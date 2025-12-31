Aumento delle accise del gasolio dal 1° gennaio 2026, rincari per milioni di automobilisti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Rincari in arrivo per gli automobilisti italiani che guidano auto diesel: dal 1° gennaio 2026 scatta l’aumento delle accise del gasolio deciso dal governo Meloni e previsto dalla Legge di Bilancio. Il prezzo del gasolio subirà un incremento di 4,05 centesimi al litro, portando nelle casse dello Stato circa 552 milioni di euro nel 2026, come sottolinea il Codacons. La Manovra prevede un’analoga riduzione per l’accisa sulla benzina, ma il ribasso rischia di rimanere solo sulla carta, come accaduto in passato.

Aumento delle accise del gasolio dal 2026

Il 2026 inizierà con rincari per milioni di italiani, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di accise sui carburanti volute dal governo.

Dal 1° gennaio 2026 gli automobilisti che viaggiano con veicoli diesel dovranno fare i conti con un aumento del prezzo del gasolio di 4,05 centesimi a litro.

Secondo i calcoli del Codacons, si tratta di un aumento di tasse che interesserà circa 16,6 milioni di automobilisti e che porterà maggiori entrate nelle casse dello Stato, circa 552 milioni di euro nel 2026.

L’aumento delle accise sul gasolio si tradurrà in un incremento di circa 2,47 euro a pieno: ipotizzando due pieni al mese, significa maggiori spese per 59 euro all’anno.

Calano accise sulla benzina

Le nuove disposizioni introdotte dal governo prevedono l’allineamento delle accise tra benzina e gasolio, fissando entrambe a 672,90 euro per mille litri.

Questo significa che il gasolio subirà un aumento di circa 50 euro per metro cubo, mentre per la benzina ci sarà una riduzione simile.

Si tratta però di un ribasso che potrebbe avere un impatto minimo sui prezzi finali per i consumatori.

Già in passato, infatti, i ribassi delle accise non si sono tradotti in cali sensibili dei prezzi alla pompa, a differenza dei rincari che sono immediatamente visibili.

“Il ribasso rischia di rimanere solo sulla carta – osserva il Codacons – come già osservato a maggio, quando l’accisa è aumentata di 1,5 centesimi di euro il prezzo del gasolio alla pompa è immediatamente salito”, mentre per la benzina, “pur in presenza di una riduzione dell’accisa da 1,5 centesimi, i ribassi sono stati minimi”.

Benzina ai minimi dal 2021

Intanto il ministero delle Imprese e del Made in Italy rileva come stia proseguendo il calo dei prezzi medi dei carburanti, che ha portato il prezzo della benzina a toccare il livello più basso da ottobre 2021.

Il Mimit parla in una nota di una discesa “iniziata lo scorso 26 novembre e in linea con l’andamento dei mercati internazionali della materia prima e dei prodotti raffinati”.