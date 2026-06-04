Aumento sigarette dal 5 giugno 2026, la lista completa delle marche e i nuovi prezzi
Rincari dell'Agenzia delle Dogane colpiscono Elixyr e Che con rincari fino a 20 centesimi. Scendono invece le accise sui prodotti a tabacco riscaldato
Entra in vigore un nuovo aumento del costo delle sigarette. L’incremento è di circa 0,10-0,20 euro a pacchetto. Non tutte le marche di sigarette subiranno l’aumento, ma soprattutto non tutti i prodotti da tabacco. Infatti, alcuni marchi di sigarette elettroniche a tabacco riscaldato vedranno le accise abbassarsi, comportando una diminuzione del prezzo di circa 0,50 euro. La variazione del prezzo si aggiunge ad altri incrementi introdotti all’inizio dell’anno.
- Aumenta il prezzo delle sigarette
- I marchi che aumentano di prezzo
- Sconto sulle sigarette elettroniche
Aumenta il prezzo delle sigarette
Nuovo aumento per le sigarette. Vanno avanti dall’inizio dell’anno, con un aumento a cadenza praticamente mensile. Così anche il 5 giugno alcune marche vedranno il prezzo aumentare tra i 0,10 e i 0,20 euro a pacchetto.
Lo ha comunicato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la lista ufficiale dei marchi di sigarette sui quali ci sarà un nuovo aumento delle accise.
La lista è piuttosto breve e non coinvolge altre tipologie di prodotti da tabacco come il tabacco trinciato o i sigari. Si abbassano invece i prezzi delle sigarette elettroniche a tabacco riscaldato.
I marchi che aumentano di prezzo
Da venerdì 5 giugno 2026, quindi, alcuni marchi vedranno il prezzo aumentare. Si tratta nello specifico di due specifiche marche, ovvero: Elixyr e Che.
L’aumento di prezzo è così suddiviso:
- Elixyr Red (10 centesimi in più al pacchetto);
- Elixyr Blue (10 centesimi in più al pacchetto);
- Elixyr+ (10 centesimi in più al pacchetto);
- Elixyr+ X-Type (10 centesimi in più al pacchetto);
- Che (20 centesimi in più al pacchetto);
- Che Original Blue (20 centesimi in più al pacchetto).
Come abbiamo già indicato, si tratta di un aumento di prezzo che segue altri introdotti dall’inizio dell’anno per effetto dell’ultima legge di bilancio che ha previsto degli incrementi graduali.
Sconto sulle sigarette elettroniche
A differenza dell’andamento dei prezzi delle sigarette tradizionali, le sigarette elettroniche vedono invece una variazione di prezzo al ribasso. Portano con sé uno sconto delle accise.
Infatti, come da documento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mentre le sigarette tradizionali vedono il costo dell’accisa a circa 270 euro al chilo (dove 1 kg equivale all’incirca a 1000 sigarette), le sigarette elettroniche vedono l’accisa scendere da 275 euro a 250 euro ogni 1000 sigarette.
Si tratta di uno sconto di circa 0,50 euro e gli effetti si vedranno per esempio sul marchio Virto, nelle varie tipologie.