Aumento sigarette da mercoledì 15 aprile, l'elenco dei rincari che su alcuni pacchetti arrivano a 50 centesimi
Nuovi aumenti per sigarette e tabacchi trinciati e da fumo, quali marche costeranno di più dal 15 aprile 2026
Brutte notizie per i fumatori italiani, con la data del 15 aprile 2026 che darà il via al nuovo aumento al prezzo delle sigarette. Infatti, a causa dell’ultimo intervento sulle accise, chi andrà a comprare sigarette e tabacchi si troverà costretto a sborsare qualche centesimo in più, con alcuni pacchetti che addirittura arriveranno a costare 50 centesimi in più.
- Sigarette e tabacco in aumento
- I rincari da inizio 2026
- Dalle sigarette ai tabacchi trinciati
- La lista completa delle marche coinvolte
Sigarette e tabacco in aumento
Sul sito della Federazione Italiana Tabaccai la comunicazione sul nuovo aumento del prezzo delle sigarette campeggia chiaramente in apertura.
Infatti, a causa dell’ultimo intervento sulle accise, dal 15 aprile numerosi marchi di sigarette, tabacchi e trinciati per sigarette subiranno un aumento.
Il costo maggiorato è dovuto all’adeguamento delle accise secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio.
I rincari da inizio 2026
Si tratta dell’ennesimo aumento in pochi mesi. L’ultimo registrato è quello del 13 marzo, quando alcuni prodotti avevano già subito un rialzo.
Ma già da gennaio, a dir la verità, i rincari si sono fatti sentir pian piano per quasi tutti i prodotti.
Dalle sigarette ai tabacchi trinciati
Dal 15 aprile, come riferito dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nessun pacchetto di sigarette costerà meno di 5,20 euro e alcuni addirittura saranno vicini ai 7 euro (6,80 euro per marchi come Davidoff). Si tratta di aumenti che vanno dai 20 ai 50 centesimi.
Qualcosa in più, invece, per i tabacchi trinciati che registrano aumenti che vanno dai 50 ai 60 centesimi in più a confezione.
La lista completa delle marche coinvolte
Ecco le tabelle aggiornate con i nuovi costi in vigore dal 15 aprile 2026.
Sigarette
|Codice
|Marca e Prodotto
|Confezione
|Prezzo (€)
|154
|JPS ORIGINAL
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|293
|JPS RED
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|300
|JPS SILVER
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|348
|PETER STUYVESANT ORIGINAL
|astuccio da 20 pezzi
|6,30
|352
|PETER STUYVESANT GOLD
|astuccio da 20 pezzi
|6,30
|547
|PETER STUYVESANT ORIGINAL 100’S
|astuccio da 20 pezzi
|6,30
|558
|GAULOISES BLONDES BLU
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|583
|DAVIDOFF GOLD SL LINE
|astuccio da 20 pezzi
|6,80
|640
|GAULOISES BLONDES ROSSA
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|728
|DAVIDOFF CLASSIC
|astuccio da 20 pezzi
|6,80
|758
|DAVIDOFF GOLD
|astuccio da 20 pezzi
|6,80
|1634
|WEST ORIGINAL
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|1635
|WEST BLUE
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|1672
|NEWS RED
|astuccio da 20 pezzi
|6,30
|1788
|PETER STUYVESANT GOLD 100’S
|astuccio da 20 pezzi
|6,30
|2286
|JPS BLUE STREAM
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|2287
|JPS RED 100
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|2288
|JPS BLUE STREAM 100
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|2883
|JPS SILVER 100
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|2956
|JPS BLUE
|cartoccio da 20 pezzi
|5,50
|2957
|JPS RED
|cartoccio da 20 pezzi
|5,50
|3006
|JPS SSL-LINE SILVER
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|3007
|JPS SSL-LINE WHITE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|3364
|MADEMOISELLE LA ROSE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|3365
|MADEMOISELLE LA BLEUE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|3536
|MADEMOISELLE LA BLANCHE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|3839
|WEST BLUE 100S
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|3840
|WEST ORIGINAL 100S
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|3941
|JPS WHITE
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|20927
|WEST SILVER
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|20957
|MADEMOISELLE LA PLUS
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|21033
|WEST BLUE SSL-LINE
|astuccio da 20 pezzi
|5,20
|21034
|GAULOISES BLONDES BLU 100s
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
|21035
|GAULOISES BLONDES ROSSA 100s
|astuccio da 20 pezzi
|5,50
Trinciati per sigaretta
|Codice
|Marca e Prodotto
|Confezione
|Prezzo (€)
|336
|DRUM ORIGINAL
|da 40 grammi
|10,50
|361
|DRUM WHITE
|da 40 grammi
|10,50
|706
|DRUM BRIGHT BLUE
|da 40 grammi
|10,50
|801
|GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL
|da 40 grammi
|11,00
|1915
|GOLDEN VIRGINIA YELLOW
|da 40 grammi
|11,00
|3486
|GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL
|da 30 grammi
|8,30
|3487
|GOLDEN VIRGINIA YELLOW
|da 30 grammi
|8,30
|3519
|JPS BLUE 30 GR
|da 30 grammi
|7,80
|3520
|JPS RED 30 GR
|da 30 grammi
|7,80
|3802
|HORIZON
|da 30 grammi
|7,80
|3942
|HORIZON BLUE
|da 30 grammi
|7,80
|20201
|JPS BLUE VOLUME
|da 30 grammi
|7,80
Altri tabacchi da fumo
|Codice
|Marca e Prodotto
|Confezione
|Prezzo (€)
|2610
|ELIXYR PIPE TOBACCO
|da 25 grammi
|3,50