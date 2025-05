Auricolare nell’orecchio per copiare, finisce all'ospedale durante l'esame per la patente a Macerata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due denunce il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Macerata, dove due cittadini extracomunitari sono stati sorpresi a utilizzare attrezzature elettroniche sofisticate durante l’esame per la patente di guida. L’intervento è avvenuto il 22 maggio presso la Motorizzazione Civile, in seguito a sospetti di condotte illecite.

La scoperta della frode

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti dopo la segnalazione di un funzionario esaminatore. I sospetti riguardavano due cittadini extracomunitari che stavano sostenendo l’esame teorico per la patente di guida. Durante il controllo, un cittadino indiano di 36 anni e uno bengalese di 35 anni, residenti in comuni della provincia, sono stati trovati in possesso di micro auricolari nascosti e di apparecchiature elettroniche avanzate.

Il kit di ricetrasmissione

Il kit, composto da card box, scheda sim e router wireless portatile, permetteva ai candidati di trasmettere le domande e ricevere le risposte corrette da un suggeritore esterno. Questo stratagemma era finalizzato al conseguimento illecito del documento di guida.

Intervento medico necessario

Per uno dei due soggetti, è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell’Ospedale di Macerata poiché il micro auricolare era penetrato in profondità nel condotto uditivo, richiedendo l’intervento dei sanitari per l’estrazione.

Denuncia alla Procura

I due extracomunitari sono stati segnalati alla locale Procura della Repubblica per il reato di presentazione di esami opera di altri. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e l’integrità degli esami per il conseguimento della patente di guida.

Fonte foto: IPA