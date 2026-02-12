Aumenti sigarette di 30 centesimi dalle Winston alle Camel, quali pacchetti costano di più dopo la Manovra

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Dal 13 febbraio le sigarette di diverse marche aumentano di 30 centesimi, dopo il primo rincaro avvenuto il 16 gennaio per il gruppo Philipps Morris. La crescita dei prezzi delle bionde rientra nel meccanismo di adeguamento delle accise previsto dalla Legge di Bilancio 2026. Dalle Winston alle Camel, le aziende coinvolte dalle nuove regole.

Sigarette in aumento di 30 centesimi

L’aumento del 16 gennaio ha colpito le sigarette del gruppo Philipps Morris, tra cui Marlboro, Chesterfield, Merit, Diana e Muratti.

Dal 13 febbraio salgono i prezzi delle Winston, Camel, Benson&Hedges, American Spirit e Glamour.

In base alla tipologia, per queste sigarette, si spenderà da 5 euro e 50 centesimi fino a 6 euro e 80 centesimi a pacchetto da 20 sigarette.

Aumenti previsti anche nel 2027 e 2028

Gli aumenti previsti dalla Legge di Bilancio 2026 continueranno anche nel 2027 e nel 2028.

Complessivamente la maggiorazione del prezzo, rispetto al 2025, sarà di 1 euro 50 centesimi.

Il gettito maggiore per le casse dello Stato, solo per il 2026, è di quasi 1 milione di euro.

Quali sono le sigarette che costano di più

A causa degli aumenti inseriti nella Manovra, alcune marche di sigarette hanno superato la soglia di 7 euro al pacchetto, altre si stanno avvicinando a questo limite gradualmente.

Le sigarette più costose sono le Dunhill International a 7 euro a pacchetto da 20, seguite da Marlboro Gold Ks, Marlboro Ks e Marlboro White che costano 6 euro e 80 centesimi.

Anche Benson&Hedges Gold, Muratti Ambassador Blue KS, Muratti Ambassador Azure KS, Kent Surround e American Spirit sono arrivate al prezzo di 6 euro e 80 centesimi a pacchetto.

Davidoff Classic e Glamour hanno invece un costo di 6 euro e 50 a pacchetto.