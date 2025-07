Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto d’identità e tentata truffa sono le accuse mosse a un cittadino bangladino di 43 anni, residente a Padova, sorpreso a utilizzare dispositivi elettronici nascosti per superare l’esame della patente B. L’episodio si è verificato alle 11.20 del 25 luglio 2025 presso la Motorizzazione Civile, dove l’uomo è stato scoperto grazie alla prontezza di un esaminatore che ha notato comportamenti sospetti. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il candidato è stato indagato in stato di libertà e il materiale tecnologico è stato sequestrato.

L’intervento della Polizia alla Motorizzazione Civile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio la mattina del 25 luglio 2025, quando un equipaggio della Squadra Volanti è stato chiamato a intervenire presso la Motorizzazione Civile di Padova. Un esaminatore, insospettito dal comportamento di un candidato durante la prova teorica per la patente B, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo, identificato come H.N., cittadino bangladino di 43 anni, residente proprio a Padova, aveva completato la prova con il massimo dei punti, nonostante evidenti difficoltà nella comprensione della lingua italiana e una lentezza sospetta nell’esecuzione del test.

Il sospetto e la scoperta dei dispositivi elettronici

L’esaminatore ha notato che, nonostante la barriera linguistica, il candidato aveva risposto correttamente a tutte le domande, ottenendo il punteggio massimo. Questo risultato, considerato anomalo rispetto alle difficoltà mostrate nella comprensione dell’italiano, ha spinto il funzionario a chiedere l’intervento della Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno invitato il candidato a mostrare eventuali strumenti elettronici nascosti. L’uomo ha quindi estratto spontaneamente dall’orecchio sinistro un micro auricolare, ha mostrato dispositivi elettronici fissati alle braccia con nastro adesivo e ha esibito una microcamera, un involucro contenente una sim telefonica e un router wifi.

Il sequestro del materiale e le indagini

Tutto il materiale tecnologico rinvenuto è stato immediatamente sequestrato dagli agenti. Il cittadino bangladino è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Successivamente, è stato indagato in stato di libertà per i reati previsti dall’articolo 1 della legge 475/25 e dagli articoli 48, 56 e 480 del codice penale, che riguardano la tentata truffa e l’uso di mezzi fraudolenti in sede di esame pubblico.

Il caso avvenuto a Padova si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro le pratiche scorrette che minano la regolarità degli esami pubblici.

