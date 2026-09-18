Aumento ticket sanitari, ma non dovranno pagare tutti: chi sono gli esenti dagli over 65 ai disoccupati
Oltre 600 prestazioni comporteranno l’aumento dei ticket sanitari di oltre il 5%. Alcune categorie resteranno però esenti dai rialzi
A partire dal 21 settembre 2026 entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Ad aumentare saranno i costi di 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici di assistenza protesica, tra visite mediche, esami diagnostici e procedure. Alcune categorie saranno però esenti dall’aumento del costo dei ticket sanitari.
Aumento del costo di visite ed esami
Le tariffe delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, a partire dal 21 settembre 2026, aumenteranno in media di circa il 5,8%.
Il rincaro non sarà distribuito equamente: alcune prestazioni costeranno appena qualche centesimo in più, altre vedranno aumentare di molto la tariffa.
L’importo delle prime visite sale a circa 26 euro, dai precedenti 25 euro richiesti per un primo consulto specialistico.
Il costo dei prelievi di sangue sale da 3,80 a 4,30 euro; quello dell’elettrocardiagramma passa da 11,60 a 12,05 euro.
In generale, le tariffe della diagnostica vascolare subiranno l’aumento maggiore, pari al +52,5%. Il +16,8% costeranno le biopsie e il 13,3% le elettromiografie.
Il cambio interessa una piccola parte delle prestazione del Ssn, di cui 8 su 10 resteranno invariate. Non cambia, tra gli altri, il costo delle visite specialistiche di controllo e dei principali esami del sangue.
Cosa significa per i ticket sanitari
Il decreto tariffe approvato in Conferenza Stato-Regioni interviene sulle tariffe di rimborso, su quanto cioè lo Stato riconosce alle strutture.
I ticket sanitari corrispondono al valore della tariffa entro i tetti massimi previsti per ricetta. In altre parole, dove il tetto massimo è già raggiunto, il ticket resta invariato. Se invece il tetto massimo non è già coperto, allora il costo del ticket a carico del singolo cittadino potrebbe aumentare.
Il rincaro non è uguale per tutti: il nuovo decreto prevede aumenti mirati sulle singole prestazioni.
Le categorie esenti
A prescindere dall’aumento delle tariffe, le prestazioni sanitarie resteranno gratuite per le categorie già esenti dal pagamento del ticket. Nello specifico:
- cittadini con esenzione per reddito, ovvero i più giovani e gli over 65 con redditi familiari bassi
- disoccupati
- titolari di pensioni minime o sociali
- esenti per patologia cronica o rara
- esenti per invalidità
- donne in gravidanza
- chi accede ad alcuni programmi di prevenzione e screening