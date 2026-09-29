Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Legge di Bilancio 2026 prevede stangate per i fumatori, con rincari di 25 centesimi e 40 centesimi per ogni pacchetto di sigarette rispettivamente nel 2027 e nel 2028. Aumenteranno i costi anche di tabacco trinciato e sigarette elettroniche (e-cig), oltre a regole più rigide e al divieto di vendita online per le bustine di nicotina (nicotine pouches). L’obiettivo è incrementare le entrate dello Stato, garantendo un gettito aggiuntivo di oltre 790 milioni di euro dal 2028 in poi.