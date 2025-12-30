Aurora Livoli è la giovane trovata morta nel cortile a Milano, identificata con la diffusione delle immagini

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La giovane trovata morta lunedì mattina in un cortile in via Paruta, a Milano, è Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. La ragazza è stata identificata dai carabinieri grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza. La vittima si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre, come denunciato dalla famiglia. Sono stati proprio i genitori a riconoscerla tramite le foto rese pubbliche e ad andare in caserma.

Identificata la giovane trovata morta nel cortile a Milano

Aurora Livoli è stata identificata dai carabinieri come la donna trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano, fra Gorla e via Padova.

La giovane era una 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina. Si era allontanata da casa il 4 novembre, come denunciato dalla famiglia.

Il luogo in cui Aurora Livoli è stata trovata morta e il frame diffuso per identificarla

La stessa famiglia poi aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei la mattinata del 26 novembre: in quell’occasione la giovane aveva detto di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse.

Identificata Aurora Livoli, 19enne di Latina

Proprio per identificare la giovane, nella giornata di martedì erano stati diffusi due frame presi dalle telecamere di sicurezza.

Aurora Livoli appariva, negli ultimi istanti in cui era ancora in vita, con capelli scuri, scarpe da ginnastica, un giubbotto con le fattezze di un bomber.

La donna infatti non aveva con sé documenti, telefono o altri elementi che potessero aiutare a darle un nome.

Le immagini diffuse per identificarla

Le immagini che avevano diffuso i carabinieri erano quelle di una telecamera che aveva registrato il passaggio della ragazza in strada, poco prima del suo ingresso nel condominio di via Paruta.

Aurora Liveli in quei frame sembrava tranquilla e non sembrava che l’uomo alle sue spalle (non ritratto nei frame diffusi) la costringesse ad andare con lui.

A riconoscerla dalle foto diffuse sono stati i genitori, che sono subito andati in caserma, a Monte San Biagio, spiegando di aver riconosciuto la ragazza.

Le indagini per omicidio

La 19enne è stata trovata senza vita, semi svestita e con segni sul collo. Il pm Pansa ha già aperto un fascicolo per omicidio. A un primo esame del medico legale, Aurora Livoli presentava segni sul collo e un ematoma su un’occhio.

Per conoscere le cause del decesso servirà però l’autopsia, che potrebbe essere effettuata mercoledì, così come per stabilire se abbia subito degli abusi prima di morire.

Nel frattempo gli inquirenti continuano a lavorare per dare un nome anche all’uomo che si trovava con Aurora Livoli e che, molto probabilmente, ha trascorso insieme a lei le ultime ore della giovane donna.

Frequentava la stessa scuola di Paolo Medico

La ragazza frequentava la stessa scuola di Paolo Medico, il 14enne che si è tolto la vita nel settembre scorso perché, secondo la denuncia dei genitori, non ne poteva più di subire atti di bullismo.

Come confermato dalla preside dell’istituto, l’Itis Pacinotti, la ragazza si era diplomata lo scorso anno nella sede di Fondi, mentre Paolo frequentava quella distaccata di Santi Cosma e Damiano.