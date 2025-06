Aurora Maniscalco morta a Vienna, l'hostess di Lauda Air era caduta dal terzo piano: sentito il fidanzato

Aurora Maniscalco è morta in ospedale a Vienna. La 24enne, hostess palermitana, è precipitata dal terzo piano di un palazzo nel cuore della notte, cadendo da un balcone. Ricoverata in codice rosso, è infine deceduta per la gravità delle lesioni. Al momento della tragedia era in compagnia del fidanzato 27enne, anche lui palermitano.

Fidanzato di Aurora Maniscalco sentito dalla polizia

Aurora è precipitata nel vuoto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, intorno all’una. La magistratura sospetta che possa non essersi trattato di un incidente. Il ragazzo è stato ascoltato dagli investigatori. Sarebbe stato lui a lanciare l’allarme dopo la caduta di Aurora.

Da tre anni, Aurora Maniscalco risiedeva nella capitale austriaca dove lavorava per Lauda Air, la compagnia fondata dal leggendario pilota automobilistico Niki Lauda.

Fonte foto: ANSA

Il compagno di Aurora, invece, lavora come assistente di volo in un’altra compagnia aerea.

I genitori della ragazza hanno subito raggiunto l’Austria, dove sono stati ricevuti dall’ambasciata italiana. Della giovane si sa che amava le lingue e che la vita a Vienna le piaceva molto, così come il suo lavoro.

Le parole della cugina di Aurora Maniscalco

Queste le parole di Federica Bevilacqua, cugina di Aurora, raccolte dal Giornale di Sicilia: “Siamo attoniti, non crediamo a quanto accaduto. Vogliamo sapere cosa è realmente successo, perché non crediamo che lei si sia suicidata“.

E ancora: “Mio zio si trova già a Vienna da ieri. È stato chiamato domenica mattina dall’ospedale viennese che lo informava dell’accaduto. I medici hanno tenuto a sottolineare, sin da subito, che la situazione era molto grave”.

Il padre di Aurora è residente a Rimini, dove lavora per un’azienda privata.

Il dolore della cugina

Sui social la cugina di Aurora ha scritto: “Ciao Auri, vola per sempre nei cieli come facevi in terra. Noi ti faremo giustizia, non ci fermeremo di fronte a niente”.