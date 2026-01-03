Aurora Livoli morta a Milano, l'ammissione dell'indagato sulle immagini nella metro e le sostanze stupefacenti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha ammesso di essere l’uomo che ha tentato di rapinare un’altra 19enne, poco prima l’omicidio di Aurora Livoli. Il 57enne indagato per la ragazza trovata morta in un condominio di Milano, Emilio Gabriel Valdez Velazco, ha reso alcune dichiarazioni spontanee sull’aggressione precedente contro una coetanea della vittima, per cui è finito in manette. Non ha però risposto alle domande del gip e ha inoltre chiesto di essere interrogato in merito all’accusa di omicidio.

L’indagine sulla morte di Aurora Livoli

Il 57enne era stato arrestato prima di essere indagato per la morte di Aurora Livoli, per una tentata rapina avvenuta la stessa sera del 28 dicembre alla stazione della metropolitana milanese di Cimiano.

Velazco è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza della banchina della metro mentre provava a sottrarre il telefonino a una 19enne, stringendole il braccio attorno al collo e tappandole la bocca con l’altra mano. La ragazza era riuscita a liberarsi e a riappropriarsi del cellulare, ricevendo l’aiuto dei passeggeri del convoglio appena arrivato, costringendo così l’aggressore alla fuga.

I rilievi nel condominio di Milano dove è stata trovata morta Aurora Livoli

L’accusa di omicidio volontario

L’uomo era riuscito a scappare confondendosi tra la folla, poco prima di essere immortalato mentre camminava dietro ad Aurora Livoli, trovata morta nel cortile di un palazzo della zona, in via privata Paruta, la mattina del 29 dicembre.

Immagini che hanno portato gli inquirenti ad accusarlo anche dell’omicidio della ragazza, che, secondo le ipotesi formulate finora, avrebbe strangolato dopo un tentato o avvenuto abuso sessuale.

Le parole dell’indagato

Fermato per la tentata rapina, Velazco non ha risposto al gip Nora Lisa Passoni nell’interrogatorio di convalida, ma ha ammesso tramite dichiarazioni spontanee di essere l’uomo ripreso nella metropolitana.

Il 57enne di origine peruviane, già noto alle forze dell’ordine per accuse di violenza sessuale, ha aggiunto inoltre di essere stato quella sera “sotto l’effetto di sostanze stupefacenti“.

Dal carcere San Vittore dove si trova attualmente, tramite l’avvocato Massimiliano Migliara, ha chiesto al pm Antonio Pansa di essere sentito per l’omicidio. Interrogatorio programmato per giovedì 8 gennaio.