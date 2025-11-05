Aurora Maniscalco morta a Vienna, la lettera dei genitori del fidanzato Elio: "Dipinto colpevole senza prove"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Riaperto il caso di Aurora Maniscalco, hostess palermitana morta a Vienna dopo una caduta dal terzo piano. Il fascicolo, inizialmente archiviato come suicidio, è stato riattivato per le pressioni dei familiari e le nuove testimonianze che smentiscono il fidanzato Elio. I suoi genitori, nel frattempo, in una lettera difendono il figlio dalle accuse.

Riaperto il caso di Aurora Maniscalco

Torna al centro delle cronache il caso di Aurora Maniscalco, 24enne hostess originaria di Palermo, morta a Vienna lo scorso 21 giugno.

Inizialmente archiviato come suicidio, il fascicolo è stato riaperto dopo quattro mesi a seguito delle pressanti richieste dei familiari della ragazza, decisi a far luce su una vicenda che presenta ancora molte zone d’ombra.

La scritta “stop femminicidio” comparsa sulla parete esterna di un edificio a Vienna, dopo la morte di Aurora Maniscalco

Com’è morta la hostess a Vienna?

Aurora viveva nella capitale austriaca insieme al fidanzato Elio Bargione, che quella notte avrebbe raccontato agli inquirenti di averla vista correre verso il balcone e gettarsi nel vuoto dopo una lite.

Tuttavia, le versioni fornite dall’uomo e i primi accertamenti medici non hanno trovato piena coerenza: l’autopsia, infatti, ha escluso l’uso di sostanze stupefacenti, smentendo quanto sostenuto dal compagno.

A sollevare dubbi è anche il comportamento del ragazzo subito dopo la tragedia. Invece di contattare immediatamente la famiglia di Aurora, avrebbe chiamato i propri genitori e solo sette ore dopo avrebbe avvertito quelli della fidanzata, utilizzando il telefono della giovane.

Le indagini sono state riaperte anche grazie a due testimoni oculari che, dopo una prima versione in cui affermavano di aver visto Aurora lanciarsi volontariamente, hanno poi ritrattato, dicendo di averla vista solo per un attimo in caduta, senza poter confermare un gesto intenzionale.

La lettera dei genitori di Elio, il fidanzato

Nel frattempo, durante la trasmissione “Dentro la Notizia”, è stata diffusa una lettera scritta dai genitori di Elio, che hanno voluto difendere il figlio dal clima di sospetto e accuse mediatiche.

“Da quel tragico momento è stato travolto da un’ondata di odio, sospetti e accuse che non trovano alcun fondamento” hanno affermato i genitori. “La morte di Aurora è una tragedia immensa che ha colpito due famiglie e scosso profondamente tutti coloro che lo riconoscevano. Nessuna parola potrà lenire davvero il dolore di chi l’ha amata e a loro va tutta la nostra umana vicinanza”.

“Ma mentre ancora piangiamo questa perdita” si legge “Elio viene dipinto colpevole senza alcuna prova e giudicato da chi non sa nulla della loro storia, della loro vita, dei fatti reali”.

“La sua sofferenza, il suo rispettoso silenzio, vengono letti come sospetti invece che come dolore. Elio ha amato Aurora con tutto se stesso e oggi sta vivendo uno dei momenti più bui della sua vita. Chiediamo che si rispetti il dolore, tutto il dolore” concludono i coniugi Bargione “anche quello di chi oggi viene colpito ingiustamente da parole che feriscono e marchiano per sempre”.