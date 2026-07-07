Aurelio De Laurentiis indagato a Bari col figlio Luigi per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni

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Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis risulta indagato dalla Procura di Bari con il figlio Luigi per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali. Tra le contestazioni c’è il trasferimento del calciatore Elia Caprile dal Bari al Napoli, avvenuto nell’estate del 2023. Perquisizioni nelle sedi dei due club.

Di cosa sono accusati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi

Come riportato da ANSA Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli e legale rappresentante della Filmauro e il figlio Luigi, amministratore unico della Ssc Bari, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell’esercizio 2024 del Bari) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l’insolvenza della società calcistica pugliese.

Perquisizioni sono in corso nelle sedi dei due club e della Filmauro srl, nell’ambito dell’indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari.

Come spiegato dalla Guardia di Finanza, il provvedimento scaturisce da approfondimenti condotti su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze tecniche, dai quali sarebbe emerso che la Ssc Bari, in perdita sistemica (circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025), “risulta gravata da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio”.

Tra le contestazioni mosse dalla Procura di Bari ad Aurelio e Luigi De Laurentiis c’è il trasferimento del portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli nell’estate 2023 per 2,2 milioni.

Per quanto riguarda questa cessione, ha spiegato la Guardia di Finanza, nel bilancio del Bari si ritiene siano stati “esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omesse informazioni la cui esposizione era necessaria ai fini di una corretta valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società”.

Nello specifico, il club pugliese, dopo aver acquistato il cartellino del giocatore dal Leeds Fc, per il quale aveva riconosciuto premi legati all’eventuale valore di rivendita, lo avrebbe a sua volta rivenduto al Napoli per 2,2 milioni di euro “in assenza – hanno spiegato gli investigatori – di qualsivoglia clausola di partecipazione al futuro plusvalore”.

Tale plusvalore si sarebbe poi effettivamente concretizzato, dal momento che Elia Caprile è stato poi venduto al Cagliari per circa 8 milioni di euro.

Le perquisizioni in corso, come riportato ancora da ANSA, riguarderebbero anche tre direttori sportivi e un procuratore di calcio, non indagati, che sarebbero intervenuti, a diverso titolo, nel trasferimento di Elia Caprile.

ANSA

Cos’è il reato di bancarotta fraudolenta

La bancarotta fraudolenta è un reato disciplinato dall’articolo 216 della Legge Fallimentare, che punisce l’imprenditore o gli amministratori che, in occasione o a seguito del fallimento dell’impresa, pongono in essere condotte fraudolente a danno dei creditori, sottraendo o occultando beni, falsificando la contabilità o alterando il reale stato patrimoniale dell’impresa stessa.

Cos’è il reato di false comunicazioni sociali

Il reato di false comunicazioni sociali è disciplinato dall’articolo 2621 del Codice Civile.

Si configura quando:

nelle relazioni o in altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge si espongono volontariamente fatti materiali rilevanti non veri;

dalle comunicazioni sociali vengono omessi fatti materiali rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, la cui comunicazione è imposta dalla legge.