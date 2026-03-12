Aumento sigarette dal 13 marzo 2026: la lista completa delle marche e i nuovi prezzi
Quali marche aumentano? Il dettaglio sui rincari di marzo 2026
Da venerdì 13 marzo 2026 scattano ufficialmente i nuovi rincari sulle sigarette in Italia. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha recepito l’aggiornamento delle accise previsto dall’ultima Legge di Bilancio, portando un aumento medio di circa 10-12 centesimi a pacchetto per le marche più diffuse. Il provvedimento colpisce i principali brand internazionali, ritoccando verso l’alto i listini che in alcuni casi superano la soglia dei 6 euro e 30 centesimi per le confezioni da venti.
- Quali sigarette aumentano? La lista completa delle marche coinvolte
- Perché i prezzi delle sigarette aumentano nel 2026?
- Aumenti anche per tabacco riscaldato e sigarette elettroniche
Quali sigarette aumentano? La lista completa delle marche coinvolte
Ecco la tabella aggiornata con i nuovi costi in vigore dal 13 marzo 2026 per le marche più vendute:
|Marca Sigarette (pacchetto da 20)
|Prezzo precedente
|Nuovo Prezzo
|Aumento
|Marlboro (Red, Gold, Silver)
|€ 6,20
|€ 6,32
|+12 cent
|Merit
|€ 6,00
|€ 6,12
|+12 cent
|Camel (Blue, Filters)
|€ 5,80
|€ 5,90
|+10 cent
|Philip Morris (Blue, Red)
|€ 6,00
|€ 6,10
|+10 cent
|Lucky Strike (Red, Silver)
|€ 5,60
|€ 5,70
|+10 cent
|Chesterfield (Blue, Red)
|€ 5,50
|€ 5,60
|+10 cent
|Winston (Blue, Red)
|€ 5,50
|€ 5,60
|+10 cent
|MS (Varie tipologie)
|€ 5,40
|€ 5,50
|+10 cent
Oltre alle sigarette tradizionali, l’aggiornamento dei listini tocca anche il tabacco trinciato (da rollare) e i sigari.
L’obiettivo della manovra è duplice:
- garantire il gettito fiscale previsto dallo Stato
- scoraggiare il consumo di tabacco attraverso la leva del prezzo
Perché i prezzi delle sigarette aumentano nel 2026?
L’aumento registrato a marzo 2026 non è un evento isolato, ma fa parte di un calendario di adeguamenti fiscali triennali.
La variazione è dovuta principalmente all’incremento della specifica, ovvero la componente fissa dell’accisa, che pesa maggiormente sui prodotti di fascia media e bassa.
Di fatto, questo meccanismo serve a uniformare la tassazione italiana ai parametri europei, riducendo la forbice di prezzo tra i prodotti premium e quelli low cost.
Per i consumatori, questo si traduce in un esborso annuale che può aumentare di oltre 40 euro per un fumatore medio (calcolando il consumo di un pacchetto ogni due giorni).
Aumenti anche per tabacco riscaldato e sigarette elettroniche
La stretta del 13 marzo non risparmia le alternative alle bionde. Anche i prodotti a tabacco riscaldato (come le ricariche per IQOS e Glo) e i liquidi per sigarette elettroniche subiscono un aumento.
In particolare, per il tabacco riscaldato l’accisa salirà gradualmente per equipararsi a quella delle sigarette tradizionali entro il 2027.
Per quanto riguarda le sigarette elettroniche, i rincari colpiscono sia i liquidi pronti con nicotina che quelli senza, con variazioni che oscillano tra i 5 e i 10 centesimi per flacone da 10ml.
Gli esperti del settore prevedono che queste oscillazioni di prezzo porteranno molti utenti a rivalutare le proprie abitudini di acquisto, spostando l’attenzione verso canali di vendita online autorizzati o cercando soluzioni per smettere definitivamente di fumare.