Aurelio De Laurentiis querela Mauro Corona e non commenta, "pusillanime, sfidiamoci a duello"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mauro Corona è tornato a parlare della querela presentata contro di lui dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo si è rifiutato di commentare pubblicamente la vicenda e Corona, per questo, lo ha definito “pusillanime” e lo ha sfidato “a duello”.

L'”intervista” di È sempre Cartabianca a De Laurentiis

Nella puntata di È sempre Cartabianca di martedì 25 novembre, la conduttrice Bianca Berlinguer è tornata a parlare della querela per diffamazione presentata da Aurelio De Laurentiis contro Mauro Corona, facendo riferimento anche al recente rinvio a giudizio del presidente del Napoli per falso in bilancio. Lo scrittore ha detto: “Non godo e non sono felice di questo suo inciampo“.

Bianca Berlinguer ha poi lanciato un servizio. Nel filmato si vede l’inviata Sara Giudice intercettare proprio De Laurentiis, che, sollecitato a più riprese dalla giornalista, si rifiuta di rispondere alla richiesta di rilasciare un commento sulla possibilità di ritirare la querela contro Corona.

ANSA

Lo scrittore Mauro Corona.

Il nuovo attacco di Mauro Corona a De Laurentiis

Al termine del servizio, Mauro Corona ha definito “un po’ pusillanime” Aurelio De Laurentiis. Spiegando: “Poteva prenderla con spirito, ormai il processo ci sarà”.

Lo scrittore ha poi aggiunto: “Anche se avessi i soldi, mi farei la galera. Non glieli do 600 mila euro, è come dare acqua al mare. Figuriamoci se ha bisogno dei miei 600 mila euro. È una cosa triste. Purtroppo facendo tv, basta sbagliare una parola, anche detta senza malizia. Io tengo anche al Napoli, dovrebbe saperlo lui. Io tifo prima il Milan, poi l’Udinese e poi per grande simpatia il Napoli. E non lo dico per far piacere a De Laurentiis”.

Mauro Corona ha dichiarato ancora: “Come diceva Borges, le versioni definitive appartengono alle religioni o alla stanchezza. Io so di essere imprudente nel dialogo, ho sempre la paura di beccarmi qualche querela. Vivo nell’ansia di dire qualcosa di sbagliato, ma sfidiamoci a duello come nel Medioevo! Questa preoccupazione fa sì che uno non si esprima più nel modo in cui gli riusciva meglio per tenere un po’ allegri gli spettatori. Seicento mila di qua, seicento mila di là… Non sono mica Onassis, non sono mica Trump o Musk”.

Lo scrittore ha poi “promesso” a Bianca Berlinguer: “Se dovessero dirmi di essere malato terminale con un mese di vita, facciamo una puntata in cui mi becco 6 mila querele!”.

Cosa vuol dire pusillanime

La parola “pusillanime”, come spiegato dalla Treccani, si riferisce a una persona “vile, pavida, meschina, priva di volontà e di forza d’animo“.