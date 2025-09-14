Aumento dei casi di Chikungunya in Veneto e allerta focolaio a Verona, virus minaccia manifestazioni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In Veneto si contano 46 casi autoctoni di Chikungunya, tutti nella provincia di Verona. Il virus, trasmesso dalla zanzara tigre, ha portato alla sospensione di sagre e a disinfestazioni straordinarie, con timori anche per la Fiera del Riso. I sintomi sono lievi, ma le autorità invitano alla massima attenzione per evitare che il focolaio si allarghi.

Aumento dei casi di Chikungunya in Veneto

Dal 6 agosto a oggi i casi autoctoni di Chikungunya in Veneto sono saliti a 46, tutti nella provincia di Verona. Il primo contagio è stato registrato su una donna di 64 anni di Arbizzano, seguito a distanza di un giorno da un altro caso ad Affi.

Da allora il virus, trasmesso dalla zanzara tigre, si è diffuso in diversi comuni della Valpolicella e in vari quartieri cittadini, fino a Isola della Scala.

ANSA Disinfestazioni necessarie a causa dell’aumento dei casi di Chikungunya nella provincia di Verona, in Veneto

Qui, il 13 settembre, è scattata una nuova disinfestazione e l’attenzione si è spostata anche sulla Fiera del Riso, in programma dal 19 settembre, che potrebbe subire limitazioni.

Eventi sospesi e misure straordinarie

Per contenere i contagi, diversi eventi popolari sono stati sospesi o ridimensionati: dalla Festa della Birra di Parona alla Sagra del Ceo a Chievo, interrotta a causa delle bonifiche programmate.

In parallelo, i sindaci hanno disposto interventi di disinfestazione in aree pubbliche e luoghi di aggregazione.

La Regione Veneto, insieme all’Istituto superiore di sanità, raccomanda ai cittadini di non lasciare ristagni d’acqua e di adottare misure di prevenzione anche a livello domestico, come svuotare sottovasi e trattare tombini con larvicidi.

Sintomi e rischi per la salute

Il “paziente zero” non è stato individuato, ma secondo il professor Federico Gobbi dell’Irccs Sacro Cuore di Negrar, il ceppo isolato corrisponde a quello attualmente circolante in Madagascar, già segnalato anche in Francia e Cina.

L’ipotesi è che il virus sia stato introdotto da un viaggiatore straniero o da un residente di ritorno da aree a rischio. La trasmissione avviene solo tramite puntura di zanzare infette, non tra esseri umani. Il rischio di diffusione resta alto fino a quando le zanzare resteranno attive, quindi almeno fino a fine settembre.

I sintomi osservati nei pazienti veronesi – febbre, dolori articolari e muscolari, stanchezza, eruzioni cutanee – non sono gravi, e solo due persone hanno richiesto un ricovero. La responsabile del Dipartimento di Prevenzione del Veneto, Francesca Russo, invita però a non sottovalutare la situazione, ricordando che la zanzara tigre è “l’animale più pericoloso per l’uomo” e che il controllo del territorio dipende anche dai comportamenti individuali.