Aumento prezzi di benzina e diesel, come funzionano le accise mobili che potrebbe usare il Governo Meloni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La guerra in Medio Oriente è entrata in una delle sue fasi più critiche e ha portato a un aumento dei prezzi della benzina e del diesel. I costi hanno raggiunto quelli di marzo, ma il Governo non è ancora intervenuto sulle accise, perché mancano i fondi. Un problema risolvibile con il meccanismo delle accise mobili, che però l’esecutivo non ha ancora attivato e che potrebbe rivelarsi controproducente.

I prezzi della benzina e del diesel continuano ad aumentare

Il 23 luglio il Ministero dei Trasporti ha comunicato che il prezzo medio della benzina alla pompa in Italia ha raggiunto gli 1,957 euro al litro, mentre quello del diesel è arrivato a 2,141 euro al litro.

Incrementi molto sensibili rispetto a ieri, quando la benzina era a 1,949 euro a litro e il gasolio a 2,124 euro. In autostrada i prezzi sono anche più alti, con il diesel a 2,213.

ANSA

È l’effetto dell’aumento del prezzo del petrolio, che è arrivato oltre i 90 dollari al barile. Il Brent, il greggio del Mare del Nord che viene utilizzato in Europa, è arrivato a 97,83 dollari.

Perché aumenta il prezzo della benzina

Il motivo di questi aumenti è la guerra in Medio Oriente. Da quando il cessate il fuoco tra Iran e Usa è saltato e i bombardamenti sono ricominciati, lo Stretto di Hormuz è stato nuovamente chiuso.

Il risultato è che il petrolio iraniano e quello dei Paesi del Golfo è nuovamente intrappolato, l’offerta di greggio è calata e quindi il prezzo è cresciuto.

In questi giorni, inoltre, i ribelli yemeniti Houthi hanno ricominciato ad attaccare le navi che transitano nel Mar Rosso, creando un altro collo di bottiglia per il transito internazionale di petrolio.

Cosa sono le accise mobili

In primavera, quando i prezzi erano simili a quelli attuali, il Governo aveva deciso di intervenire tagliando le accise, le tasse fisse sul carburante. Un intervento estremamente costoso, che difficilmente potrà essere ripetuto.

L’Esecutivo potrebbe però ricorrere alle accise mobili. Le accise non sono infatti l’unica tassa sul carburante: ci sarebbe anche l’Iva, che non è fissa ma in percentuale. Questo significa che, più i prezzi si alzano, più l’incasso dell’Iva aumenta.

Il Governo potrebbe spendere questo incasso extra per abbassare le accise: un metodo chiamato accise mobili. L’effetto non sarebbe però immediato. Prima lo Stato dovrebbe incassare il gettito dell’Iva e soltanto poi potrebbe abbassare il prezzo dei carburanti.

Questa misura, inoltre, potrebbe essere controproducente. Abbassando in questo modo il prezzo del carburante si fa aumentare la domanda. A sua volta, l’alta domanda causa un aumento dei prezzi e quindi riduce l’effetto del taglio delle accise.