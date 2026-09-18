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Aumento ticket sanitari, ma non dovranno pagare tutti: chi sono gli esenti dagli over 65 ai disoccupati

Oltre 600 prestazioni comporteranno l’aumento dei ticket sanitari di oltre il 5%. Alcune categorie resteranno però esenti dai rialzi

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Maria Francesca Moro

Maria Francesca Moro

GIORNALISTA

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

A partire dal 21 settembre 2026 entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale. Ad aumentare saranno i costi di 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici di assistenza protesica, tra visite mediche, esami diagnostici e procedure. Alcune categorie saranno però esenti dall’aumento del costo dei ticket sanitari.

Aumento del costo di visite ed esami

Le tariffe delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, a partire dal 21 settembre 2026, aumenteranno in media di circa il 5,8%.

Il rincaro non sarà distribuito equamente: alcune prestazioni costeranno appena qualche centesimo in più, altre vedranno aumentare di molto la tariffa.

Aumento ticket sanitariANSA

L’importo delle prime visite sale a circa 26 euro, dai precedenti 25 euro richiesti per un primo consulto specialistico.

Il costo dei prelievi di sangue sale da 3,80 a 4,30 euro; quello dell’elettrocardiagramma passa da 11,60 a 12,05 euro.

In generale, le tariffe della diagnostica vascolare subiranno l’aumento maggiore, pari al +52,5%. Il +16,8% costeranno le biopsie e il 13,3% le elettromiografie.

Il cambio interessa una piccola parte delle prestazione del Ssn, di cui 8 su 10 resteranno invariate. Non cambia, tra gli altri, il costo delle visite specialistiche di controllo e dei principali esami del sangue.

Cosa significa per i ticket sanitari

Il decreto tariffe approvato in Conferenza Stato-Regioni interviene sulle tariffe di rimborso, su quanto cioè lo Stato riconosce alle strutture.

I ticket sanitari corrispondono al valore della tariffa entro i tetti massimi previsti per ricetta. In altre parole, dove il tetto massimo è già raggiunto, il ticket resta invariato. Se invece il tetto massimo non è già coperto, allora il costo del ticket a carico del singolo cittadino potrebbe aumentare.

Il rincaro non è uguale per tutti: il nuovo decreto prevede aumenti mirati sulle singole prestazioni.

Le categorie esenti

A prescindere dall’aumento delle tariffe, le prestazioni sanitarie resteranno gratuite per le categorie già esenti dal pagamento del ticket. Nello specifico:

  • cittadini con esenzione per reddito, ovvero i più giovani e gli over 65 con redditi familiari bassi
  • disoccupati
  • titolari di pensioni minime o sociali
  • esenti per patologia cronica o rara
  • esenti per invalidità
  • donne in gravidanza
  • chi accede ad alcuni programmi di prevenzione e screening

esenti-ticket-sanitari ANSA

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