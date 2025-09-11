Aurora Maniscalco morta a Vienna, giallo sui verbali delle due testimoni che l'avrebbero vista buttarsi

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’avvocato della famiglia di Aurora Maniscalco avrebbe raccolto delle informazioni che smentirebbero quelle raccolte dalla polizia di Vienna nel caso della hostess morta cadendo dal balcone della propria casa nella capitale austriaca. Le testimoni che avrebbero dichiarato di averla vista buttarsi nel vuoto avrebbero infatti smentito la loro stessa testimonianza.

Il racconto delle testimoni

Il settimanale Giallo ha ricevuto una mail dell’avvocato della famiglia di Aurora Maniscalco, Alberto Raffadale, nella quale il legale riporta quanto raccolto da un collega austriaco:

Ti posso confermare di avere avuto a luglio una conversazione con la signora la quale mi ha confermato di non aver visto Aurora andare sul balcone e saltare. Il rapporto della polizia è dunque errato. Faccio anche presente che le due testimoni (la signora e sua madre) non hanno mai effettuato una deposizione ufficiale.

Il testo della mail cita quanto riportato dall’avvocato austriaco. Se fosse vero, verrebbe meno una delle principali ragioni per cui la procura di Vienna ha immediatamente chiuso le indagini sulla morte della hostess.

Le analisi sul corpo di Aurora Maniscalco

I dubbi sugli eventi che hanno portato alla morte di Aurora Maniscalco non si limitano però alle testimonianze. Anche le analisi sul corpo della 24enne hanno rilevato alcune anomalie. Ha scritto sempre Raffadale:

La ragazza aveva un’abrasione sul corpo, che inizialmente sembrava presente solo sul braccio sinistro, ma si estenderebbe anche sul fianco verso la gamba. Un elemento che farebbe ipotizzare un trascinamento prima della caduta. Insomma, c’è molto ancora da capire sulla dinamica dei fatti.

Al momento della propria morte, Maniscalco era in casa insieme al fidanzato, unico testimone di quanto accaduto.

I dubbi dell’avvocato sul fidanzato

Proprio la posizione del fidanzato di Maniscalco è stata al centro di alcuni esposti da parte dell’avvocato della famiglia.

Negli esposti abbiamo evidenziato che il fidanzato ha chiamato la famiglia di Aurora dopo sette ore e che i primi ad arrivare a Vienna sono stati i suoi familiari. Noi non vogliamo puntare il dito, ma su questa vicenda riteniamo che ci siano molti aspetti da chiarire.

La procura di Palermo ha aperto un’inchiesta nella quale il ragazzo figura come indagato per istigazione al suicidio. Un atto dovuto, ha sempre spiegato la procura, per facilitare le indagini.