Aumento dell'Isee per il bonus bollette 2026, delusione delle associazioni per un "rialzo misero"

Sale la soglia Isee per ottenere il bonus bollette 2026. Dall’1 gennaio il tetto per accedere ai sostegni sociali sulle utenze destinati alle famiglie con redditi bassi è stato alzato, in forza dell’adeguamento triennale dei prezzi al consumo agli indici Istat applicato dall’Autorità Arera. Un aumento che allarga lievemente la platea di beneficiari, ma che per le associazioni non è sufficiente.

L’innalzamento della soglia Isee

Tra i primi atti del 2026, l’Autorità per la regolamentazione dell’Energia ha comunicato l’aggiornamento del valore di Isee per potere accedere ai bonus sociali, che passa così da 9.530 a 9.796 euro, mentre per i nuclei familiari con almeno quattro figli la soglia rimane invariata a 20mila euro.

L’adeguamento è stato fissato seguendo dell’andamento medio degli ultimi tre anni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come stabilito dal decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 29 dicembre 2016.

Il bonus bollette

Introdotto nel 2007, il sistema dei bonus sociali, rivolto agli utenti aventi diritto che rientrano nei requisiti Isee, prevede uno sconto sulle bollette di gas, acqua, elettricità e rifiuti, come ricordato da Arera:

-30% sulle tariffe dell’utente medio per la corrente elettrica, al lordo delle imposte;

riduzione del 15% delle spese per la fornitura di gas, al netto delle imposte;

sconto pari a 50 litri per abitante al giorno sui costi del servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione);

sconto del 25% sulla Tari o sulla tassa corrispettiva dovuta per i rifiuti.

La delusione delle associazioni di consumatori

L’adeguamento applicato da Arera non è però abbastanza per le associazioni, come Federconsumatori che ritiene “soglie e importi insufficienti per affrontare la povertà energetica” e Assoutenti, che invita a “Fare di più per garantire i consumi minimi”.

Per il vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Marco Vignola, si tratta di un “rialzo misero del 2,79%”:

“Il Governo – ha dichiarato – avrebbe dovuto rivedere le soglie dei bonus, ripristinando quelle decise dal Governo Draghi che innalzavano la soglia Isee da 9.530 euro a 15 mila euro. Servono poi soglie intermedie tra quella minima e quella delle famiglie con almeno 4 figli a carico, lasciata a 20 mila euro, proporzionandole in modo più coerente rispetto al numero dei componenti delle famiglie e rendendole progressive per scaglioni. Inoltre, vanno rivisti anche i meccanismi di assegnazione, commisurando il bonus agli effettivi consumi”