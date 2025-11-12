Aurora boreale durante la tempesta solare "cannibale" geomagnetica anche in Italia dalle Alpi alla Sardegna

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Tra l’11 e il 12 novembre 2025 l’aurora boreale è stata visibile anche in Italia, dalle Alpi alla Sardegna. Gli esperti di meteorologia hanno lanciato un’allerta per una serie di tempeste solari particolarmente intense che, nelle prossime ore, potrebbero causare temporanee interruzioni delle comunicazioni e blackout. Potrebbe essere possibile vedere il cielo colorarsi di rosso e verde.

L’aurora boreale in Sardegna

L’aurora boreale è un evento raro in Italia ma nella notte tra l’11 e il 12 novembre 2025 è stato visibile anche in diverse aree del Paese.

Il fenomeno è stato causato da una tempesta geomagnetica “severa” livello G4, una delle più intense degli ultimi anni, innescata dall’arrivo anticipato di 2 espulsioni di massa coronale (CME) provenienti dal Sole.

IPA

L’aurora boreale nella notte tra l’11 e il 12 novembre 2025

Le luci polari sono state osservate in diverse regioni, con segnalazioni arrivate persino dalla Sardegna. Sulle Alpi, le webcam e gli appassionati di astronomia hanno immortalato colonne luminose di colore rosso, mentre in altre zone del Paese si è potuto distinguere un bagliore rossastro diffuso verso l’orizzonte settentrionale.

Durante le forti tempeste geomagnetiche, il campo magnetico terrestre viene perturbato al punto da permettere alle particelle solari di penetrare più a Sud, interagendo con gli atomi dell’atmosfera e producendo le luci colorate.

Cosa sta succedendo al Sole

Negli ultimi giorni il Sole ha emesso diverse espulsioni di massa coronale, enormi nubi di particelle cariche.

L’impatto con la Terra potrebbe generare tempeste geomagnetiche severe, con possibili effetti su radio, GPS e reti elettriche. La visibilità e l’intensità delle aurore dipenderanno dal momento preciso in cui le particelle solari colpiranno l’atmosfera terrestre e da come interagiranno con il campo magnetico del pianeta.

Il fenomeno è legato alla fase di massimo solare, il punto più attivo del ciclo di 11 anni del Sole, durante il quale le eruzioni magnetiche diventano più frequenti. Proprio per questo, negli ultimi mesi aurore dai colori intensi sono state avvistate anche in zone dove normalmente non si manifestano, e gli esperti prevedono che il fenomeno continuerà nei prossimi mesi.

Cosa sono le tempeste cannibali e come si formano le aurore boreali

Le aurore boreali si formano quando le particelle cariche provenienti dal Sole interagiscono con le molecole dell’atmosfera terrestre. Durante i periodi di forte attività solare, queste luci si spingono più a sud del normale, offrendo spettacoli visibili anche a chi vive lontano dai poli.

Quando due espulsioni di massa coronale si fondono, generano un raro e potente fenomeno noto come “CME Cannibale” o tempesta solare cannibale.

In pratica una espulsione di massa coronale più veloce raggiunge e ingloba una più lenta partita in precedenza, creando una nube magnetica combinata con onde d’urto e campi magnetici intensificati.

Queste condizioni aumentano notevolmente il rischio di tempeste geomagnetiche forti, capaci di influenzare satelliti, reti elettriche e sistemi di navigazione.