Aurelio De Laurentiis querela Mauro Corona, la testimonianza: "Niente Covid, stavo male per le ostrische"

Nel novembre 2025, Mauro Corona ha reso noto di essere stato querelato, insieme a Bianca Berlinguer, da Aurelio De Laurentiis. Il motivo della querela per diffamazione è per alcune dichiarazioni della conduttrice e dell’opinionista di Carta Bianca in una puntata del 15 settembre 2020. Il produttore cinematografico contesta le presunte accuse, emerse nel corso del programma, di aver partecipato ad un’assemblea della Lega Calcio con la febbre, in un periodo in cui erano presenti le restrizioni per l’emergenza sanitaria a causa del Covid. Chiamato a testimoniare, il 16 gennaio Aurelio De Laurentiis avrebbe spiegato che non si sarebbe trattata di febbre, ma di un malessere dovuto alla cena del giorno prima.

Cosa ha detto Aurelio De Laurentiis

Nel corso dell’udienza, Aurelio De Laurentiis ha spiegato i motivi del suo malessere.

Come riporta La Repubblica, il presidente del Napoli ha rivelato: “Non sapevo di avere il Covid. Quel giorno ero solamente spossato perché la sera prima avevo esagerato con le ostriche di Gattuso e il vino”.

Inoltre, ha sottolineato: “Un uomo che si alza alle 5 per andare a Milano dopo una cena del genere si sente come un atleta che ha appena lanciato il giavellotto o leggermente rinc…?”.

Durante la trasmissione televisiva Carta Bianca, all’epoca dei fatti, Bianca Berlinguer aveva evidenziato come Aurelio De Laurentiis fosse andato in Lega Calcio con la febbre.

Mauro Corona, invece, aveva commentato così la vicenda: “Sapeva benissimo cosa aveva e mi dispiace molto. Io sono un povero diavolo, ma se sento la febbre non vado al bar”.

Nel corso della testimonianza, Aurelio De Laurentiis ha rivelato che “queste affermazioni aberranti mi hanno turbato. Loro, invece, ci scherzavano”.

I controlli effettuati

Durante il processo, Aurelio De Laurentiis, come riporta La Repubblica, ha, anche, spiegato di essersi sottoposto ad un controllo.

Il tampone di routine venne effettuato la stessa mattina dell’incontro in Lega Calcio.

“Ne facevamo uno ogni quattro giorni”, ha spiegato il produttore cinematografico facendo riferimenti ai controlli effettuati anche dai calciatori del Napoli.

Il risultato fu positivo ma arrivò solo la sera, quando era già tornato a Napoli.

La presunta risposta dell’ufficio stampa

Un altro particolare della vicenda riguarda i controlli sotto gli scanner della temperatura dell’hotel Hilton, sede dell’incontro della Lega Calcio.

Aurelio De Laurentiis avrebbe raccontato di essere passato quattro volte: “Non avevo la febbre, era tutto regolare”.

Dopo aver ascoltato le parole di Bianca Berlinguer e Mauro Corona, il presidente del Napoli ha spiegato cosa è successo: “Il mio ufficio stampa ha scritto subito a Franco Di Mare, ai tempi responsabile di Rai 3. Volevamo replicare, ma la risposta è stata: ‘andate a fare in c…’”.

Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis ha querelato Bianca Berlinguer e Mauro Corona e chiesto un risarcimento di almeno 500mila euro.

La difesa del legale di Mauro Corona

La Repubblica riporta anche le parole del legale di Mauro Corona.

Alberto Mascotto, avvocato dell’opinionista di Carta Bianca, ha spiegato: “Al mio assistito è stato chiesto di commentare una notizia già uscita che non era stata smentita”.

Proprio per questo, secondo il legale “non c’era intento diffamatorio”.