Aurora Moroni, la Rebecca del Paradiso delle Signore: “Oggi posso dire che questa sono io”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Aurora Moroni ha imparato presto che, per fare l’attrice, bisogna abituarsi a vivere molte vite. La propria, però, resta probabilmente la più difficile da mettere a fuoco. Oggi il pubblico la vede nei panni di Rebecca nella serie di Rai 1 Il Paradiso delle Signore, una donna che Aurora sente molto distante da sé, per carattere, epoca e modo di stare al mondo. E forse è proprio questa distanza ad aver reso l’incontro interessante: interpretare qualcuno che non ci somiglia significa anche provare a comprenderlo senza giudicarlo e, qualche volta, scoprire che quel personaggio può lasciarci qualcosa. Ma dietro Rebecca c’è soprattutto Aurora Moroni. Una ragazza che ha cominciato presto a inseguire questo mestiere, attraversando provini, porte chiuse e momenti nei quali era convinta che avrebbero scelto qualcun altro. Poi è arrivato Sara e Marti e, con il primo vero set, anche una certezza: recitare era ciò che voleva fare. Da allora sono cambiate molte cose. Sono arrivati altri progetti, nuove responsabilità e persino la necessità di misurarsi con lingue diverse dalla propria. È cresciuta soprattutto lei. Aurora Moroni è ambiziosa, ma non racconta l’ambizione come una certezza. Sa quanto possa essere imprevedibile il mestiere dell’attore e ammette di avere paura che un giorno questo sogno possa finire. Forse anche per questo non ha mai smesso di studiare. Perché, se la recitazione rappresenta un tassello fondamentale della sua felicità, non vuole che sia l’unico. E poi c’è tutto ciò che accade quando il set finisce: una madre che ha creduto nel suo sogno quasi quanto lei, l’indipendenza conquistata andando a vivere da sola, il rapporto altalenante con lo specchio, il peso del giudizio degli altri e una solitudine con la quale confessa di stare ancora imparando a confrontarsi. In mezzo a tutto questo Aurora Moroni prova a proteggere una parte della bambina che è stata: la spontaneità. E soprattutto quell’entusiasmo che qualche volta le è sembrato persino eccessivo agli occhi degli altri, ma che oggi non vuole più contenere. Perché forse crescere non significa necessariamente diventare qualcun altro. Per Aurora Moroni sembra significare qualcosa di più complicato: cominciare finalmente a capire chi si è. E quando le chiediamo cosa vedrebbe di diverso la bambina di allora nella donna di oggi, la risposta porta proprio lì: all’autoconsapevolezza conquistata negli anni, alla sensazione di poter finalmente tracciare dei confini e dire, senza avere più bisogno di cambiare continuamente forma, “questa è Aurora”. È da quella consapevolezza, più ancora che da Rebecca, che parte questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie con Aurora Moroni.

Quanto c’è di Aurora in Rebecca e quanto, invece, Rebecca è entrata in Aurora? A prima vista sembrate due donne molto diverse, appartenenti anche a epoche e modi di vivere differenti.

“A prima vista, come ha detto lei, assolutamente nulla. È la prima volta che mi trovo a interpretare un ruolo con cui ho davvero poco in comune, forse niente. All’inizio è stato anche piuttosto difficile, per certi versi, riuscire a comprenderla fino in fondo. Questo, però, fa parte del nostro lavoro. Parto sempre dal presupposto di non giudicare il personaggio che interpreto, ma di cercare di comprenderlo. Provo quindi a mantenere una certa apertura mentale e a trovare una motivazione dietro ogni sua azione. Rebecca è una persona che non si fa scrupoli e vuole sempre raggiungere il proprio obiettivo. La principale differenza tra noi è proprio questa: Aurora pensa anche agli altri e non mette se stessa davanti a tutti. Rebecca, invece, per proteggere i suoi cari o raggiungere i propri fini, non si preoccupa di ferire chi le sta intorno. Di Aurora ho portato in Rebecca sicuramente parte del mio carattere forte, una qualità che, in realtà, lei già possedeva. È forse questo l’aspetto che più ci accomuna: siamo entrambe dirette, determinate e intraprendenti. Rebecca, dal canto suo, mi ha trasmesso la capacità di avere sempre la risposta pronta e di non lasciare nulla di non detto. In questo ho trovato anche un po’ di coraggio. Cercando di comprenderla senza giudicarla, ho imparato che, a volte, non c’è nulla di male nell’essere persino troppo diretti, naturalmente quando la situazione lo consente. In fondo, quindi, non credo che l’una abbia dato all’altra qualcosa di radicale. Rimane, però, questa forza caratteriale che ci accomuna e che, in qualche modo, ci siamo trasmesse a vicenda”.

Il Paradiso delle Signore rappresenta anche un impegno professionale molto intenso: tante scene, tempi di registrazione serrati e una dimensione diversa rispetto alle sue esperienze precedenti. La spaventava affrontare questo tipo di lavoro?

“Dal punto di vista professionale, sì. Sono una persona molto istintiva e, nei progetti precedenti, pur essendoci naturalmente uno studio alla base, rimaneva anche un certo margine per l’improvvisazione. C’era maggiore libertà. Inoltre, avendo interpretato personaggi più simili a me, alcuni aspetti risultavano spontanei. In questo caso, invece, essendo molto diversa da Rebecca e dovendo affrontare numerose scene al giorno, alcune anche piuttosto lunghe, la memoria diventa fondamentale. Di conseguenza, è necessario uno studio ancora più approfondito. Questa preparazione permette anche di ridurre al minimo gli errori sul set. Quando si lavora con tempi molto serrati, un ciak sbagliato, che magari in un’altra serie potrebbe trasformarsi semplicemente in una risata, qui comporta comunque una perdita di tempo. Per questo arrivo sul set sempre molto preparata. All’inizio è stato piuttosto difficile e provavo una certa ansia. Ricordo che, durante i primi giorni, pensavo: ‘Non posso sbagliare, perché magari di questa scena faranno un solo ciak. Devo essere perfetta’. Con il passare del tempo, però, diventa un vero e proprio allenamento. Mi sono abituata a questi ritmi e oggi sono molto più tranquilla. Riesco anche a divertirmi molto di più”.

E ci si abitua anche a guardarsi allo specchio completamente trasformati dagli anni Sessanta?

“Quello è stato l’aspetto che ho amato di più fin dall’inizio! Sognavo da tempo di partecipare a un film o a una serie televisiva in costume. È un desiderio che rimane, perché ci sono ancora tantissime epoche che mi piacerebbe interpretare, ma intanto ho avuto la possibilità di vivere gli anni Sessanta”.

Non le ha mai fatto impressione guardarsi allo specchio e vedere quasi un’altra persona?

“No. Devo dire che mi piace moltissimo cambiare, trasformarmi e vedermi in una veste nuova. A volte un’acconciatura o un trucco possono essere diversi da quelli che sceglierei nella vita quotidiana, perché magari personalmente mi valorizzerei in un altro modo. Nel contesto professionale, però, apprezzo proprio il fatto che il risultato sia lontano dalle mie scelte abituali. Secondo me, questo è il lavoro più bello del mondo anche perché permette di vivere infinite vite e di vedersi sotto forme sempre diverse. Trovo stimolante uscire dalla propria zona di comfort anche attraverso il look”.

Rebecca è una donna che non si fa molti scrupoli pur di raggiungere i propri obiettivi. Una persona con un carattere del genere come riesce ad amare incondizionatamente?

“È una domanda difficile. Ciò che vedo in Rebecca, e che emergeva già l’anno scorso nel rapporto con il fratello, è che, quando qualcuno entra nella cerchia delle persone a cui tiene, lei finisce per metterlo in qualche modo al suo stesso livello. Pur di proteggerlo può arrivare a fare del male a chi rimane al di fuori di quella cerchia, ma, se conquista il suo affetto, con quella persona cambiano le regole. Da questo punto di vista ha ragione: forse una persona con un carattere simile non è ancora capace di amare pienamente, perché le mancano alcuni elementi fondamentali dell’amore. Sono aspetti che deve ancora comprendere e maturare crescendo. L’anno scorso, per esempio, nel tentativo di proteggere il fratello, proprio per amore finiva anche per ferirlo. Come chiunque, però, deve imparare. Viviamo tutti per la prima volta. Rebecca ha questo carattere e dovrà lavorare su se stessa per migliorare e imparare a non ferire le persone che ama”.

US: Francesca Alfano

Ha usato una parola interessante: ‘crescendo’. Anche lei, in fondo, è cresciuta davanti agli spettatori. Era giovanissima quando è arrivato il primo lavoro. Come ricorda Sara e Marti e quella prima esperienza?

“Sara e Marti è stato il mio primo progetto. Ricordo che, prima di quel provino, venivo da anni di audizioni non andate a buon fine e di porte chiuse in faccia. Ero anche un po’ scoraggiata. Persino durante quel provino pensavo: ‘Non sceglieranno me’. Invece mi hanno presa. Quando sono arrivata sul set per la prima volta ho avuto una vera e propria illuminazione: è stata la conferma definitiva che quella fosse la mia strada e che recitare fosse il lavoro dei miei sogni. Ricordo un’atmosfera quasi sperimentale. Non parlerei di amatorialità, perché sarebbe un termine improprio, ma lavoravamo in un modo che, soprattutto all’inizio, ci faceva sentire come se stessimo esplorando qualcosa di nuovo, anche perché la serie stessa rappresentava una sorta di esperimento. Non c’erano copioni e, di conseguenza, dovevamo improvvisare continuamente. Per molti di noi era una delle prime esperienze professionali, quindi c’era inevitabilmente anche un po’ di confusione. Allo stesso tempo, però, era estremamente divertente”.

Perché?

“Vivendo tutti a Bevagna, si era creata una sorta di famiglia. Anche oggi, ne Il Paradiso delle Signore, nascono rapporti molto belli. Vado d’accordo con tutti e ci frequentiamo anche fuori dal set. Per certi versi, però, è una dimensione più professionale: viviamo tutti a Roma, vengono a prenderci con il pick-up, ci incontriamo al lavoro e, una volta finito, ognuno torna a casa. Durante Sara e Marti, invece, ci siamo trasferiti tutti a Bevagna per tre mesi. Di conseguenza, anche la sera, fuori dal set, stavamo sempre insieme. Andavamo a cena, festeggiavamo e il giorno dopo tornavamo a lavorare fianco a fianco. Per me è stata davvero un’esperienza di vita incredibile”.

Sara e Marti ha avuto un grande successo ed è arrivato anche un film. Come ha gestito la popolarità che quel personaggio le ha portato quando era ancora così giovane?

“Sa che, in realtà, non l’ho vissuta in questi termini? Forse perché faccio fatica a essere oggettiva quando si tratta di me. Mi fa davvero molto piacere quando, ancora oggi, incontro bambine e ragazzine che mi riconoscono. Non riesco, però, a guardare a quell’esperienza pensando: ‘Che successo!’. Sono felice di essere arrivata alle persone, ma forse tendo sempre a guardare avanti. Da questo punto di vista ho sogni molto grandi. Quello è stato il primo passo di quella che spero possa essere una lunga carriera”.

Nietzsche dice che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Qual era il ‘caos’ dentro Aurora che l’ha portata verso la recitazione?

“Ho due risposte a questa domanda. La più lineare è che, fin da piccola, ho sempre amato il cinema. Andavo continuamente a vedere film ed era il mio passatempo preferito. Più in generale, sentivo una forte esigenza di esprimermi artisticamente. Ricordo che già da bambina realizzavo piccoli film con il telefono e poi li montavo. Erano esperimenti infantili, naturalmente, ma quel mondo mi ha sempre affascinata. Se invece vogliamo tornare alla citazione di Nietzsche, forse un po’ di caos dentro di me c’è. È un’inquietudine che mi porta ad annoiarmi nella quotidianità e che sento il bisogno di esprimere attraverso qualche forma creativa. Ho sempre avuto una forte componente artistica: dipingo, per esempio. Anche interpretare personaggi molto lontani da me rappresenta un modo per scuotere la quotidianità. Non potrei mai accontentarmi di essere soltanto Aurora. Ho praticato tantissimi sport, coltivato altrettanti interessi e raramente riuscivo a sentirmi del tutto soddisfatta. Avevo continuamente bisogno di nuove esperienze. Credo che questo mestiere sia profondamente affine alla mia personalità”.

Questo bisogno di vivere sempre nuove esperienze non l’ha mai spaventata? Ha partecipato anche a progetti molto diversi e impegnativi: non ha mai avuto paura di entrare nella mente di un personaggio e magari uscirne ferita?

“No, questo non mi ha mai fatto paura. Ho sempre avuto timore, invece, per il mio sogno. Mi spaventa l’idea che un giorno possa finire e non so come reagirei. Non ho mai avuto paura, però, di entrare nei miei personaggi o di poter rimanere insoddisfatta di un determinato lavoro. Forse un timore del genere esiste, ma mi spinge a impegnarmi così tanto da riuscire, alla fine, a superarlo. Per esempio, quando sono andata in Spagna dovevo imparare l’olandese. Pensavo: ‘Devo interpretare una poliziotta, parlare in olandese e, quando non recito in olandese, devo comunque farlo in spagnolo’. Era un ostacolo enorme, ma proprio questa difficoltà mi dava ancora più forza per impegnarmi al massimo. Sentivo di dover dimostrare di potercela fare anche lì”.

Si è mai chiesta perché Dani de la Orden abbiano scelto proprio lei per quel ruolo nella serie Marbella, considerando anche tutte queste difficoltà linguistiche?

“Me lo sono chiesta tante volte e ancora non conosco la risposta. Anche in quel caso, quando feci il provino, avevo i capelli rossi, mentre cercavano una ragazza bionda. Inoltre, avrebbero preferito qualcuno che conoscesse già l’olandese. Pensavo: ‘Possibile che in tutta la Spagna non ci sia una ragazza bionda che parli già olandese, senza che debba impararlo io? Non sceglieranno mai me’. Paradossalmente, ogni volta che penso ‘Non sceglieranno mai me’, è proprio quando tutto va per il verso giusto. Ancora oggi non saprei spiegare fino in fondo quella scelta. Probabilmente si è creata una buona sintonia tra me e il regista”.

Se dovesse riconoscersi, senza falsa modestia, un valore aggiunto, una qualità che Aurora Moroni porta nel proprio lavoro, quale sarebbe?

“Una qualità che mi riconosco, pur sapendo di non essere certo l’unica a possederla, è che non mi tiro mai indietro e non mi lamento di fronte alle difficoltà. Una volta me lo chiesero proprio durante un provino. Mi domandarono: ‘Qual è un suo pregio?’. Risposi esattamente così: non mi lamento mai. Qualunque prova mi venga proposta, non parto mai sconfitta e non dico: ‘No, questo non si può fare’. Affronto ciò che mi viene richiesto senza lamentarmi. Se devo girare al freddo o sotto il caldo, lo faccio. Da questo punto di vista, chi lavora con me sa di avere davanti una persona che sposa pienamente il progetto ed è pronta a combattere per un obiettivo comune. È una qualità che mi riconosco e che considero uno dei miei pregi. Se, invece, parliamo di qualcosa di più istintivo, credo che ottenere un ruolo dopo un casting non significhi necessariamente avere più qualità rispetto a un’altra persona. Ognuno trasmette un’energia diversa. Quando si possiede esattamente l’energia che il regista sta cercando, entra in gioco una componente più impalpabile. A volte è proprio questa sintonia a determinare una scelta. Sono sicura che esistano altre ragazze brave quanto me, che si impegnano altrettanto e possiedono le mie stesse qualità, magari con qualche difetto in meno. Se, però, in quel momento sei tu a catturare l’attenzione del regista e a incarnare ciò che sta cercando, allora quel ruolo diventa tuo”.

Visto l’entusiasmo con cui vive questo mestiere, come affronta i “no”? Ne avrà ricevuti molti durante il suo percorso. Quando un provino non va come sperava, è riuscita a capire che quel giudizio non riguarda Aurora come persona, ma la sua aderenza a un determinato personaggio?

“Di ‘no’ ne ho ricevuti tanti. Forse il modo in cui li affronto dipende dal mio atteggiamento nei confronti della vita. Ci sono rimasta male molte volte, ma ad aiutarmi ad andare avanti è sempre stato il pensiero di cui parlavo prima: semplicemente, non doveva andare così. Un’altra ragazza aveva l’energia giusta, era migliore per quel ruolo o, più semplicemente, corrispondeva maggiormente all’idea che il regista aveva del personaggio. Non nascondo di aver sofferto per alcune occasioni sfumate. È successo con diversi progetti: con alcuni meno, con altri molto di più, soprattutto quando mi ero già immaginata nel ruolo e sentivo che avrebbe potuto appartenermi. Naturalmente, non essere scelta provoca un po’ di delusione. È inevitabile. Non è, però, un sentimento che il tempo e l’arrivo di nuovi provini non riescano poi a farmi superare”.

Lei sembra avere un atteggiamento piuttosto fatalista: spesso pensa che, se qualcosa non è accaduto, evidentemente doveva andare così. Come concilia questo atteggiamento con la sua ambizione personale?

“In realtà sono molto ambiziosa, ma allo stesso tempo sono consapevole di quanto sia difficile questo tipo di carriera e di quante persone, come me, desiderino fare questo magnifico lavoro. Anche per tutelarmi, se concentrassi tutte le mie aspettative esclusivamente su questo sogno e sulla carriera, un eventuale fallimento sarebbe molto doloroso. Per questo tengo in considerazione anche la possibilità che il mio percorso possa prendere una direzione diversa. È uno dei motivi per cui ho continuato a studiare all’università. Ogni tanto mi chiedo quale strada potrei intraprendere se un giorno non dovessi più fare l’attrice. Per quanto sia ambiziosa, non me ne farei una colpa e continuerei a cercare la mia felicità. Anche se dovesse mancare un tassello per me importante, la felicità è composta da molti elementi: i rapporti umani, la famiglia, gli studi e il lavoro. Se la mia professione non dovesse essere quella a cui ambisco, cercherò sicuramente altrove altre fonti di soddisfazione. E andrà bene comunque. Adesso, intanto, devo conseguire la laurea magistrale. Ho studiato Lingue, ho già ottenuto la laurea triennale e ora sto scrivendo la tesi per completare il percorso magistrale”.

Come hanno vissuto i suoi genitori la scelta di intraprendere la carriera di attrice?

“Mio padre l’ha vissuta con molta tranquillità. Il suo atteggiamento è sempre stato: ‘Va bene, fai quello che desideri’. Mia madre, invece, è stata un sostegno fondamentale durante tutto il mio percorso, sia accademico sia professionale. Credeva moltissimo in questo sogno, quanto me, e mi ha sempre accompagnata ovunque. Quando studiavo recitazione, dizione e movimento scenico a Roma, ogni sabato prendeva la macchina per accompagnarmi. Anche quando partecipavo ai set fotografici, era sempre al mio fianco. Era felicissima che avessi questo sogno e, con il tempo, credo sia diventato in parte anche il suo. Abbiamo un rapporto bellissimo. Naturalmente litighiamo anche noi, e non poco! Ma è la persona che mi sprona costantemente a dare il meglio. Quando attraverso un periodo in cui faccio fatica a trovare dentro di me la forza e l’energia per andare avanti, so che basta scriverle per ricevere la motivazione di cui ho bisogno”.

In cosa pensa di somigliare a sua madre e, al contrario, che cosa pensa che sua madre abbia imparato da lei?

“Somiglio molto a mia madre nell’approccio alla vita. Credo di aver ereditato da lei una certa forma di ottimismo, anche se non lo definirei assoluto, perché in alcune circostanze tendo a essere un po’ pessimista. Mi ha trasmesso soprattutto la capacità di cercare sempre la felicità, di non abbattermi davanti a una porta chiusa e di continuare ad andare avanti, riuscendo a stare bene anche quando gli eventi non prendono la direzione che speravo. Mia madre, nonostante abbia attraversato momenti tristi ed esperienze che avrebbero potuto abbatterla, ha sempre trovato la forza di guardare alla vita con fiducia. È soprattutto questo che ho imparato da lei. Penso, invece, che da me stia imparando a essere un po’ meno permalosa. Da questo punto di vista siamo molto diverse. Quando qualcuno mi fa un torto, non tendo a giudicarlo immediatamente, ma cerco di capire che cosa possa averlo spinto a comportarsi in quel modo. Difficilmente mi arrabbio con le persone: provo piuttosto a comprenderne le ragioni. Mia madre, al contrario, è piuttosto permalosa. Ultimamente, quando si sfoga con me, mi accorgo di riuscire a trasmetterle un po’ di questo mio atteggiamento: non prendersela immediatamente, provare a comprendere le ragioni degli altri e domandarsi che cosa possa averli portati a un determinato comportamento, invece di concludere subito che abbiano sbagliato e debbano essere esclusi dalla propria vita. Sono convinta di aiutarla soprattutto in questo”.

Quando si è resa conto di non essere più una bambina e di essere diventata una giovane donna?

“Naturalmente mi sento una giovane donna, anche se, per certi versi, continuo a vedermi ancora un po’ bambina, soprattutto quando parlo con mia madre. Forse il vero cambiamento è avvenuto quando sono andata via di casa. Finché vivevo con la mia famiglia, mia madre metteva sempre i figli davanti a tutto ed era presente per aiutarci in qualsiasi situazione. Se posso dirlo, da questo punto di vista sono stata anche un po’ viziata. Quando ho lasciato casa e mi sono trasferita a Roma, ho dovuto confrontarmi con la vita adulta. Credo che sia stato quello il momento in cui qualcosa è cambiato. Durante il primo anno lontano da casa ho dovuto imparare a gestire autonomamente tanti aspetti della quotidianità. All’inizio mi sembravano quasi imprese impossibili: pagare le bollette, fare la spesa, occuparmi della casa e di tutto il resto. Poco alla volta, però, sono diventati gesti naturali, esattamente come lo erano sempre stati per mia madre. È stato allora che ho capito che l’indipendenza mi aveva resa adulta”.

‘Indipendenza’ è una parola importante. Pensando alle donne degli anni Sessanta raccontate anche ne Il Paradiso delle Signore, non sempre erano indipendenti e non sempre erano libere. Che cosa significa per lei, oggi, essere libera?

“Parto dal presupposto che non mi sento ancora libera al cento per cento. Entreremmo, però, in un discorso molto più ampio, sul quale fortunatamente negli ultimi tempi si sta riflettendo e discutendo sempre di più. Una libertà completa ancora non esiste, perché, se fossi davvero libera, potrei uscire a qualsiasi ora e andare da sola anche nei luoghi più isolati senza dovermi preoccupare. E questo, purtroppo, ancora non è possibile. Oggi, nonostante ciò, per me libertà significa soprattutto non sentire il peso del giudizio altrui. Quando compio una scelta o prendo una decisione che riguarda la mia vita, anche se diversa da quella che farebbero gli altri, il loro giudizio non mi condiziona. So di essere libera di scegliere ciò che ritengo giusto per me. Me ne accorgo osservando mia madre e mia nonna. Ai loro tempi alcuni comportamenti erano considerati sconvenienti per una ragazza o una donna e potevano bastare perché non venisse più ritenuta ‘una ragazza per bene’. Poteva trattarsi del modo di vestirsi, delle persone frequentate o, più in generale, delle proprie scelte personali. È una libertà che oggi sono felice di poter rivendicare e che, all’epoca in cui è ambientato Il Paradiso delle Signore, Rebecca e gli altri personaggi femminili non avevano nella stessa misura. Naturalmente ci sono ancora molti passi avanti da compiere. Sono però grata di essere nata in quest’epoca e non cinquant’anni fa”.

A proposito di libertà e giudizio: ha mai temuto che il giudizio sulla sua bellezza potesse prevalere su quello relativo al talento?

“No, non ho mai avuto questa paura, nonostante riconosca l’esistenza di un certo pregiudizio nei miei confronti. Non ne ho mai sofferto. Credo anche che, per certi versi, la bellezza possa essere un’arma da utilizzare. È un’arma a doppio taglio, naturalmente, ma bisogna saperla sfruttare nel modo giusto. Se qualcuno dovesse giudicarmi soltanto per l’aspetto fisico, senza prendere in considerazione le altre qualità che penso di avere, sarebbe un problema suo. Anche perché, per il modo in cui percepisco me stessa, la bellezza non è nemmeno la qualità che considero il mio principale punto di forza. Sostenere che essere belli rappresenti un problema, del resto, mi sembra un po’ come sentire un ricco lamentarsi delle tasse sulla ricchezza”.

È in pace con lo specchio?

“Non so se dipenda dal fatto che sono della Bilancia, ma è davvero un rapporto di amore e odio. Ci sono giornate in cui mi guardo e penso: ‘Wow, sono bellissima’, e altre in cui la reazione è decisamente diversa. Anche la mattina, appena sveglia e senza trucco, a volte mi piaccio moltissimo, altre molto meno. In realtà, con il viso non ho particolari problemi. È forse più una questione legata al fisico. In quel caso cerco semplicemente di prendermi cura di me stessa, andando in palestra e lavorando sul mio corpo”.

Questa percezione nasce da lei oppure anche dal confronto con quello che vede all’esterno?

“Non lo so, devo essere sincera. Non credo di avere una risposta precisa. Sostenere che dipenda esclusivamente da me probabilmente non sarebbe corretto. Inevitabilmente esiste anche un confronto con ciò che vediamo intorno a noi, che lo vogliamo oppure no. A volte sono molto brava a dare consigli agli altri. Quando parlo con le mie amiche cerco di incoraggiarle e dico loro: ‘Non devi guardare quell’immagine: è finta, è ritoccata. Sei bella anche così. Ognuno ha la propria bellezza proprio perché è diverso’. Quando si tratta di me, però, non sempre riesco ad applicare gli stessi principi. Non direi comunque di avere un rapporto negativo con il mio corpo. È una percezione che cambia. Ci sono momenti in cui mi accetto e mi amo esattamente come sono, mentre in altri, magari anche per una questione ormonale, penso: ‘So che posso migliorare, quindi devo fare qualche addominale in più’. Mettermi a dieta, invece, mai, perché amo troppo il cibo! Magari, anziché mangiare duecento grammi di pasta, posso ridurre leggermente la porzione. Un piccolo sacrificio per sentirmi meglio con me stessa. Sono pensieri passeggeri, che arrivano e poi se ne vanno. Non si traducono mai in decisioni drastiche. Non mi sono mai messa seriamente a dieta né ho mai deciso di voler cambiare radicalmente il mio corpo. Mi lamento per un po’, poi passa e vado avanti”.

Che rapporto ha, invece, con le persone che la seguono sui social, con i complimenti e con i messaggi che riceve?

“Cerco sempre di rispondere quando posso. All’inizio rispondevo praticamente a tutti. Ricordo soprattutto il primo periodo di Sara e Marti. Con il tempo, però, mi sono accorta che, dopo una mia risposta, alcune persone continuavano a scrivermi moltissimo. Ultimamente, quindi, rispondo un po’ meno ai messaggi, anche per evitare di ritrovarmi la casella completamente intasata. Faccio un’eccezione quando qualcuno mi scrive qualcosa di particolare, ha una richiesta specifica oppure mi racconta il motivo per cui sente un legame speciale con me. In quei casi cerco di rispondere. Con i messaggi più generici, invece, è diventato inevitabilmente più difficile. Ai commenti positivi cerco sempre di rispondere, perché mi fanno davvero molto piacere. Naturalmente arrivano anche commenti negativi. Qualche volta ho avuto la tentazione di replicare, ma poi mi fermo, faccio un paio di respiri e penso: ‘Perché dovrei farlo? Che importanza ha?’. Così lascio perdere e vado avanti. Alcuni commenti, in tutta sincerità, riescono persino a farmi ridere. Fortunatamente, almeno finora, quelli negativi sono pochi”.

Quale parte della bambina che è stata ha custodito gelosamente e continuerà a portare con sé?

“Custodisco gelosamente la mia spontaneità e il mio entusiasmo. A volte mi è capitato di percepire, più che un vero e proprio giudizio, lo sguardo di chi sembra chiedersi: ‘Perché è così entusiasta per qualcosa di tanto semplice?’. In alcuni momenti questo atteggiamento mi ha ferita. Può capitare, per esempio, che parli a voce troppo alta perché sono felice e che qualcuno mi dica: ‘Abbassa la voce’. Dentro di me penso: ‘È l’entusiasmo che mi fa parlare così’. Mi sono chiesta molte volte se questa caratteristica fosse un segno di immaturità. Poi, però, ho capito che non voglio preoccuparmene. Se sono felice per qualcosa e desidero vivere ciò che mi accade con spontaneità ed entusiasmo, perché dovrei frenarmi? Quindi continuo a essere così”.

Qual è stato il momento più entusiasmante della sua vita?

“È difficile individuare il momento più entusiasmante della mia vita, perché ce ne sono stati molti. Riesco a emozionarmi anche per situazioni molto semplici, magari per una serata speciale. Per esempio, amo festeggiare il mio compleanno. Mi rende felice ritrovarmi circondata dalle persone che mi vogliono bene. Organizzo magari una cena, vengono i miei amici più cari e trascorriamo del tempo insieme. Sono momenti che mi regalano un entusiasmo enorme. Se invece devo pensare a un avvenimento eccezionale, probabilmente sceglierei il momento in cui ho saputo di essere stata presa per la serie in Spagna. Non me l’aspettavo minimamente e sono letteralmente esplosa dalla felicità. Ho chiamato subito mia madre. Piangevo mentre le dicevo: ‘Ti devo dire una cosa’. Proprio in quel momento è caduta la linea e lei, sentendomi piangere, ha pensato che fosse successo qualcosa di grave. È corsa da me e, quando ha scoperto il motivo, mi ha detto: ‘Mi hai fatto prendere un infarto!’. E le ho risposto: ‘No, mi hanno presa in Spagna!’. Non riuscivo a crederci. Direi quindi che, da una parte, sono i momenti di felicità condivisi con le persone che amo a regalarmi le emozioni più forti; dall’altra, ci sono le soddisfazioni professionali, soprattutto quando ottengo un ruolo a cui tengo particolarmente. In quei casi la gioia è incontenibile”.

E il sacrificio più grande, evitando la retorica secondo cui, quando si ama questo lavoro, non esistono sacrifici?

“In realtà mi dispiace, perché da questo punto di vista rischio di essere un po’ retorica! Sono proprio una di quelle persone che pensano: ‘Quali sacrifici? Non li percepisco come tali’, forse perché sono davvero felice di fare questo lavoro. Da più piccola, però, c’è stato un periodo in cui sentivo maggiormente il peso di alcune rinunce, anche se oggi non le considero più tali. Come dicevo prima, ogni sabato andavo a Roma per frequentare il corso di recitazione con i miei insegnanti. Le mie amiche di Recanati, invece, uscivano insieme. Trascorrevano il sabato pomeriggio e la sera in compagnia, mentre all’epoca avevo la sensazione di rinunciare a quei momenti per investire nel mio futuro professionale. Quella rinuncia l’ho avvertita. Oggi, naturalmente, non mi pesa affatto pensare di essermi persa qualche pomeriggio in giro per Recanati. Se tornassi indietro, rifarei la stessa scelta altre tre volte. Allora, però, devo essere sincera, per me rappresentava un piccolo sacrificio. Oggi una rinuncia può essere, per esempio, non avere sempre la libertà di programmare un viaggio. A volte le mie amiche organizzano una partenza in determinate date, mentre con questo mestiere non posso sapere con largo anticipo se sarò impegnata sul set. Mi è quindi capitato di dover rinunciare a qualche viaggio. Non è, però, un sacrificio che mi pesa particolarmente. Partirò in un altro momento, quando non sarò impegnata con il lavoro”.

Ha parlato di sua madre, di suo padre, della famiglia, delle amiche e di Recanati. E pensando a Recanati viene inevitabilmente in mente Leopardi: che rapporto ha con la solitudine?

“Bella domanda. Mi sono chiesta molte volte se abbia un rapporto difficile con la solitudine. Probabilmente, almeno in parte, è così. Tendo a riempire le mie giornate e, di conseguenza, trascorro poco tempo da sola. Anche quando lo sono, magari guardo un film. Ultimamente concedo poco spazio ai miei pensieri. Quest’anno, però, ho iniziato un percorso con uno psicologo. Credo che potrebbe fare bene a tutti. Durante quell’ora in cui parlavo con lui, e in realtà ero soprattutto io a parlare, mi sono trovata quasi inevitabilmente ad ascoltarmi per la prima volta. Nonostante la sua presenza, ho avuto finalmente l’occasione di entrare davvero in contatto con me stessa, ascoltarmi e rimanere sola con i miei pensieri. Oggi, quindi, forse sono più capace di stare da sola. Non è mai stata una condizione che ho sperimentato davvero a lungo nella mia vita, perciò dovrei mettermi alla prova. Rimane una domanda aperta, alla quale nemmeno io so ancora rispondere”.

C’è però un momento della giornata nel quale, inevitabilmente, siamo soli: quello prima di addormentarci. Quando spegne tutto e rimane con se stessa, qual è il suo ultimo pensiero?

“Gli impegni del giorno dopo. Prima di dormire trascorro magari un po’ di tempo al telefono, leggo un libro oppure guardo un film. Quando spengo tutto e mi metto a letto, comincio a pensare a ciò che dovrò fare il giorno successivo. A volte mi è capitato anche di parlare con Dio, ma soprattutto nei momenti di crisi. È in quelle circostanze che sento maggiormente questa esigenza. Di solito, invece, ripercorro mentalmente gli impegni che mi aspettano e, poco alla volta, mi addormento. È anche un modo per conciliare il sonno. Altre volte, soprattutto quando commetto un errore o magari ho litigato con qualcuno, comincio a mettere in discussione il mio comportamento. Rifletto su ciò che avrei potuto dire diversamente o su come potrei risolvere la situazione. Sono principalmente questi i pensieri che mi accompagnano prima di addormentarmi”.

Torniamo alla bambina che è stata. Se quella bambina, che si apprestava a vivere il suo primo giorno sul set, incontrasse l’Aurora di oggi, che cosa la sorprenderebbe maggiormente della donna e dell’attrice che è diventata?

“Probabilmente rimarrebbe stupita dall’equilibrio che ho raggiunto e dalla consapevolezza di me stessa che credo di aver finalmente iniziato a conquistare. All’epoca, e penso che sia anche una fase naturale della crescita, ero piuttosto spaesata. Non sapevo bene chi fossi e temevo che non sarei mai riuscita a scoprirlo. Ne ero quasi convinta. Pensavo: ‘Forse sono semplicemente così. Forse è normale che cambi rapidamente, che per me vada bene tutto e che non abbia idee precise su ciò che voglio’. Oggi, invece, probabilmente anche grazie alla crescita e alla maturità, riesco a riconoscere dei contorni più definiti e a dire: questa è Aurora. Credo quindi che quella bambina rimarrebbe stupita, e forse sarebbe anche felice, nel vedere che sono riuscita a raggiungere una maggiore consapevolezza di me stessa”.

La domanda diventa allora inevitabile: chi è Aurora?

“Aurora vive di relazioni. Ha bisogno di entrare in contatto con gli altri, di comprenderli e, attraverso questi incontri, di continuare a conoscere e migliorare se stessa. È una persona che si mette continuamente in discussione. È emerso più volte nel corso di questa intervista, proprio perché rappresenta una parte importante di me. Cerco di non considerarmi mai arrivata e di rimanere aperta a ciò che gli altri possono insegnarmi. Forse è proprio questo uno degli aspetti che mi definiscono maggiormente: la volontà di continuare a conoscermi attraverso le persone che incontro”.