Aumento sigarette da mercoledì 15 aprile, l'elenco dei rincari che su alcuni pacchetti arrivano a 50 centesimi

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Brutte notizie per i fumatori italiani, con la data del 15 aprile 2026 che darà il via al nuovo aumento al prezzo delle sigarette. Infatti, a causa dell’ultimo intervento sulle accise, chi andrà a comprare sigarette e tabacchi si troverà costretto a sborsare qualche centesimo in più, con alcuni pacchetti che addirittura arriveranno a costare 50 centesimi in più.

Sigarette e tabacco in aumento

Sul sito della Federazione Italiana Tabaccai la comunicazione sul nuovo aumento del prezzo delle sigarette campeggia chiaramente in apertura.

Infatti, a causa dell’ultimo intervento sulle accise, dal 15 aprile numerosi marchi di sigarette, tabacchi e trinciati per sigarette subiranno un aumento.

Il costo maggiorato è dovuto all’adeguamento delle accise secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio.

I rincari da inizio 2026

Si tratta dell’ennesimo aumento in pochi mesi. L’ultimo registrato è quello del 13 marzo, quando alcuni prodotti avevano già subito un rialzo.

Ma già da gennaio, a dir la verità, i rincari si sono fatti sentir pian piano per quasi tutti i prodotti.

Dalle sigarette ai tabacchi trinciati

Dal 15 aprile, come riferito dal sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nessun pacchetto di sigarette costerà meno di 5,20 euro e alcuni addirittura saranno vicini ai 7 euro (6,80 euro per marchi come Davidoff). Si tratta di aumenti che vanno dai 20 ai 50 centesimi.

Qualcosa in più, invece, per i tabacchi trinciati che registrano aumenti che vanno dai 50 ai 60 centesimi in più a confezione.

La lista completa delle marche coinvolte

Ecco le tabelle aggiornate con i nuovi costi in vigore dal 15 aprile 2026.

Sigarette

Codice Marca e Prodotto Confezione Prezzo (€) 154 JPS ORIGINAL astuccio da 20 pezzi 5,50 293 JPS RED astuccio da 20 pezzi 5,50 300 JPS SILVER astuccio da 20 pezzi 5,50 348 PETER STUYVESANT ORIGINAL astuccio da 20 pezzi 6,30 352 PETER STUYVESANT GOLD astuccio da 20 pezzi 6,30 547 PETER STUYVESANT ORIGINAL 100’S astuccio da 20 pezzi 6,30 558 GAULOISES BLONDES BLU astuccio da 20 pezzi 5,50 583 DAVIDOFF GOLD SL LINE astuccio da 20 pezzi 6,80 640 GAULOISES BLONDES ROSSA astuccio da 20 pezzi 5,50 728 DAVIDOFF CLASSIC astuccio da 20 pezzi 6,80 758 DAVIDOFF GOLD astuccio da 20 pezzi 6,80 1634 WEST ORIGINAL astuccio da 20 pezzi 5,20 1635 WEST BLUE astuccio da 20 pezzi 5,20 1672 NEWS RED astuccio da 20 pezzi 6,30 1788 PETER STUYVESANT GOLD 100’S astuccio da 20 pezzi 6,30 2286 JPS BLUE STREAM astuccio da 20 pezzi 5,50 2287 JPS RED 100 astuccio da 20 pezzi 5,50 2288 JPS BLUE STREAM 100 astuccio da 20 pezzi 5,50 2883 JPS SILVER 100 astuccio da 20 pezzi 5,50 2956 JPS BLUE cartoccio da 20 pezzi 5,50 2957 JPS RED cartoccio da 20 pezzi 5,50 3006 JPS SSL-LINE SILVER astuccio da 20 pezzi 5,50 3007 JPS SSL-LINE WHITE astuccio da 20 pezzi 5,50 3364 MADEMOISELLE LA ROSE astuccio da 20 pezzi 5,50 3365 MADEMOISELLE LA BLEUE astuccio da 20 pezzi 5,50 3536 MADEMOISELLE LA BLANCHE astuccio da 20 pezzi 5,50 3839 WEST BLUE 100S astuccio da 20 pezzi 5,20 3840 WEST ORIGINAL 100S astuccio da 20 pezzi 5,20 3941 JPS WHITE astuccio da 20 pezzi 5,50 20927 WEST SILVER astuccio da 20 pezzi 5,20 20957 MADEMOISELLE LA PLUS astuccio da 20 pezzi 5,50 21033 WEST BLUE SSL-LINE astuccio da 20 pezzi 5,20 21034 GAULOISES BLONDES BLU 100s astuccio da 20 pezzi 5,50 21035 GAULOISES BLONDES ROSSA 100s astuccio da 20 pezzi 5,50

Trinciati per sigaretta

Codice Marca e Prodotto Confezione Prezzo (€) 336 DRUM ORIGINAL da 40 grammi 10,50 361 DRUM WHITE da 40 grammi 10,50 706 DRUM BRIGHT BLUE da 40 grammi 10,50 801 GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL da 40 grammi 11,00 1915 GOLDEN VIRGINIA YELLOW da 40 grammi 11,00 3486 GOLDEN VIRGINIA THE ORIGINAL da 30 grammi 8,30 3487 GOLDEN VIRGINIA YELLOW da 30 grammi 8,30 3519 JPS BLUE 30 GR da 30 grammi 7,80 3520 JPS RED 30 GR da 30 grammi 7,80 3802 HORIZON da 30 grammi 7,80 3942 HORIZON BLUE da 30 grammi 7,80 20201 JPS BLUE VOLUME da 30 grammi 7,80

Altri tabacchi da fumo

Codice Marca e Prodotto Confezione Prezzo (€) 2610 ELIXYR PIPE TOBACCO da 25 grammi 3,50