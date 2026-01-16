Aumento dei prezzi per le sigarette fino a 30 centesimi a pacchetto, colpite anche quelle elettroniche

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Sono scattati i primi aumenti del prezzo delle sigarette stabiliti dalla Manovra. Venerdì 16 gennaio 2026 era la prima data stabilita dal governo per il rialzo delle accise, che proseguirà anche nel 2027 e nel 2028. A seconda delle marche, si arriva anche a 30 centesimi di euro in più a pacchetto. I rincari colpiscono anche sigari, tabacco trinciato e sigarette elettroniche.

Di quanto aumentano le sigarette e quante marche sono coinvolte

I rincari delle “bionde” sono stati comunicati dall’Agenzia Dogane e Monopoli con una circolare ad hoc e coinvolgeranno 390 prodotti per tabagisti.

Al momento sono note 86 marche di sigarette e 22 marche di trinciati, ma nelle prossime settimane se ne aggiungeranno man mano altre.

Considerando tutti i rincari, l’aumento di prezzo medio è di circa 15 centesimi a pacchetto.

Un astuccio di Marlboro Gold arriverà ad esempio a costare 6,80 euro al pacchetto, mentre il prezzo di un astuccio di Philip Morris Red salirà a 5,80 euro.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una tabella ufficiale con tutti i nuovi prezzi marca per marca.

Cosa sono e come funzionano le accise

In Italia sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti da tabacco lavorati:

sigarette;

sigari;

sigaretti;

tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta, ossia melassa per narghilè);

tabacco da fiuto e da mastico;

tabacchi da inalazione senza combustione e prodotti assimilati.

Il prezzo stabilito dal produttore, su cui incidono anche le spese di distribuzione, è dato dalla differenza fra il prezzo di vendita al pubblico e gli importi risultanti da accisa, Iva e aggio.

In pratica le accise sulle sigarette sono determinate da un sistema misto e ad valorem (proporzionale), dove si aggiunge un importo fisso per migliaio di sigarette, una componente proporzionale, l’Iva (22%) e l’aggio del tabaccaio.

L’aumento delle accise (e dei prezzi) non si ferma al 2026

Il prezzo delle sigarette è destinato ad aumentare anche nei prossimi due anni. La Legge di Bilancio prevede infatti un rincaro progressivo fino al 2028.

Nello specifico, aumenterà l’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigari e tabacco trinciato. Verranno inoltre ridefiniti i coefficienti per il calcolo delle accise sui prodotti a tabacco riscaldato.

Secondo Assoutenti, il gettito previsto dallo Stato per il triennio toccherà 1,47 miliardi di euro. Così ripartito: 213 milioni di euro per il 2026, 465,8 milioni per il 2027 e 796,9 milioni per il 2028.

Per quanto riguarda l’anno in corso, l’accisa sui tabacchi lavorati sale da 29,50 euro per mille sigarette del 2025 a 32 euro attuali. L’anno prossimo toccherà i 35,50 euro e nel 2028 arriverà a 38,50 euro.

L’importo minimo dell’accisa sui sigaretti schizza invece da 37 a 47 euro al chilo convenzionale per il 2026, a 49 euro per il 2027 e a 51 euro per il 2028.

Le accise sul tabacco trinciato aumentano da 148,50 euro al chilo convenzionale a 161,50 euro per quest’anno, a 165,50 euro nel 2027 e a 169,50 euro nel 2028.

I rincari delle sigarette elettroniche

Dicevamo che sono coinvolte anche le sigarette elettroniche. Anche in questo caso per l’accisa si calcola un coefficiente, che per il 2026 è pari al 18%. L’anno prossimo salirà al 20% e nel 2028 al 22%.

Nello specifico il coefficiente è relativo ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina.

Per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide senza nicotina è invece previsto un coefficiente del 13% per il 2026, del 15% per il 2027 e del 17% per il 2028.