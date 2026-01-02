Aurora Livoli trovata morta a Milano in un cortile, indagato un uomo di 57 anni fermato il giorno dopo

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Svolta nel caso di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta nel cortile del palazzo di via Paruta a Milano. Un 57enne di origini peruviane sarebbe stato fermato con l’accusa di aver ucciso la giovane nella periferia nord della città. L’uomo, irregolare in Italia e con precedenti per violenza sessuale, è in carcere dopo essere stato precedentemente arrestato per una rapina commessa la sera della morte della ragazza. A permettere agli inquirenti di risalire al 57enne sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno visto l’uomo entrare nel condominio con la ragazza la sera del decesso, per poi uscirne da solo attorno all’una.

Un indagato per la morte di Aurora Livoli

Nel giorno in cui è in atto l’autopsia per cercare di comprendere quali siano state la cause della morte di Aurora Livoli, le forze dell’ordine hanno rintracciato l’uomo che era con lei quella notte. Decisive, come detto, le immagini delle telecamere che lo hanno inquadrato in compagnia della giovane sulla strada verso il condominio di via Paruta.

Si tratterebbe di un 57enne di origini peruviane, già noto alle forze dell’ordine con accuse di violenza sessuale.

ANSA Il luogo in cui è stata ritrovata Aurora Livoli

L’uomo, irregolare in Italia, è stato posto in stato di fermo ed è accusato di omicidio volontario.

L’arresto per la rapina, poi gli accertamenti video

Il 57enne, secondo quanto riferito da ANSA, è finito in manette ancor prima di essere rintracciato come l’uomo che era in compagnia di Aurora la sera del delitto.

Il peruviano, infatti, è stato arrestato il 30 dicembre dopo essere stato trovato dai carabinieri in seguito alla denuncia per una rapina avvenuta il 28 dicembre, la stessa sera in cui è morta Aurora.

L’uomo, infatti, la sera avrebbe aggredito alle spalle una 19enne connazionale rimasta sola sulla banchina della metro M2 a Cimiano e le avrebbe sottratto il cellulare stringendola a lungo al collo con un braccio e tappandole la bocca con l’altra mano, nel tentativo di trascinarla in un angolo della stazione.

La vittima però, approfittando dell’arrivo di un treno, era riuscita a divincolarsi e a riprendere il telefono, venendo poi soccorsa dai passeggeri, mentre l’aggressore fuggiva cercando di confondersi tra i presenti, anche cambiando verso al proprio giubbotto double face.

Due giorni dopo è avvenuto l’arresto, poi dai successivi accertamenti è stato possibile incrociare le immagini di videosorveglianza che hanno portato le forze dell’ordine a contestargli anche gravi indizi in relazione al rinvenimento del cadavere di Aurora Livoli.

Attesa per l’autopsia

Intanto, come detto, all’Istituto di Medicina legale di Milano è in corso l’autopsia.

Si tratta di un passaggio cruciale per stabilire le cause esatte della morte e la dinamica degli eventi, con i medici legali che dovranno verificare se i segni sul collo siano compatibili con uno strangolamento, se vi siano tracce di violenza sessuale e se eventuali lesioni siano riconducibili a una caduta dall’alto o a un trascinamento.

Si tratta di scenari molto diversi che cambierebbero radicalmente l’impostazione del procedimento penale a carico del 57enne attualmente indagato per l’omicidio della 19enne.

Gli ultimi giorni di Aurora a Milano

Parallelamente, gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime settimane di vita della 19enne di Monte San Biagio, analizzando contatti, spostamenti e frequentazioni del periodo successivo all’allontanamento da casa del 4 novembre.

Attenzione particolare sarebbe stata riservata agli ultimi due giorni, tra il 28 e il 29 dicembre, quando le immagini delle telecamere hanno mostrato Aurora in compagnia del 57enne, elemento che, insieme al suo precedente comportamento violento a Cimiano e al suo passaggio documentato nel condominio di via Paruta, costituisce il nucleo degli attuali indizi di colpevolezza.

I familiari, assistiti dallo zio e avvocato Massimo Basile, attendono in silenzio gli esiti degli accertamenti, ribadendo la fiducia nel lavoro degli inquirenti e nella possibilità che la ricostruzione minuto per minuto delle ultime ore della ragazza permetta di arrivare alla verità su quanto accaduto in quel cortile della periferia milanese.

“Siamo rimasti sorpresi da questa scelta di allontanarsi da casa” ha detto lo zio-avvocato fuori dall’Istituto di Medicina Legale di Milano, sottolineando tutti i dubbi della famiglia.

I parenti di Aurora, infatti, non sono sicuri “se abbia conosciuto attraverso i social una persona che poi l’abbia invitata ad andare a Milano perché Milano per noi è una cosa incomprensibile, siamo distanti”.