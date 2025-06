Aurora Maniscalco morta a Vienna, la madre attacca il fidanzato: "Ero contro la relazione, lui la manipolava"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La morte di Aurora Maniscalco è per la polizia di Vienna un “caso chiuso”: suicidio. La famiglia però non ci crede e dubita del fidanzato. La madre della giovane attacca Elio Bargione, definendolo manipolatore.

Fidanzato manipolatore

Parla la madre di Aurora Maniscalco, morta a Vienna in seguito a una caduta che secondo la polizia sarebbe riconducibile a un suicidio. La donna non ci crede: “Mia figlia voleva vivere”, dice.

Ha opinioni forti anche sul fidanzato, non perché sia stato lui a spingerla fisicamente di sotto. “Ci sono stati alcuni litigi, alcuni episodi in cui ho visto un atteggiamento manipolatorio”, spiega la donna. Secondo lei Aurora era ferita psicologicamente, soprattutto nell’ultimo anno a Vienna.

“Quel ragazzo è sempre stato interessato soltanto a se stesso, al suo benessere, mentre mia figlia era innamorata e a mio avviso succube di lui”, prosegue la donna che dice di non essere stata d’accordo con la figlia sul continuare la relazione dopo la rottura di alcuni mesi prima al tragico evento.

La stranezza in casa

Durante l’intervista, la donna ha anche parlato di una stranezza in casa della figlia. Sarebbe infatti andata nel monolocale in cui viveva la figlia con il fidanzato per prendere alcuni oggetti, tra cui dei vestiti non lavati per poter ancora sentire l’odore della figlia.

In quel momento dice di aver trovato una borsetta e che al suo interno vi fossero oggetti invernali come delle calze, ma anche slip e altro che facevano pensare al gesto di chi si riempie la borsa con le prime cose che trova per andarsene via.

“Per un certo periodo ha pensato di andare a vivere a Praga, dove era stata di recente. A casa c’erano le sue valigie piene di vestiti ma non saprei dire se erano lì dall’ultimo rientro o se le aveva appena fatte per andarsene”, ha raccontato.

Ipotesi suicidio

La madre di Aurora non crede alla versione del fidanzato che racconta di come la giovane palermitana si sia lanciata dal balcone dopo una discussione.

Secondo il fidanzato Elio e alcuni testimoni che hanno portato la polizia di Vienna a chiudere il caso come suicidio, Aurora si sarebbe gettata da sola. Ci sono però degli aspetti strani nella vicenda, come la chiamata tardiva alla famiglia (ben sette ore dopo il gesto), l’assenza di indagine all’interno dell’appartamento o il sequestro del telefono della vittima.

“Non vogliamo puntare il dito, ma su questa vicenda riteniamo legittimamente che ci siano aspetti da chiarire”, hanno detto nel tempo i familiari come il padre e la cugina della giovane ragazza palermitana.