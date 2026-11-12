Aumento pensioni a gennaio 2027, le regole della perequazione e il calendario dei pagamenti INPS

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le pensioni aumenteranno già da gennaio 2027, comprese quelle di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS. La conferma arriva dall’Istituto previdenziale, che con un comunicato dell’11 novembre 2026 ha chiarito le modalità di applicazione della rivalutazione degli assegni. La precisazione arriva dopo le indicazioni iniziali su un possibile rinvio degli aumenti a marzo per circa 3,6 milioni di pensionati. L’INPS ha invece assicurato che l’adeguamento all’inflazione sarà riconosciuto immediatamente. Resta aperta la questione delle nuove percentuali di rivalutazione previste dalla Manovra 2027. La riforma potrebbe ridurre gli aumenti per le pensioni medio-alte, mentre eventuali differenze saranno regolate attraverso successivi conguagli.

Aumento pensioni da gennaio 2027, la conferma dell’INPS

Nel comunicato dell’11 novembre, l’INPS ha chiarito che la perequazione sarà applicata a partire dalla prima rata del nuovo anno.

“Nessuna pensione resterà ferma nei primi mesi dell’anno”, ha assicurato l’Istituto.

L’aumento sarà visibile nel cedolino anche per chi percepisce trattamenti superiori a quattro volte il minimo, una soglia che nel 2026 corrisponde a 2.447,40 euro lordi mensili.

In precedenza era stata ipotizzata una rivalutazione immediata soltanto per gli assegni inferiori a tale importo, con il riconoscimento degli aumenti per le altre pensioni entro marzo.

La nuova comunicazione supera questa distinzione, garantendo l’applicazione della perequazione già da gennaio.

Perequazione pensioni 2027, le sei fasce previste dalla Manovra

L’articolo 55 del disegno di Legge di Bilancio 2027 propone di modificare il sistema di adeguamento delle pensioni all’inflazione.

Attualmente si applicano tre scaglioni, con percentuali differenti sulle singole quote dell’assegno.

La Manovra introduce invece sei fasce, con una percentuale di rivalutazione applicata all’intero trattamento pensionistico.

Le percentuali proposte sono:

100% dell’inflazione fino a quattro volte il minimo INPS;

85% tra quattro e cinque volte il minimo;

53% tra cinque e sei volte;

47% tra sei e otto volte;

37% tra otto e dieci volte;

32% oltre dieci volte il minimo.

Per individuare la fascia vengono considerati complessivamente i trattamenti pensionistici percepiti.

Le pensioni fino a quattro volte il minimo conserverebbero quindi la rivalutazione piena, mentre gli importi superiori riceverebbero un adeguamento progressivamente ridotto.

Le percentuali sono ancora contenute nel disegno di legge e potrebbero cambiare durante l’esame parlamentare.

Quanto aumentano le pensioni e cosa succede con i conguagli di marzo

Il tasso di rivalutazione per il 2027 sarà determinato sulla base dell’inflazione registrata nel 2026.

L’INPS applicherà gli aumenti già con la pensione di gennaio, senza attendere l’approvazione definitiva delle nuove disposizioni.

Eventuali differenze tra gli importi inizialmente riconosciuti e quelli previsti dalla legge definitiva saranno regolate con un conguaglio successivo.

L’adeguamento è atteso entro il primo trimestre del 2027, con marzo indicato come riferimento per le operazioni di conguaglio.

Secondo le simulazioni dell’Istat, la nuova rivalutazione potrebbe comportare per oltre 3,5 milioni di pensionati un aumento medio inferiore di circa 510 euro lordi annui rispetto alle regole attuali.

Non si tratta di una riduzione diretta dell’assegno già percepito, ma di una minore crescita della pensione rispetto al sistema precedente.

Calendario pagamenti pensioni INPS 2027, le date da gennaio a dicembre

Le pensioni vengono generalmente pagate il primo giorno bancabile del mese.

Gennaio rappresenta un’eccezione, perché l’accredito avviene il secondo giorno bancabile.

Il primo pagamento del 2027 è previsto per lunedì 4 gennaio, sia presso le banche sia attraverso Poste Italiane.

Il calendario indicativo dei pagamenti è il seguente:

Gennaio – 4 gennaio

Febbraio – 1° febbraio

Marzo – 1° marzo

Aprile – 1° aprile

Maggio – 3 maggio

Giugno – 1° giugno

Luglio – 1° luglio

Agosto – 2 agosto

Settembre – 1° settembre

Ottobre – 1° ottobre

Novembre – 2 novembre

Dicembre – 1° dicembre

Le date dovranno essere confermate dal calendario ufficiale INPS per il 2027.

I pensionati potranno verificare l’importo rivalutato e gli eventuali conguagli consultando il cedolino della pensione nell’area personale MyINPS, accessibile con SPID, CIE o CNS.