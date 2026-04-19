Aumento degli stipendi nel mese di maggio, ma non per tutti: chi è coinvolto e quanto arriva in busta paga
Il decreto lavoro del 1° maggio promette taglio al cuneo fiscale e aumento degli stipendi per molti lavoratori italiani
In arrivo il nuovo decreto lavoro del 1° maggio, il pacchetto di misure varato dal Governo per alleggerire il peso fiscale in busta paga. Gli interventi promettono un aumento degli stipendi per alcune categorie di lavoratori, col fine di aumentare la capacità di spesa degli italiani, pur senza cambiamenti radicali.
- Il taglio del cuneo fiscale
- A quanto ammonta l’aumento degli stipendi
- Le altre misure del decreto lavoro del 1° maggio
- I dubbi dei sindacati
Il taglio del cuneo fiscale
Il provvedimento centrale del nuovo decreto lavoro è il taglio del cuneo fiscale, già introdotto nei mesi scorsi e confermato, se non lievemente rafforzato.
Prevista la riduzione dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, con un conseguente aumento del netto mensile e nessuna ripercussione sul lordo.
A beneficiarne saranno principalmente i redditi medio-bassi, con vantaggi decrescenti all’aumentare dello stipendio. L’effetto dovrebbe essere nullo per redditi superiori ai 35.000 euro annui.
Il Governo punta a rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, compatibilmente con le risorse di bilancio.
A quanto ammonta l’aumento degli stipendi
Le misure entreranno in vigore a partire dal 1° maggio 2026, ma l’applicazione potrebbe slittare per ragioni tecniche.
Presumibilmente, gli aumenti arriveranno nelle buste paga di giugno o luglio, con possibile riconoscimento successivo degli arretrati.
Di seguito, una simulazione dell’aumento mensile in busta paga in base alla fascia di reddito:
- fino a 15.000 euro: aumento netto tra 80 e 100 euro al mese;
- intorno a 20.000 euro: incremento stimato tra 70 e 90 euro mensili;
- intorno a 28.000 euro: beneficio compreso tra 40 e 60 euro al mese;
- intorno a 35.000 euro: guadagno ridotto, tra 20 e 40 euro mensili;
- oltre 35.000 euro: incrementi minimi o assenti.
Le altre misure del decreto lavoro del 1° maggio
Oltre al taglio del cuneo fiscale, il decreto lavoro del 1° maggio dovrebbe mantenere alcune misure già entrate in vigore, tra cui bonus e detrazioni per il lavoro dipendente.
In discussione anche possibili riforme dell’Irpef che potrebbero incidere ulteriormente sul netto percepito dai lavoratori.
Non si tratta di una rivoluzione ma di piccoli cambiamenti che potrebbero agevolare in particolare alcune categorie di lavoratori, tra cui quelli con figli a carico; i dipendenti di grandi aziende con sistemi strutturati di welfare e gli assunti con contratto collettivo scaduto da mesi.
I dubbi dei sindacati
Le sigle sindacali e le associazioni di categoria più importanti, da Confcommercio a Confidustria, hanno dimostrato dubbi riguardo le necessarie coperture finanziarie per l’intervento, al momento non specificate dal Governo.
Sindacati e imprese si interrogano, infatti, sulle coperture finanziarie per il pacchetto di intervento, che per il momento non sono state specificate.
Servirebbero infatti fondi generosi per supportare le agevolazioni che il Governo ha intenzione di rendere strutturali, dagli aumenti di stipendio ai premi di produzione da tassare all’1%, fino all’aumento del fringe benefit e al bonus per le assunzioni degli under35.