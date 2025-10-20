Aumento di 20 euro per le pensioni minime nel 2026 ma solo agli over 70: cosa prevede la bozza della Manovra

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La bozza della manovra di bilancio 2026 prevede un aumento di 20 euro al mese per i pensionati in condizioni economiche disagiate, ma solo per chi ha un’età pari o superiore a 70 anni. L’intervento scatterà dal 1° gennaio 2026 e si lega alla legge 448 del 2001, che introdusse il cosiddetto “milione di lire” al mese per gli over 70.

Aumento per le pensioni minime solo per gli over 70

Come riporta ANSA il 20 ottobre, Il tetto di reddito per ottenere il beneficio sarà incrementato di 260 euro annui, ampliando lievemente la platea dei destinatari.

L’aumento si inserisce in un quadro economico più ampio, nel quale il governo sta cercando di conciliare misure di sostegno al reddito con interventi di contenimento della spesa pubblica.

La priorità resta quella di tutelare le fasce più vulnerabili, anche se l’importo aggiuntivo resta simbolico: circa 240 euro in più all’anno per ciascun beneficiario.

La disputa sugli affitti brevi

Parallelamente, la bozza della Manovra introduce un inasprimento fiscale sugli affitti brevi, con la cedolare secca che salirà al 26% anche per chi destina una sola abitazione all’uso turistico.

La misura ha suscitato immediate critiche da parte di Forza Italia, con il portavoce Raffaele Nevi che ha definito la scelta “profondamente sbagliata” e non equa rispetto alla riduzione dal 33% al 26% dell’imposta sui stablecoin.

Secondo Nevi, “non è corretto equiparare la casa al trading sulle criptovalute”, sottolineando come la norma non fosse stata preventivamente discussa con gli alleati.

Il contributo straordinario delle banche: 6 miliardi

Sul fronte bancario, il vicepremier Matteo Salvini ha difeso il contributo straordinario richiesto agli istituti di credito, stimato in oltre 6 miliardi di euro, spiegando che con profitti da 50 miliardi è giusto che le banche offrano “un piccolo contributo per aiutare i consumatori”.

Il ministro Antonio Tajani, invece, ha frenato su toni punitivi: ha ricordato che al governo siedono tre partiti e che ogni proposta deve trovare una mediazione politica condivisa.

Aumenta il prezzo delle sigarette

Infine, un capitolo della bozza riguarda l’aumento delle accise sulle sigarette: dal 2026 il prezzo dei pacchetti crescerà di circa 15 centesimi, con un aumento complessivo di 60 centesimi in tre anni.

Previsti anche rincari di 12 centesimi per le sigarette elettroniche, anche se le compagnie potranno decidere se assorbire o trasferire l’intero rialzo sui consumatori.