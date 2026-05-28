Aurelio De Laurentiis indagato a Napoli per abuso edilizio, punto ristoro sotto sequestro allo stadio Maradona

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Aurelio De Laurentiis risulta indagato a Napoli in un’inchiesta per presunto abuso edilizio legata ai lavori realizzati allo stadio Diego Armando Maradona. Sotto la lente degli inquirenti è finito in particolare un punto ristoro in costruzione nella tribuna autorità dell’impianto di Fuorigrotta, sequestrato dopo un controllo della polizia municipale. Secondo gli investigatori, l’opera sarebbe stata realizzata senza alcun permesso edilizio. Il 18 maggio il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato il sequestro.

De Laurentiis indagato per abuso edilizio allo stadio Maradona

L’inchiesta nasce da un sopralluogo effettuato il 7 maggio 2026 da parte degli agenti dell’Unità operativa Tutela edilizia del Comune di Napoli.

Nel verbale i vigili urbani hanno contestato il presunto reato di abuso edilizio “ad opera di Aurelio De Laurentiis”, indicato come committente delle opere nella sua qualità di amministratore del Napoli.

ANSA

Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche, la struttura era composta da pannelli coibentati, pedane in legno, cartongesso, impianti idraulici ed elettrici e due servizi igienici.

Cosa contestano gli inquirenti sul punto ristoro sequestrato

La struttura posta sotto sequestro misurava 150 metri quadrati per un’altezza di oltre tre metri. Durante i sopralluoghi, gli agenti hanno chiesto a De Laurentiis chiarimenti sullo stato delle autorizzazioni edilizie.

La società SSC Napoli ha quindi citato una delibera approvata dalla giunta del sindaco Gaetano Manfredi nel settembre 2025, relativa alla realizzazione di nuove aree hospitality per il club. Le autorità comunali hanno però obiettato che quel nulla osta non aveva valore di titolo edilizio.

Perché il giudice ha convalidato il sequestro

Di fronte al giudice, la società di Aurelio De Laurentiis ha da parte sua sostenuto la natura temporanea dell’opera. Secondo la difesa del Napoli, il punto ristoro sarebbe stato destinato a rimanere installato per circa due anni, cioè fino alla scadenza della convenzione sullo stadio.

Il gip Raffaele Coppola ha però ritenuto che il termine superasse i limiti previsti per le opere temporanee realizzabili in edilizia libera senza permesso di costruire.

Nell’ordinanza, il magistrato ha anzi evidenziato che la normativa consente questo regime soltanto per opere rimosse entro 180 giorni. Secondo il tribunale, la delibera comunale non potrebbe dunque sostituire il necessario titolo edilizio.

Lo scontro sullo stadio col sindaco Manfredi

Le indagini per abuso edilizio giungono in un momento già molto delicato nei rapporti tra De Laurentiis e il Comune di Napoli sul tema stadio. Negli ultimi giorni il patron del Napoli ha rilanciato l’ipotesi di costruire un nuovo impianto, sostenendo che il Maradona sarebbe “inadeguato”.

Il presidente azzurro avrebbe individuato una possibile area a Napoli Est, dopo aver valutato in passato anche altre soluzioni. Di diverso orientamento il sindaco Gaetano Manfredi, che punta invece sul restyling dello stadio di Fuorigrotta in vista degli Europei 2032.

Il primo cittadino ritiene che ci sia stato un esposto da parte di un privato, che ha poi determinato l’accertamento e fatto emergere la discrepanza. “A valle della delibera comunale non c’era stata l’autorizzazione per i lavori, questo è il tema”, ha dichiarato.

De Laurentiis e il processo per falso in bilancio

Oltre alla questione dell’abuso edilizio, Aurelio De Laurentiis dovrà anche affrontare dal 2 dicembre 2026 un processo a Roma per rispondere dell’accusa di falso in bilancio.

Il procedimento riguarda presunte irregolarità nei bilanci del club calcistico tra il 2019 e il 2021 e si concentra su due operazioni di mercato in particolare: l’acquisto di Kostas Manolas dalla Roma e soprattutto il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli.

Secondo la Procura di Roma, alcune plusvalenze contestate potrebbero essere state artificialmente gonfiate. Da parte loro De Laurentiis, il dirigente Andrea Chiavelli e il club hanno respinto ogni accusa.

I legali del patron hanno definito “sorprendente” la decisione del gup di rinviare a giudizio gli imputati, sostenendo la piena regolarità delle operazioni contestate.