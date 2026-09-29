Aumento dei prezzi delle sigarette, rincari nel 2027 e nel 2028: arriveranno fino a 40 centesimi a pacchetto
Dalle sigarette alle e-cig, arrivano i rincari graduali dal 2026 al 2028: stimati fino a 40 centesimi a pacchetto e strette sulle bustine di nicotina
La Legge di Bilancio 2026 prevede stangate per i fumatori, con rincari di 25 centesimi e 40 centesimi per ogni pacchetto di sigarette rispettivamente nel 2027 e nel 2028. Aumenteranno i costi anche di tabacco trinciato e sigarette elettroniche (e-cig), oltre a regole più rigide e al divieto di vendita online per le bustine di nicotina (nicotine pouches). L’obiettivo è incrementare le entrate dello Stato, garantendo un gettito aggiuntivo di oltre 790 milioni di euro dal 2028 in poi.
Quanto aumenterà il prezzo di sigarette e tabacco
Per chi fuma le classiche sigarette o il tabacco da rollare, la norma stabilisce un aumento progressivo della tassazione fissa e dei costi minimi a partire dal 2026 e fino al 2028:
- sigarette tradizionali: l'importo fisso sulle sigarette passa dagli attuali 29,50 euro per 1.000 sigarette a 32 euro nel 2026, 35,50 euro nel 2027 e 38,50 euro dal 2028. Secondo le stime fiscali, questo comportarà un aumento medio del prezzo di vendita al pubblico stimato in circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, 25 centesimi per il 2027 e 40 centesimi a pacchetto a partire dal 2028;
- tabacco trinciato: per il tabacco da arrotolare sale la soglia minima dell'accisa, che passa da 148,50 euro al chilo a 161,50 euro nel 2026, 165,50 euro nel 2027 e 169,50 euro dal 2028. Gli aumenti stimati al chilo varieranno da 15-18 euro nel 2026 fino a 25-29 euro nel 2028;
- sigaretti: anche per i sigaretti la soglia minima sale a 47 euro al chilo nel 2026, 49 euro nel 2027 e 51 euro dal 2028.
Cosa succede a sigarette elettroniche e tabacco riscaldato
I rincari e i ricalcoli toccano da vicino anche le alternative al fumo tradizionale:
- sigarette elettroniche (e-cig): per i liquidi da inalazione con nicotina, la percentuale dell'imposta di consumo sale al 18% per il 2026, al 20% nel 2027 e al 22% dal 2028. Aumenti previsti anche per i liquidi senza nicotina, che passeranno al 13% nel 2026, 15% nel 2027 e 17% a partire dal 2028;
- tabacco riscaldato: per i prodotti a tabacco da inalazione senza combustione, la norma stabilisce invece un leggero sconto o freno agli aumenti precedentemente previsti per gli anni 2026 e 2027, rideterminando la percentuale d'imposta al 40,50% per il 2026, al 41% per il 2027 e portandola al 42% soltanto a partire dal 2028.
Stangata e regole severe per le bustine di nicotina
Particolare attenzione viene riservata alle cosiddette nicotine pouches, le bustine contenenti nicotina da assumere senza combustione o inalazione. Su questi prodotti scattano importanti restrizioni d'uso e di commercio:
- divieto di vendita online: è vietata la vendita a distanza, compresa quella da siti esteri, verso i consumatori italiani. Chi viola la norma rischia pesanti sanzioni: da 30.000 a 150.000 euro per i produttori e importatori, e da 500 a 5.000 euro per distributori e negozianti;
- sicurezza e salute: le confezioni dovranno obbligatoriamente contenere indicazioni sugli ingredienti, sulla dose di nicotina (con un limite massimo fissato a 16,6 mg per involucro), avvertenze sui rischi per la salute e il numero verde dell'Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, gli involucri dovranno essere dotati di chiusura di sicurezza a prova di bambino;
- divieto per i minori: la vendita resta severamente vietata ai minori di 18 anni. Le scorte non conformi già presenti nei negozi o nei depositi potranno comunque essere smaltite.
Quanto incasserà lo Stato con i nuovi aumenti
L'intero impianto di modifiche alle tasse sui tabacchi e prodotti succedanei ha un obiettivo economico chiaro. Secondo quanto stimato nei documenti ufficiali, le nuove misure garantiranno alle casse dello Stato un incremento netto delle entrate tributarie di:
- 213 milioni di euro per il 2026;
- 465,8 milioni di euro per il 2027;
- 796,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
Oltre a rimodulare le tasse, il testo fissa anche nuove scadenze di pagamento per le aziende del settore sui prodotti immessi sul mercato dal 1° gennaio 2026, stabilendo versamenti mensili entro il giorno 16 del mese successivo (con scadenze speciali previste ad agosto e a dicembre).