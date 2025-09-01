Aurora Maniscalco morta a Vienna, la famiglia non crede al suicidio e testimoni smentiscono la polizia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Hanno detto che Aurora urlava, piangeva, ciò significa che stava lottando per difendersi”, queste le parole con le quali la madre di Aurora Maniscalco, la giovane morta a Vienna nel mese di giugno dopo essere precipitata dal suo appartamento. Le autorità austriache hanno archiviato il caso come un suicidio, una pista non condivisa dalla famiglia della ragazza e tanto meno dalla Procura di Palermo, che ha aperto un’indagine con l’ipotesi di istigazione al suicidio a carico del fidanzato di Aurora.

Le parole della madre

Lunedì 1° settembre Giada Cucina, la madre di Aurora Maniscalco, è intervenuta in collegamento con Morning News. Da sempre la famiglia si dice convinta che la 24enne non si sia suicidata, come sostenuto dalle autorità austriache e dal fidanzato.

La mamma della ragazza ha detto: “Più testimoni hanno parlato di una violenta lite avvenuta prima della caduta di Aurora”, una tesi supportata dalle testimonianze di alcuni vicini che avrebbero detto che “Aurora urlava, piangeva”.

“Chi vuole uccidersi non ha alcuna motivazione nel lottare per nulla, perché ha già deciso”, continua Giada Cucina, che aggiunge: “Aurora non era passiva, Aurora stava lottando“.

Infine, la madre della hostess deceduta a Vienna aggiunge: “Per quanto mi riguarda, a mia figlia è stata tolta la possibilità di uscire viva da quella casa”.

Il fidanzato di Aurora Maniscalco

Giada Cucina, quindi, fa riferimento a presunte violenze che il fidanzato le potrebbe aver perpetrato: “Mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo”, dice la donna, che aggiunge: “Ho provato a chiedere spiegazioni e lei cercava sempre di proteggerlo, diceva di aver sbattuto”.

Se a prima vista il fidanzato le era parso “educato, pacato, controllato”, allo stesso tempo Giada Cucina lo considera “un calcolatore, abile nel manipolare, nel prevaricare, nel portare persone e situazioni a suo vantaggio”.

La testimonianza dei vicini

Morning News ha mostrato un’email inviata da un avvocato austriaco al difensore della famiglia di Aurora Maniscalco, Alberto Raffadale. Nel testo, il collega comunica al suo omologo italiano di aver parlato con una delle due testimoni, una vicina, la quale avrebbe confermato “di non avere visto Aurora andare sul balcone e saltare”.

Questa versione smentisce, sostanzialmente, quanto stabilito dalle autorità austriache secondo le quali la morte di Aurora Maniscalco sarebbe dovuta a un gesto volontario. Il fidanzato della ragazza, Elio Bargione, come anticipato è indagato per istigazione al suicidio dalla Procura di Palermo, un atto dovuto. Il giovane era in compagnia della 24enne nel momento in cui è precipitata nel vuoto.