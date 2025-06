Aurora Maniscalco morta a Vienna, dettagli del padre della hostess sulla lite col fidanzato: "Mobili spostati"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non ci stiamo”. Così il padre di Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni morta dopo essere precipitata dal terzo piano di un palazzo a Vienna, chiede ulteriori indagini per chiarire come è morta la figlia. Secondo la polizia austriaca il caso è chiuso ma la famiglia non crede alla teoria del suicidio. La vicina di sotto ha raccontato di rumori di mobili spostati e oggetti lanciati durante le liti tra la giovane e il fidanzato.

Aurora Maniscalco morta a Vienna

Aurora Maniscalco è morta nella notte tra il 21 e il 22 giugno cadendo dal balcone dell’appartamento in cui abitava con il fidanzato a Vienna, in Austria.

Il fidanzato 27enne, anche lui di Palermo, era in casa al momento della tragedia.

Mediaset Il padre di Aurora Maniscalco

Secondo la polizia austriaca il caso è chiuso, è stata ritenuta credibile la versione fornita dal giovane, che non è indagato: la 24enne si sarebbe buttata dal balcone in seguito a una lite tra i due.

Spetta ora alla procura di Vienna decidere se archiviare o meno il caso, la decisione dovrebbe arrivare a breve.

Il padre della hostess: “Non ci stiamo”

La famiglia della hostess palermitana non crede però alla teoria del suicidio della giovane e chiede ulteriori indagini.

La famiglia ha presentato due esposti, uno alla Procura di Palermo e uno a quella di Vienna, chiedendo accertamenti più approfonditi, tra cui l’autopsia sul corpo della giovane e il sequestro dell’appartamento e del telefono della ragazza.

“Non ci stiamo”, ha detto il padre, Francesco Paolo Maniscalco, ai microfoni di Pomeriggio Cinque News.

“Sembra che l’indagine sia stata chiusa troppo in fretta“, ha detto. “Aurora era una ragazza solare, spigliata e aveva dei progetti per il futuro”.

L’uomo ha poi lanciato un appello ai residenti del palazzo da cui è precipitata Aurora Maniscalco: “Chiedo alle persone che abitano in questo residence di parlare e di aiutarci, se hanno visto qualcosa, per scoprire la verità”.

La lite col fidanzato

Sui rapporti difficili e le liti tra Aurora Maniscalco e il fidanzato, il padre ha detto di non conoscere i dettagli, dato che la figlia “parlava di più con la madre che è più informata di me”.

I familiari hanno però saputo da una donna che abita nell’appartamento sotto a quello della 24enne che “c’erano spostamenti di mobili e che volavano degli oggetti”.

“Non penso che Aurora, esile com’era, avesse avuto la forza di spostare mobili – ha detto il padre – perciò non è ancora chiara la questione”.