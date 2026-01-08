Omicidio Aurora Livoli, Emilio Gabriel Valdez l'avrebbe strangolata durante la violenza sessuale: "Non voleva"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita lo scorso 29 dicembre in un cortile di un palazzo in via Paruta a Milano. L’uomo, un peruviano di 57 anni, ha ammesso anche la violenza sessuale: l’avrebbe soffocata, affermando di non essersi accorto che fosse deceduta.

La confessione del killer di Aurora Livoli

Emilio Gabriel Valdez Velazco è stato interrogato nella mattinata di giovedì 8 gennaio nel carcere di San Vittore dal pm Antonio Pansa e dalla collega Letizia Mannella.

Come riferito dal suo avvocato Massimiliano Migliara e riportato da ANSA, il 57enne peruviano ha confessato l’omicidio e rivelato di aver anche abusato della diciannovenne. Le ammissioni, ha spiegato il legale, sono avvenute “in un quadro meramente indiziario”.

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha spiegato di non essersi reso conto di aver ucciso Aurora Livoli se non il giorno dopo, vedendo i servizi televisivi.

Ha anche rivelato di aver vegliato sulla ragazza, “pensando fosse assopita”.

Soffocata durante la violenza

Aurora Livoli e il suo assassino si sarebbero incontrati per caso sulla banchina della stazione Cimiano della linea 2 della metropolitana di Milano. La 19enne gli avrebbe chiesto un aiuto economico per acquistare un pacchetto di sigarette.

Rispondendo alle domande dei giornalisti all’esterno del carcere di San Vittore, l’avvocato Migliara ha dichiarato che il suo assistito “ha avuto una reazione a cortocircuito, non voleva ucciderla e si è accorto soltanto dopo di averlo fatto”.

Secondo il legale, Valdez ha mostrato “una rottura con il senso della realtà”.

ANSA aggiunge che l’uomo avrebbe ammesso di avere strangolato Aurora Livoli durante gli abusi sessuali.

La Procura valuterà se accusarlo, oltre alla violenza sessuale, anche di omicidio volontario aggravato o del nuovo reato, introdotto dalla recente legge entrata in vigore a dicembre, di femminicidio: quest’ultimo punisce “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”.

La pena del reato di femminicidio è l’ergastolo.

Perché il killer di Aurora Livoli era a piede libero

Un “buco” nel casellario giudiziario sarebbe alla base della mancata indicazione di una condanna definitiva a 5 anni di carcere per una violenza sessuale aggravata commessa nel 2019 da Emilio Gabriel Valdez Velazco.

Nonostante la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Monza per un altro caso di violenza sessuale aggravata commessa nel giugno scorso, l’uomo ha evitato una misura cautelare, rimanendo a piede libero.

A parlare del ‘buco’ nel casellario è stata la gip di Milano, Nora Lisa Passoni, nel provvedimento di conferma del fermo di Valdez e dell’applicazione della custodia in carcere per l’aggressione a una connazionale commessa la sera del 28 dicembre, pochi minuti prima di incontrare Aurora Livoli sulla banchina della stazione Cimiano della metropolitana di Milano.

La giudice, nel provvedimento, ha scritto che è “più che probabile che la ragione della mancata indicazione di condanne nel certificato del casellario giudiziale” sia dovuta “al mancato aggiornamento”.

Chi era Aurora Livoli

Aurora Livoli è stata trovata morta nel cortile di un palazzo in via Paruta a Milano la mattina del 29 dicembre. Per alcune ore, dopo la scoperta del corpo senza vita, l’identità del cadavere era rimasta avvolta nel mistero. Poi era arrivata l’identificazione.

Aurora è morta a 19 anni. Nata a Roma ma residente a Monte San Biagio, era stata adottata all’età di 5 anni da Ferdinando Livoli, di professione tecnico odontoiatra, ed Erminia Casale, architetta.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la ragazza “scappava spesso da casa, ogni mese”.

Il papà ha spiegato: “Sapevamo che era a Milano (…). Quando l’abbiamo sentita l’ultima volta ci ha solo detto che stava bene e che non aveva intenzione di tornare a casa”.