Aurora Livoli trovata morta a Milano, sul profilo Instagram il riferimento a "Lucifero dentro di me"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il giallo della morte di Aurora Livoli a Milano si arricchisce di dettagli inquietanti che emergono dai suoi profili social. La diciannovenne di Fondi, ritrovata senza vita in un palazzo di via Paruta, affidava a Instagram il proprio tormento interiore con frasi shock come “Ho Lucifero dentro di me“. Gli inquirenti analizzano ora i suoi ultimi contatti e un possibile malessere profondo.

I messaggi social di Aurora Livoli

Il 31 dicembre le piattaforme digitali di Aurora Livoli sono diventate una lente d’ingrandimento necessaria per cercare di decifrare l’abisso psicologico in cui la giovane era sprofondata prima della tragedia di Milano.

Come riporta La Repubblica, il profilo Instagram della diciannovenne non era solo una vetrina generazionale, ma un vero e proprio diario del tormento.

Tra le righe di post apparentemente comuni, spuntavano dichiarazioni che oggi, alla luce del ritrovamento del suo cadavere, assumono un valore sinistro e profetico.

Una delle frasi che più ha colpito gli investigatori è appunto quella legata a una presunta presenza demoniaca interiore, un grido d’aiuto o forse l’espressione di un conflitto che la ragazza non riusciva più a gestire.

Non era solo la frase su Lucifero a destare preoccupazione, ma anche un’altra riflessione che sembrava presagire il corso degli eventi: “Troppo tempo per pensare fa pensare male”.

Le cattive compagnie frequentate a Milano

Questo messaggio, unito a video in cui Aurora si ritraeva utilizzando effetti grafici cupi e accompagnandoli con brani musicali malinconici, delinea il ritratto di una studentessa di Chimica brillante ma profondamente segnata da un malessere invisibile agli occhi di chi non la conosceva nell’intimità.

Massimo Basile, zio della ragazza, ha confermato alla stampa che Aurora stava attraversando un periodo difficile e per questo era seguita da uno psicologo, sebbene nulla facesse presagire un epilogo così violento e drammatico in un androne di un palazzo milanese.

Il disagio di Aurora sembra affondare le radici in un vissuto complesso, segnato dall’adozione avvenuta all’età di sei anni da parte di una famiglia benestante di Fondi.

Nonostante l’affetto dei genitori, la diciannovenne aveva iniziato a manifestare segnali di insofferenza che l’avevano portata, nel tempo, a frequentare ambienti definiti pericolosi.

La stessa famiglia, nel momento della denuncia di scomparsa presentata lo scorso 10 dicembre, aveva espresso ai carabinieri il timore che la figlia fosse finita in brutte compagnie.

Le indagini

Le indagini ora cercano di collegare questi segnali di disagio social con la realtà dei fatti avvenuti in via Paruta.

La Polizia sta analizzando ogni interazione digitale, ogni commento e ogni contatto telefonico per dare un volto all’uomo in pile bianco che l’ha accompagnata verso il suo destino.

Il contrasto tra la ragazza studiosa e la giovane che postava immagini tenebrose è il cuore di un giallo che attende le risposte dell’autopsia per chiarire se Aurora sia stata vittima della propria fragilità o di una violenza esterna che ha spento per sempre i suoi tormenti.