Aurora Livoli trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano, caccia all'uomo che era con lei

È stata trovata morta nel cortile di un palazzo a Milano Aurora Livoli, 19 anni. Le indagini puntano sull’uomo ripreso con lei dalle telecamere poco prima del decesso. L’autopsia in corso dovrà chiarire le cause della morte, mentre i carabinieri ricostruiscono gli ultimi spostamenti e le frequentazioni della ragazza.

Aurora Livoli morta a Milano: il ritrovamento nel cortile

Aurora Livoli, 19 anni, è stata trovata morta nel cortile interno di un palazzo alla periferia nord di Milano. Il corpo della giovane è stato rinvenuto la mattina del 29 dicembre in un’area appartata di un condominio di via privata Paruta, dove la ragazza era entrata la sera precedente insieme a un uomo ancora non identificato.

Sul posto sono stati deposti fiori e lumini. Nella mattinata del 2 gennaio i genitori di Aurora si sono recati all’Istituto di Medicina legale per il riconoscimento formale della salma, accompagnati dal loro legale e zio della ragazza. L’autopsia è in corso e dovrà chiarire le cause del decesso, in particolare la natura dei segni riscontrati sul collo.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, sottolineando che ogni ipotesi resta al vaglio in attesa degli esiti medico-legali e degli accertamenti investigativi.

La caccia all’uomo

Le indagini si concentrano sull’uomo che era con Aurora nelle ore precedenti alla morte. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso i due mentre entrano nel cortile dal cancello del civico 74 la sera di lunedì 29 dicembre. Circa un’ora dopo, lo stesso uomo viene visto uscire da solo.

Secondo quanto emerso dalle immagini, l’uomo è descritto come alto, molto magro, con capelli ricci e un giubbotto scuro. Un dettaglio ritenuto rilevante dagli investigatori è che, dopo essere uscito una prima volta, l’uomo sarebbe rientrato nel cortile per poi allontanarsi definitivamente. Gli inquirenti stanno cercando di capire il motivo di questo secondo ingresso.

Accanto al corpo della giovane sono stati trovati alcuni indumenti, tra cui i pantaloni di un pigiama rosso, ora sottoposti ad analisi. Sul posto non sono stati rinvenuti documenti né il cellulare di Aurora, elemento che rende centrali gli accertamenti sui tabulati telefonici per ricostruire contatti e spostamenti.

L’autopsia e gli interrogativi sugli ultimi giorni

L’esame autoptico dovrà stabilire se i lividi sul collo siano compatibili con uno strangolamento e se Aurora abbia subito abusi prima di morire. “Aspettiamo le risultanze istruttorie”, ha dichiarato lo zio e avvocato Massimo Basile, spiegando che solo le indagini potranno fare chiarezza sugli ultimi circa 50 giorni di allontanamento da casa.

Aurora era residente a Fondi, in provincia di Latina. Si era diplomata all’Itis Pacinotti e si era iscritta all’università a Roma. Secondo quanto riferito dai familiari, si era allontanata senza risorse economiche e senza effetti personali, rendendo ancora più complessa la ricostruzione di come fosse arrivata e vissuta a Milano.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano stanno lavorando per ricostruire le frequentazioni della giovane e stabilire se conoscesse il luogo in cui è stata trovata.

