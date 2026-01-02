Aumento per sigarette e tabacco nel 2026, la lista dei rincari fino a 15 centesimi a pacchetto
Nel 2026 crescono i prezzi di sigarette e tabacco per via dell'aumento delle accise deciso dal governo
Il nuovo anno si apre con una raffica di rincari per milioni di italiani, dal gasolio alle autostrade fino alle sigarette. I fumatori in particolare dovranno fare i conti con l’aumento dei prezzi di sigarette e tabacco previsto dalla Legge di Bilancio 2026: il governo Meloni ha deciso aumenti per i prossimi tre anni che porteranno circa 1,5 miliardi di euro nelle casse dello Stato. Per il 2026 si parla di un rincaro medio di circa 15 centesimi a pacchetto per le sigarette tradizionali, 50 centesimi per il tabacco trinciato e pochi centesimi per il liquido delle sigarette elettroniche.
Rincari per sigarette e tabacco nel 2026
Dal 1° gennaio 2026 scattano in Italia aumenti dei prezzi di sigarette e tabacco per via dell’incremento delle accise previsto dalla nuova Legge di Bilancio.
Il governo Meloni ha parlato di un piano triennale di aumenti per le “bionde”, pensato sia per disincentivare il consumo di tabacco che per aumentare le entrate fiscali, stimate in circa 1,5 miliardi di euro in più nel triennio 2026-2028.
La Manovra 2026 ha introdotto un aumento delle accise per le sigarette, che varranno 32 euro al chilo nel 2026.
I prezzi finali però varieranno anche in base alle decisioni dei produttori e dei rivenditori.
Di quanto aumenta il prezzo delle sigarette
Per quanto riguarda le sigarette tradizionali, secondo le stime ufficiali presentate dal governo i prezzi saliranno di circa 15 centesimi a pacchetto nel 2026, 11 centesimi nel 2027 e 14 centesimi nel 2028.
Nel complesso si parla quindi di un aumento di circa 40 centesimi a pacchetto nel triennio.
Ad esempio, un pacchetto che nel 2025 costava 5,50 euro, nel 2026 costerà circa 5,65 euro, fino ad arrivare ai 5,91 euro nel 2028.
Quanto costerà in più nel 2026 il tabacco trinciato
I rincari riguarderanno anche gli altri prodotti da fumo come il tabacco trinciato, spesso visto come un’alternativa più economica alle sigarette confezionate.
In questo caso l’aumento dei prezzi sarà ancora più marcato rispetto alle sigarette: l’accisa salirà da 148,50 a 161,50 euro al chilo nel 2026.
Per i prezzi finali, variabili ovviamente in base alle decisioni dei produttori, si stima un rincaro di circa 50 centesimi per una busta da 30 grammi.
Un pacchetto di tabacco trinciato da 30 grammi che nel 2025 costava 7,40 euro, dal 1° gennaio 2026 costerà 7,92 euro: nel 2028 arriverà a costare circa 8,25 euro.
Gli aumenti per le sigarette elettroniche
Per quanto riguarda le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato non bruciato, i rincari previsti saranno più contenuti.
Per i liquidi delle sigarette elettroniche nel 2026 l’accisa salirà dall’11% al 13% per quelli senza nicotina, e dal 16% al 18% per quelli con nicotina. Aumenti che si traducono in rincari di pochi centesimi al millilitro.
I rincari stimati per il tabacco riscaldato non bruciato sono di circa 5-8 centesimi nel 2026, fino ad arrivare a 12-15 centesimi in più nel 2028.