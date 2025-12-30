Aurora Livoli trovata morta in via Paruta, 50 giorni tra la scomparsa e la chiamata ai genitori: cosa si sa

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Aurora Livoli, 19 anni, è stata identificata grazie ai filmati delle telecamere dopo che il suo corpo è stato trovato senza vita in un cortile di via Paruta a Milano il 29 dicembre. Mancava da casa dal 4 novembre, e circa un mese prima del ritrovamento aveva contattato i genitori. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio: l’autopsia dovrà chiarire le cause del decesso.

La donna morta in via Paruta

Da quasi due mesi si era allontanata da casa e un mese prima i genitori avevano ricevuto l’amara risposta: “Sto bene ma non torno: non mi cercate”.

È stata ritrovata morta nella mattinata di lunedì 29 dicembre Aurora Livoli, all’interno del cortile di un grande complesso residenziale di via Paruta (74-76) nel quartiere Cimiano di Milano. Quel corpo non aveva nessun segno riconoscibile che consentisse di capire chi fosse o da dove provenisse.

ANSA

I rilievi in via Paruta a Milano

Dopo un’attenta indagine, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano sono riusciti a darle un nome grazie alla diffusione dei fotogrammi di videosorveglianza che mostravano movimenti sospetti nei dintorni del luogo del ritrovamento.

Aurora Livoli, cosa sappiamo

Aurora Livoli era nata a Roma 19 anni fa, e viveva con la famiglia adottiva a Monte San Biagio, in provincia di Latina. La giovane era stata segnalata come scomparsa dai genitori il 4 novembre, ma di lei non si è saputo nulla fino al ritrovamento del cadavere.

L’ultimo contatto con la famiglia risale alla mattina del 26 novembre, quando Aurora aveva telefonato per rassicurare di stare bene, ma aveva anche dichiarato di non voler fare ritorno a casa, né di rivelare la propria ubicazione.

Le ipotesi investigative

Il corpo della giovane è stato trovato disteso a pancia in giù, semisvestito. Gli investigatori, coordinati dal pm Antonio Pansa, hanno subito evidenziato la presenza di ecchimosi, lividi sul collo e sul volto e l’assenza del telefono cellulare, elementi che hanno fatto rapidamente orientare l’inchiesta verso l’ipotesi di omicidio.

Le condizioni in cui è stato trovato il cadavere (con il giubbotto adagiato sul corpo seminudo e altri capi d’abbigliamento, come slip e calze, sparsi nelle vicinanze) insieme alle ferite riscontrate, hanno fatto ipotizzare agli inquirenti che la ragazza possa essere stata aggredita prima di morire.

Anche l’eventualità di una violenza sessuale è stata presa in considerazione come ipotesi di indagine, che sarà verificata attraverso accertamenti medico-legali.

Per chiarire con precisione le cause del decesso, è stata disposta un’autopsia che dovrà stabilire se le ferite al collo siano correlate alla morte o se siano precedenti, e se Aurora sia stata sottoposta a violenze prima di essere uccisa.

Si cerca un uomo

Secondo la ricostruzione investigativa, la svolta è arrivata con l’analisi delle telecamere di videosorveglianza di via Padova, non lontano dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo di Aurora Livoli.

I fotogrammi mostrano la ragazza che cammina lungo la strada con passo apparentemente tranquillo. Dietro di lei compare un uomo alto e magro con un pile bianco: il filmato lo inquadra mentre percorre la stessa via anche in senso inverso circa un’ora dopo, ma questa volta da solo.

Gli investigatori, basandosi sulla posizione e sul comportamento dei due nel video, ipotizzano che Aurora e quell’uomo si conoscessero o si stessero dirigendo insieme verso la stessa destinazione. Successivamente i due si vedono entrare dallo stesso ingresso del condominio, lasciato quasi sempre aperto, come se fosse un passaggio abituale.