Tre persone denunciate e materiale tecnologico sequestrato: questo il bilancio dell’ultima operazione della Polizia Stradale di Firenze contro il fenomeno delle patenti ottenute illegalmente. L’azione è stata condotta presso la Motorizzazione Civile, dove sono stati scoperti candidati che cercavano di superare l’esame teorico con strumenti elettronici nascosti.

Patenti ottenute illegalmente a Firenze

Gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale di Firenze hanno organizzato un servizio mirato presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Gli investigatori, in abiti civili, si sono confusi tra i candidati nelle aule d’esame per monitorare eventuali comportamenti sospetti.

Durante il servizio l’attenzione degli agenti si è concentrata su tre cittadini stranieri che mostravano segni di nervosismo e difficoltà nella comprensione della lingua italiana. Il comportamento ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a un controllo immediato.

Scoperti kit tecnologici per la comunicazione illecita

La perquisizione personale ha permesso di scoprire che i candidati erano stati equipaggiati con sofisticati dispositivi elettronici: telefoni cellulari, cavi bluetooth nascosti sotto gli abiti e micro-auricolari color carne dotati di antenna.

Questi strumenti erano utilizzati per ricevere le risposte corrette da complici all’esterno dell’edificio, nel tentativo di superare l’esame teorico senza una reale conoscenza della materia.

Denuncia per truffa e falsità ideologica

I tre candidati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di truffa ai danni dello Stato e falso ideologico.

Il materiale elettronico rinvenuto è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi tecniche per individuare eventuali responsabili dell’organizzazione che gestisce questo traffico illecito.

14 persone denunciate negli ultimi mesi

Con questa operazione il numero delle persone denunciate dalla Polizia Stradale di Firenze negli ultimi mesi sale a 14 persone.

Sono stati sequestrati dispositivi tecnologici per un valore di migliaia di euro, a testimonianza di un fenomeno che si sta diffondendo e che richiede un’attenzione costante da parte delle forze dell’ordine.

L’obiettivo dichiarato della Polizia di Stato resta quello di garantire la sicurezza sulle strade anche in base al nuovo codice, impedendo che persone prive delle conoscenze teoriche necessarie ottengano la patente di guida. L’azione di controllo e prevenzione proseguirà anche nei prossimi mesi con particolare attenzione alle modalità fraudolente di superamento degli esami.

IPA