe oltre 13 milioni di contribuenti, di cui 8,2 milioni con reddito prevalente da lavoro dipendente.

L’aumento medio sarà di 210 euro all’anno e sarà più elevato man mano che ci si avvicina alla soglia del secondo scaglione pari a 50mila euro. Il governo ha poi previsto un meccanismo che neutralizza il beneficio per i redditi superiori a 200mila euro.

Gli aumenti per fascia di reddito

Chi ha un reddito fino a 30mila euro, si troverà 40 euro in più all’anno, con un guadagno di 5mila euro in più, ovvero un reddito di 35mila euro, l’aumento sarà di 140 euro.

Chi guadagna 40mila euro avrà un incremento di 240 euro annui, con 45mila euro si sale a 340 euro all’anno.

I redditi di 50mila euro otterranno 440 euro in più, così come chi guadagna tra 50mila e 200mila euro annui. Chi oltrepassa quota 200mila, invece, non avrà alcun aumento in busta paga.

In pratica, da gennaio 2026, gli scaglioni saranno tassati secondo le aliquote marginali del 23% fino a 28mila euro, del 33% da 28mila a 50mila, del 43% oltre i 50mila e fino a 200mila.

Chi ottiene più vantaggi

A spiegare nel dettaglio chi avrà i vantaggi fiscali più cospicui dalla riforma è la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallario.

“Circa il 50 per cento del risparmio di imposta – ha detto in un’audizione davanti alle commissioni di Camera e Senato – va ai contribuenti con reddito superiore ai 48.000 euro, che rappresentano l’8 per cento del totale”.

Secondo l’Upb il beneficio medio annuo sarà “pari a 408 euro per i dirigenti, 123 per gli impiegati e 23 euro per gli operai” mentre si attesterà a 124 euro per i lavoratori autonomi e a 55 euro per i pensionati. La riforma costerà alle casse statali circa 2,7 milioni di euro.