Aurora Quattrocchi, l’intervista all’attrice: “Vorrei che mi spuntassero le aliˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che, appena iniziano a parlare, costringono a rivedere l’idea che ci siamo fatti di loro. Aurora Quattrocchi è una di queste. La si incontra immaginando di ascoltare il racconto di una lunga carriera, di un premio arrivato dopo decenni di teatro e di cinema, di un successo finalmente riconosciuto. E invece, dopo pochi minuti, ci si accorge che tutto questo per lei è quasi un dettaglio. Il David di Donatello conquistato per Gioia mia, il film che accompagnerà il 30 luglio al Magna Graecia Film Festival, è certamente una tappa importante. Ma non è il centro del suo racconto. Il centro è la vita. Una vita che Aurora Quattrocchi osserva ancora con lo stupore di chi sente di avere molto da scoprire. Non ama fare bilanci, non conta gli anni, non misura la propria esistenza attraverso i traguardi raggiunti. Persino definirsi attrice, racconta, le è costato moltissimo tempo. Ha sempre preferito vivere piuttosto che giudicarsi, attraversare le esperienze invece di catalogarle, lasciarsi sorprendere da ciò che arrivava senza trasformare ogni occasione in una conquista personale. La sua è una vitalità che spiazza. A ottantatré anni parla del futuro più che del passato. È convinta che l’umanità, prima o poi, saprà ritrovare se stessa. Guarda la natura come una manifestazione del sacro, considera il teatro una forma di libertà e continua a ripetere che la vita è la forza più grande che esista. Poi, quasi all’improvviso, dice la frase che probabilmente la racconta meglio di qualsiasi biografia: «Vorrei che mi spuntassero le ali». Non è una battuta. Non è nemmeno una metafora costruita. È il desiderio autentico di una donna che continua a sentirsi in cammino, che non ha smesso di immaginare un altrove e che conserva ancora il bisogno di volare. Forse è anche per questo che i suoi personaggi sfuggono sempre agli stereotipi. Aurora Quattrocchi non li interpreta per dimostrare qualcosa. Li accoglie. Si apre completamente, lascia che le entrino dentro, convinta che ogni essere umano custodisca possibilità che spesso ignora perfino di possedere. È un modo di intendere la recitazione che coincide quasi con un modo di stare al mondo: senza difese, senza giudizi affrettati, con la curiosità di chi continua a cercare. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie ad Aurora Quattrocchi non c’è soltanto una delle più grandi attrici italiane, premiata quest’anno con il suo primo David di Donatello. C’è soprattutto una donna che parla d’amore senza sapere se abbia davvero amato, che ride della propria età senza subirla, che non ha mai inseguito il successo e che continua a credere, con una sincerità quasi disarmante, che la libertà sia il bene più prezioso. Una donna capace di alternare ironia e profondità con la stessa naturalezza, di passare da una riflessione sul destino dell’umanità al ricordo di una canzone jazz, da una critica alla società al sorriso di chi, in fondo, continua ad aspettare che un giorno, davvero, le spuntino le ali. È forse questo il segreto di Aurora Quattrocchi: non aver mai smesso di sentirsi viva. E, ascoltandola, si ha la sensazione che la sua più grande interpretazione non sia un personaggio, ma il modo in cui continua, ogni giorno, ad abitare la vita.

Aurora Quattrocchi, come sta?

“Sto bene. Del resto, come si può stare in un momento come questo? Credo che tutti viviamo una condizione particolare, in cui il benessere è continuamente messo alla prova da ciò che accade intorno a noi. Penso ai problemi etici, economici, politici, religiosi e, soprattutto, climatici. E meno male che ci regalano anche questo “beneficio” dell’ora legale: con un clima ormai tropicale abbiamo un’altra ora di sole. Nel frattempo il costo dell’energia continua a crescere, tra guerra, petrolio e tutto ciò che ne consegue. L’aria condizionata è ovunque e non se ne può più, mentre ci ripetono continuamente che dobbiamo risparmiare. Viene quasi da dire: ‘Che bello, come sono felice’. La verità, però, è che continuiamo ad accettare tutto senza reagire. Non ci ribelliamo mai a nulla, andiamo avanti come un gregge, accogliendo ogni situazione con assoluta passività. E poi ci chiediamo come siamo arrivati a questo puntoˮ.

Come sta vivendo questo periodo? Dopo una vita trascorsa a recitare, sembra che improvvisamente tutti abbiano scoperto Aurora Quattrocchi e oggi la cerchino ovunque.

“Penso che faccia semplicemente parte del gioco. Prima o poi succede a tutti coloro che ricevono un’opportunità in più, un riconoscimento, un premio o una particolare attenzione. A quel punto ci si ritrova a interpretare un altro ruolo. Per me la vita è sempre stata un enorme cinematografo, un immenso palcoscenico. In fondo non facciamo altro che passare continuamente da un ruolo all’altro. In questo momento sono Aurora Quattrocchi che sta rilasciando un’intervista; lei è il giornalista che mi sta intervistando. Poco fa ero la madre di mio figlio, ieri sera la nonna di mia nipote, in altri momenti sono un’amica. La nostra esistenza è fatta di ruoli, senza bisogno di chiamare in causa il teatro o il cinema. Noi esseri umani cambiamo continuamente a seconda delle situazioni che viviamo. Per questo anche ciò che mi sta accadendo oggi lo considero un ulteriore ruolo della mia vita: mi invitano, mi cercano, mi dimostrano affetto. E ricambio quell’affetto con lo stesso piacereˮ.

Negli anni passati non si è mai chiesta perché questo riconoscimento tardasse ad arrivare?

“No, assolutamente. Ed è un’osservazione che, a dire il vero, mi infastidisce anche un po’. Mi è capitato recentemente, durante un festival, che qualcuno mi dicesse: ‘Finalmente…’. Ma è un bilancio che fanno gli altri, non io. Non mi sono mai posta questo problema. Ho una caratteristica che mi accompagna da sempre: non ho mai contato gli anni. Non me n’è mai importato nulla. Per me la vita è semplicemente vita, giorno dopo giorno. Ho sempre festeggiato i miei compleanni con gioia. Ogni anno, la sera del 17 marzo, alla vigilia del mio compleanno, continuo a stupirmi del fatto di esserci. Non ho mai vissuto aspettando un riconoscimento che sembrava non arrivare, né ho mai fatto bilanci di questo tipoˮ.

Se dovesse guardare alla sua vita artistica, direbbe che è stata più un’illusione o una disillusione?

“Ma quando mai. Non mi sono mai posta un interrogativo del genere. Ho semplicemente vissuto e continuo a vivere. È l’unico modo che conosco. Forse sarebbe stato perfino meglio avere questi dilemmi: sarebbero sembrati più profondi, più degni di nota. Ma non li ho mai avuti. Quando sono arrivate le batoste, le ho affrontate. Quando sono arrivati i momenti belli, come quelli che sto vivendo adesso, li ho accolti. Senza soffermarmi troppo a riflettere. Vivo in virtù della mia vita. Non saprei spiegarlo diversamente. Forse sono una persona molto istintiva. Non ho mai costruito illusioni per poi demolirle con le disillusioni. Ho sempre affrontato ciò che arrivava, nel bene e nel male, senza rimuginarci troppo. È semplicemente il mio modo di stare al mondoˮ.

Mariano Rigillo mi disse che, per lui, la recitazione è stata una grande terapia. È stato così anche per lei?

“Sì, anche per me. Con il tempo mi sono resa conto che, probabilmente, se non avessi fatto questo mestiere, avrei avuto bisogno di molti anni di analisi. In questo senso il teatro è stato davvero una terapia. Anzi, credo che dovrebbe entrare nelle scuole. Ma, prima ancora, bisognerebbe ripensare completamente il sistema scolastico. Così com’è oggi non funziona più. È diventato un luogo di malessere. Ci sono tanti ragazzi intelligenti e pieni di volontà che, per poter studiare davvero, devono quasi combattere. E non mi riferisco semplicemente alla frequenza scolastica, ma allo studio vero e proprio. Basterebbe osservare gli orari. Bambini della scuola primaria costretti a trascorrere otto ore seduti al banco e, una volta tornati a casa, impegnati ancora nei compiti. Ma siamo impazziti? E poi quegli zaini pesantissimi, pieni di libri spesso inutili. Venti chili sulle spalle ogni giorno. Nessuno protesta, tutti accettano questa situazione come se fosse normale. Quando frequentavo la scuola si entrava alle otto e mezza, non alle otto. Nessuno ne ha mai sofferto. Si usciva a mezzogiorno e mezzo, avevamo pochissimi libri raccolti da un elastico e imparavamo benissimo lo stesso. Oggi, invece, la scuola è in grande difficoltà. Se davvero qualcuno volesse cambiarla, dovrebbe partire proprio dal teatro. E non perché significhi imparare a memoria delle battute. Il teatro insegna a vivere. Ti costringe a capire chi sei, a guardarti dentro, a imparare a essere più felice, più sereno e meno nevroticoˮ.

E la scuola che ha frequentato lei, personalmente, che cosa le ha lasciato?

“La scuola dei miei tempi era una bellissima scuola e la ricordo con grande piacere. Non mi ha insegnato a fare l’attrice, però. Quello è arrivato dopo. O forse era già dentro di me. Se ci penso, credo che sia l’unica strada che avrei potuto percorrere. Non saprei davvero immaginarmi a fare altroˮ.

Quando si è detta, per la prima volta: ‘Aurora, sei un’attrice’?

“Ci ho messo tantissimo tempo. Proprio perché sono fatta così, non mi sono mai chiesta seriamente se fossi davvero un’attrice, né se lo volessi essere. Quel celebre ‘essere o non essere’ non mi ha mai riguardata. Andavo avanti, facevo il mio lavoro. E, poiché tutto mi veniva abbastanza naturale, non mi sentivo davvero un’attrice: mi sembrava semplicemente di essere una persona alla quale riuscivano bene determinate cose. Poi hanno cominciato ad arrivare recensioni molto positive. Il pubblico mi ha sempre dimostrato grande affetto e stima. Ho avuto la fortuna di lavorare con registi straordinari, persone di grande levatura. Eppure soltanto intorno ai sessant’anni, forse anche più tardi, ho iniziato a dirmi: ‘Aurora, se vuoi continuare a fare questo mestiere, devi cominciare davvero a crederci’. A un certo punto mi sono anche stancata di continuare a dubitare, di chiedermi continuamente se fossi davvero all’altezza. Così ho iniziato ad affezionarmi a questa immagine di me stessa. Poco alla volta, insomma, mi sono concessa di credere davvero di essere un’attriceˮ.

Lei non frequenta soltanto i grandi teatri e le realtà più blasonate. Continua a lavorare anche in spazi molto piccoli. Mi è capitato di vederla, ad esempio, con Domenico Ciaramitaro, che ha ringraziato dal palco dei David. Che cosa le restituiscono quelle realtà?

“Mi restituiscono tantissimo. Quando incontro persone della levatura di Domenico Ciaramitaro provo una grande ammirazione. È un bravissimo attore, scrive i propri testi ed è anche un ottimo regista. Eppure, in questa città, una persona come lui rischierebbe di non lavorare affatto. Lo dico chiaramente: Palermo uccide i suoi figli. Li uccide artisticamente. Domenico ha preso pochi metri quadrati, praticamente un ex gabinetto, e li ha trasformati in un teatrino che sembra appartenere a un altro mondo. Ha creato uno spazio vivo, animato da una passione autentica. Se una realtà del genere si trovasse a Napoli, tanto per fare un esempio, sarebbe valorizzata. Napoli tiene in grande considerazione i propri figli. Un teatrino di venti posti che lavora da anni, con un pubblico fedele, verrebbe sostenuto e custodito come un patrimonio. Qui, invece, Domenico è costretto ad arrangiarsi di continuo. Mi fa tenerezza, perché conosco il suo talento e continuo a chiedermi fino a quando riuscirà a resistere in una città che non ci vuole e che finisce per soffocare chi prova a fare culturaˮ.

Molti artisti, infatti, a un certo punto scelgono di andare via. Lei, invece, non ha mai lasciato Palermo definitivamente.

“In realtà qualche tentativo l’ho fatto. Sono andata via e poi sono tornata. Ho una piccola casa in provincia di Grosseto, immersa nel verde, e ci vado spesso. Mi piace moltissimo stare lì. A volte resto lontana da Palermo, altre volte torno. Perché torno? Anche per ragioni molto pratiche. Qui ho una casa di proprietà, mentre altrove dovrei sostenere affitti molto onerosi. Sono stata anche a Roma per più di un anno. Ma, a un certo punto, persino Roma aveva perso quella magia che aveva sempre esercitato su di me. Quando un luogo diventa quotidianità rischia di appiattirsi. Così mi sono detta che non aveva senso restare fino a perdere perfino il piacere che avevo sempre provato nel viverla. In realtà viaggio moltissimo. Passo anche tre o quattro mesi lontana da Palermo. Vado, torno, riparto. Il mio rapporto con questa città è sempre stato così: ci sono e, nello stesso tempo, non ci sono. Palermo, però, continua anche a farmi arrabbiare. Basta osservare certe scelte. L’ultima, per esempio, è quell’installazione nel giardino del Teatro Massimo. Da mesi ci sono quelle specie di nanetti alti un metro e mezzo. Mi chiedo quale senso abbiano. Le trovo davvero bruttissimeˮ.

Che cosa le fa venire in mente la parola ‘ambizione’?

“Penso che sia una qualità preziosa per chi la possiede. Io, però, non l’ho mai avuta. Probabilmente, se fossi stata più ambiziosa, avrei realizzato molto di più. Non è un rimpianto e non mi pesa. È semplicemente una constatazione. L’ambizione può essere una forza che spinge sempre oltre, che porta a superare continuamente i propri limiti. Naturalmente può diventare anche pericolosa, perché più si sale e più aumenta il rischio di cadere. Guardo però con ammirazione chi, grazie alla propria ambizione, riesce ad andare oltre se stesso. È una qualità che mi sarebbe piaciuto possedere. Solo che non sono nata così. Del resto basta pensare a quanto tempo ci ho messo prima di riuscire perfino a dirmi che ero un’attrice. Questo racconta già molto del mio carattere. La verità è che i momenti più belli della mia vita mi sono sempre arrivati quasi dal cielo. Ancora oggi mi capita di chiedermi come sia stato possibile. Ci sono stati episodi che, se me li avessero raccontati, non ci avrei creduto. Per esempio, quando John Turturro mi chiamò per partecipare a uno spettacolo tratto dalle Fiabe italiane di Italo Calvino. Ci ritrovammo addirittura a provare in un teatro di Broadway, a New York. Continuavo a chiedermi come fosse potuto accadere. Cercavo persino di capire perché avessero scelto proprio me, ma non sono mai riuscita a darmi una spiegazione. Eravamo soltanto io e Giuliano Scarpinato come attori italiani, insieme a un cast di interpreti americani. Provammo a Broadway e poi tornammo in Italia per una tournée nei principali teatri del Paese. Lo stesso accadde quando mi chiamò Roberto Andò: anche quella fu un’esperienza meravigliosa. Potrei raccontare molti episodi come questi. E non soltanto nel lavoro. Nella vita capita a tutti di ricevere doni inaspettati, momenti in cui ci si domanda: ‘Ma davvero è successo proprio a me?’. Forse il bene, in qualche modo, ritorna. Così come ritorna il male. Magari non arriva dalla direzione in cui lo si aspetta. Ci si aspetta qualcosa da una persona e non succede nulla; poi, all’improvviso, da un’altra parte arriva un dono che non si era immaginato. Per questo dico che l’ambizione, nella mia vita, ha contato poco. L’egocentrismo, invece, è un’altra faccenda. Credo che un attore debba possederne almeno una parte. Se sali su un palcoscenico o ti metti davanti a una macchina da presa, una certa dose di ego è inevitabile. Altrimenti non riusciresti nemmeno a esporti davanti agli altriˮ.

Francesco Montanari mi disse che, secondo lui, fare l’attore nasce spesso da piccoli o grandi traumi della vita. Vale anche per lei?

“Sì, direi di sì. Magari all’inizio non te ne rendi conto. Non intraprendi questo mestiere pensando ai tuoi traumi. Però, con il passare degli anni, quando cominci a dipanare la matassa della tua vita, molti conti finiscono per tornare. Ti accorgi che certe esperienze hanno avuto un peso e che, probabilmente, ti hanno condotto proprio verso questa professioneˮ.

Montanari me lo disse mentre interpretava Riccardo III, un personaggio ossessionato dal trono. Per un attore, quale può essere il proprio ‘trono’?

“Forse il trono consiste nell’arrivare a guardarsi allo specchio e dirsi: ‘Quanto mi piaci. Quanto sei bravo. Quanto ti voglio bene’.

Lei è arrivata a dirselo?

“Non completamente. Ogni tanto mi compiaccio, questo sì. Ogni tanto mi guardo con soddisfazione. Ma il trono, quello vero, significherebbe sentirsi definitivamente arrivati. E non credo di esserci ancoraˮ.

In fondo, però, Riccardo III raggiunge il trono e poi muore. Forse è meglio così.

“Infatti preferisco pensare alla continuità del nostro essere. Non credo nella reincarnazione, né in tutte le teorie che cercano di spiegare ciò che ci sia dopo. Penso che la nostra mente abbia dei limiti e che non possa spingersi oltre un certo punto. Mi piace però immaginare che esista una continuità dell’energia. Quando osservo la natura rimango incantata. Mi emoziona profondamente. E penso che, in natura, nulla vada davvero perduto: tutto si trasforma. Allora mi domando perché proprio noi esseri umani dovremmo rappresentare l’unica eccezioneˮ.

Che rapporto ha con il tempo che passa?

“Il tempo passa, e lasciamolo passare. Gli faccio spazio: si accomodi pure. Non mi interessa affatto. L’età, l’essere giovani, anziani o a metà strada non sono mai stati problemi che mi appartenessero. Non ho mai fatto calcoli di questo genere, nemmeno da giovane. Ero giovane e vivevo, semplicemente. Continuo a vivere come ho sempre fatto, ringraziando Dio per ciò che è stato e per quello che ancora verrà, finché avrò le condizioni psicofisiche necessarie per mantenermi da sola. Per me questa è la vera ricchezza: essere autonoma. Faccio la spesa ogni giorno e me la cavo benissimo. Potrei perfino occuparmi di marketing, perché conosco i prezzi dei mercati e so distinguere un buon prodotto da uno scadente. Mi piace fare la spesa e scegliere tutto con attenzione. Sono una persona parsimoniosa, non spreco denaro. Gestisco e pulisco la casa da sola. Finché potrò continuare a fare tutto questo, andrà benissimo cosìˮ.

Quando le persone la incontrano al mercato, qual è la prima frase che le rivolgono?

“Di solito mi chiedono una fotografia. Mi fermano e mi domandano: ‘Lei è quella che fa i film?’. Succede spesso. Sono incontri molto belli e spontaneiˮ.

E qual è il complimento più bello che le abbiano fatto?

“Apprezzo le persone che hanno voglia di fermarsi a parlare davvero. La fotografia, ormai, è diventata quasi un gesto automatico. Preferisco quando qualcuno mi propone: ‘Prendiamo un caffè insieme?’, oppure si ferma cinque minuti a scambiare due parole. Mi piace molto più di un selfie. Un selfie dura un attimo; una conversazione, invece, rimane ˮ.

Una volta, però, mi è capitato di vederla in un bar. Un ragazzo le ha chiesto una fotografia, lei gliel’ha concessa con grande gentilezza e poi, scherzando, gli ha detto: ‘Adesso, però, mi lasci fumare la mia sigaretta in pace…’.

“No, non ero io. Ho fumato tantissimo nella mia vita, praticamente dai dodici ai quarantasette anni. Fumavo in maniera impressionante. Poi, a quarantasette anni, ho avuto una sorta di illuminazione: ho finalmente capito di essere completamente succube del fumo. Prima non me ne rendevo conto. Ero totalmente dipendente e non riuscivo neppure a riconoscere quella condizione. Accade spesso anche con altre forme di dipendenza: chi ne è vittima tende a dire «Smetto quando voglio», senza avere una reale consapevolezza della propria situazione. Quel giorno, invece, l’ho compreso. Ho capito di essere schiava del fumo. È stato un momento durissimo e mi sono sentita psicologicamente a pezzi. Smettere non è stato affatto facile: ci sono voluti tre anni per liberarmene definitivamenteˮ.

Per lei la recitazione è stata una dipendenza oppure una forma di libertà? Molti attori la descrivono quasi come una droga, dalla quale è impossibile separarsi.

“No, per me è stata esattamente il contrario: una grande liberazione. Mi ha permesso di essere quella che sono. Mi ha fatto capire che potevo esprimermi liberamente e che il mio modo di essere poteva perfino piacere agli altri. La recitazione mi ha dato la possibilità di fare sul palcoscenico ciò che avevo sempre cercato di fare nella vita, in famiglia e con gli amici, senza essere continuamente giudicata. Il segreto, probabilmente, consiste proprio nel trovare il luogo giusto in cui esprimersi. Se nella quotidianità avessi continuato a comportarmi come mi veniva naturale, sarei stata costantemente additata: ‘Ha detto questo, ha fatto quest’altro’… Quando, invece, ho capito che il mio posto era il palcoscenico e che dovevo salire su quel piccolo gradino, tutto è cambiato. Non è stato facile decidermi. Ho compreso, però, che quella era l’unica strada attraverso la quale avrei potuto essere davvero libera di esprimermiˮ.

Qual è stato il sacrificio più grande che la recitazione le ha chiesto?

“Alcuni copioni. Copioni lunghissimi. La memoria è sempre stata il mio punto debole, non soltanto adesso che sono anziana. È sempre stato così. Dimentico facilmente. Ricordo i grandi momenti della mia vita, certo, ma gli episodi, gli aneddoti e i dettagli mi sfuggono. Per questo imparare testi molto lunghi è sempre stato faticoso. Quando mi mettono davanti un copione pieno di pagine da mandare a memoria, devo lavorarci moltissimo. È sempre stata una gran seccatura. Per il resto, però, è tutto un gioco. Della recitazione mi piace praticamente ogni aspettoˮ.

Diventare madre ha influito sul suo modo di recitare?

“Non saprei risponderle in questi termini. Ho vissuto la genitorialità come ho potuto e secondo le mie capacità. L’ho affrontata da Aurora Quattrocchi, con il mio carattere e il mio modo di essere. Non saprei dire se abbia modificato la mia maniera di recitare. So soltanto di aver vissuto quell’esperienza nel modo più autentico possibile, in accordo con la persona che eroˮ.

C’è, però, un aspetto che, da spettatore, mi ha sempre colpito di lei. Pur interpretando spesso personaggi profondamente siciliani, non li ha mai trasformati in maschere tragiche. Come ci è riuscita?

“Ma perché avrebbero dovuto essere tragici? È proprio questo il punto. Rifuggo completamente da quell’immagine stereotipata della Sicilia fatta soltanto di dolore, drammi e folklore. Tutte quelle canzoni siciliane intrise di sofferenza, malinconia e amori disperati… Per carità, non appartengono al mio modo di sentire. Preferisco altro. Mi piacciono il bebop, il jazz e lo swing. Pensi che recentemente sono andata ad ascoltare Sergio Caputo a teatro a Palermo. È stato bellissimo. Ormai non tiene più molti concerti, ma quando è venuto non potevo perdermelo. Quella leggerezza, quel ritmo e quella musicalità mi appartengono molto di più. In fondo, Palermo non è nemmeno la mia città nel senso più profondo del termine. Vi ho trascorso gran parte della mia vita, è vero, ma non ci sono nata e non vi ho vissuto neppure i primi anni dell’infanzia. Forse anche per questo ho sempre mantenuto uno sguardo un po’ diversoˮ.

Dove è nata?

“Sono nata in Istria, nell’allora provincia di Fiume. In seguito la nostra famiglia si è spostata continuamente. Mia sorella è nata a Milano; abbiamo vissuto a Roma, poi a Spoleto e infine, per una serie di vicissitudini familiari, siamo arrivati a Palermo. Il mio percorso, insomma, è stato quello di una persona che ha conosciuto realtà molto diverse tra loroˮ.

Se la giovane Aurora che iniziava a recitare potesse incontrare l’Aurora di oggi, quale sarebbe il primo aspetto che la sorprenderebbe?

“Probabilmente la colpirebbe la bellezza che non ho più e quanto sia diventata lària, cioè brutta. Lo dico senza attribuire alla questione un’importanza eccessiva, perché non ho mai vissuto la bellezza con vanità. Ogni tanto, però, mi capita di riflettere su quanto mi sia trasformata. Ero una ragazza di una bellezza che piaceva molto anche a me. Intorno ai quattordici o quindici anni cominciai ad accorgermi che, ovunque arrivassi, le persone si voltavano a guardarmi. Sentivo i commenti e percepivo quegli sguardi. Per me fu una scoperta enorme, perché provenivo da esperienze personali che preferisco non raccontare, ma che mi avevano resa profondamente insicura. Oggi si direbbe che avevo un’autostima pari a zero. Portavo dentro di me traumi molto pesanti, ferite che avevo nel cuore e nello stomaco e che soltanto Dio conosce davvero. Per questo, a un certo punto, riconoscermi come una bella ragazza rappresentò una grande possibilità di vita. Mi piacqui e mi compiacqui del fatto di piacermi. In fondo, la bellezza continua ad affascinarmi ancora oggi. Per me quella femminile è uno dei capolavori della vita. Il genere umano è bello, naturalmente, ed esistono uomini molto affascinanti. Ma una bella donna… una bella donna è in grado di lasciare davvero senza fiato. Ricordo attrici di una bellezza straordinaria. Penso a Carol Alt: forse non è stata valorizzata come avrebbe meritato sul piano artistico, ma possedeva un fascino incredibile. Oppure Ornella Muti. Davanti a certi volti e a certi corpi femminili non si può che rimanere estasiati. Sono autentiche meraviglieˮ.

L’amore l’ha fatta soffrire? Ha amato di più o è stata amata di più?

“A dire la verità, credo forse di non aver amato nessuno. E forse nemmeno di essere stata amata. Andavo avanti come una bestiolina impazzita, seguendo l’istinto. Mi lasciavo guidare da quelli che potremmo definire richiami della foresta. Non riflettevo troppo e non cercavo di capire dove stessi andando. Oggi si parla di chimica, di dinamiche di coppia, di rapporti destinati a durare il tempo necessario. Ai miei tempi, invece, esisteva una narrazione completamente diversa: due persone si incontravano, si piacevano e sembrava che dovessero restare insieme per tutta la vita. ‘Amore, amore…’, come diceva mia nonna, ‘amore e brodo di ceci’. Se faccio un bilancio, però, non saprei davvero dire se abbia amato oppure no, né se sia stata amata. Le mie storie nascevano e finivano seguendo l’istinto. Le vivevo così, senza analizzarle troppoˮ.

Qual è la grande inquietudine che ancora oggi si porta dentro?

“Deve esserci sicuramente qualcosa che non è ancora del tutto risolto. Lo sento. Ogni tanto riaffiora e mi fa capire che non è stato ancora affrontato fino in fondo. Quando riuscirò a metterlo a fuoco, magari la chiamerò e glielo racconterò. A volte mi fermo a riflettere e avverto che dentro di me c’è ancora un nodo da sciogliere, qualcosa da stemperare e sistemare definitivamente. Mi piacerebbe riuscirci prima di morire. Sarebbe bello arrivare alla fine con una sensazione di completezza e di paceˮ.

Nella sua carriera ha interpretato moltissimi personaggi. Ce n’è uno che le è mancato?

“Sì. Mi sarebbe piaciuto cantare. Sono molto canterina. Se qualcuno mi avesse dato la possibilità di partecipare a uno spettacolo musicale, sarei stata felicissima. In realtà, ogni volta che potevo, cercavo sempre di inserire una canzoncina, sia al cinema sia in teatro. Nessuno, però, ha mai pensato seriamente a me per quel genere di spettacolo. Mi sarebbe piaciuto interpretare qualcosa nello stile di Aggiungi un posto a tavola o Polvere di stelle, produzioni in cui si recita ma si canta anche. Invece mi hanno fatto interpretare la madre, la nonna, la bisnonna, la moglie, la figlia, la suora, perfino il cadavere. Non me ne lamento affatto, anzi. Ho avuto la fortuna di dare vita a personaggi meravigliosi, scritti molto bene e affidati alla regia di grandi maestri. E questo conta moltissimo. Poi è arrivato Giuseppe Tornatore, che mi ha fatto interpretare una splendida prostituta di paese e la tenutaria di una casa chiusa. Sono stati ruoli che mi hanno divertita molto e che ho trovato particolarmente stimolantiˮ.

C’è stato anche Vincenzo Pirrotta che, in Spaccaossa, le ha affidato il ruolo di una madre molto complessa. Quando affronta personaggi così difficili sente il bisogno di difendersi oppure lascia che le entrino completamente dentro?

“No, non mi difendo. Anzi, faccio esattamente il contrario: mi apro. Cerco di lasciare entrare il personaggio il più profondamente possibile. Quella madre era una figura molto problematica. Aveva cresciuto un figlio vigliacco, totalmente dipendente da lei. Non era, però, una donna che si potesse liquidare dicendo semplicemente: «È cattiva», «È prepotente», «È spregevole». Era molto più complessa e possedeva molte sfaccettature. Sono proprio questi i ruoli che amo di più. Quando mi affidano un personaggio lontanissimo da ciò che sono nella vita, provo il vero piacere del mestiere. Mi piace aprirmi fino in fondo e diventare quella persona. È bellissimo, perché dentro di noi esistono infinite possibilità. Noi esseri umani racchiudiamo mondi diversi e aspetti che, forse, non conosciamo nemmenoˮ.

Quella madre era una donna profondamente credente. E lei crede?

“Sono una persona profondamente spirituale. Proprio per questo faccio fatica a dire con precisione in che cosa credo. Ricordo di aver letto un libro di Hermann Hesse, che conservo ancora, intitolato Il mio credo. Nelle prime pagine l’autore spiegava la propria fede e mi ritrovai completamente nelle sue parole. Pensai: ‘È bellissimo’. Ogni tanto mi capita di instaurare una sorta di legame spirituale con uno scrittore, un regista, un attore oppure con una persona che magari non appartiene nemmeno al mondo dello spettacolo. È come se, all’improvviso, nell’aria si incontrassero sensibilità affini. Sono momenti molto belli. Sono credente, questo sì. Ma credo soprattutto nella forza assoluta della vita. La vita è un’energia straordinaria e forse noi la teniamo in troppo poca considerazione. Guardi ciò che sta accadendo nel mondo: tutto questo, in fondo, ci ricorda quanto sia potente. Abbiamo smesso di attribuirle il valore che merita. E invece che cosa potrebbe esserci di più importante della vita? Che cosa potrebbe essere più bello?ˮ.

In fondo, è la vita che ci fa gioire, soffrire, ridere e piangere…

“È strepitosa. È al di sopra di tutto. È nostra madre, la nostra vera signora. Su questo ho una fede assoluta. Per il resto, cattolici, apostolici, buddisti… sono soltanto etichette. Le religioni finiscono tutte per assomigliare a partiti politici. Cercano di indirizzare le persone, di condurle dalla propria parte, di convincerle. C’è sempre un interesse, una ragione, uno scopo. Credo che esista una spiritualità molto più alta delle religioniˮ.

Se avesse avuto la possibilità di vivere in un’altra epoca storica, quale avrebbe scelto?

“Nessuna del passato. Vorrei vedere il futuro, capire dove stiamo andando. Sono convinta che, dopo questo periodo così difficile, arriverà un’altra epoca. È sempre accaduto nella storia: dopo i momenti più oscuri, violenti e terribili, prima o poi il cielo si apre. Avrei una curiosità immensa di conoscere quel tempo. Immagino un’epoca completamente nuova e più bella, abitata da esseri umani finalmente più pacificati, intelligenti e uniti. Sono certa che arriverà. In fondo anche la fantascienza, molte volte, è diventata realtà. Probabilmente ci vorranno sessanta, settanta, forse cento anni. Non lo vedrò. Forse non lo vedrà nemmeno lei. Ma qualcuno lo vedrà, e questo mi basta. Sarà un tempo migliore, perché tutto questo marcio finirà. Credo che quella pulizia arriverà davvero. Certo, la pagheremo sulla nostra pelle, ma probabilmente sarà inevitabileˮ.

Forse è proprio questo che l’umanità continua a non capire…

“Non abbiamo capito nulla. L’essere umano, molto spesso, è davvero sciocco. Naturalmente esistono persone straordinarie, ma sono poche. E chi ha interesse a manipolare il mondo non si rivolge mai a quella minoranza: punta sempre sulla massa. Lasciamo perdere, però, queste polemiche. Nonostante tutto, continuo ad avere una grandissima voglia di vivere. Anzi, forse oggi ne ho ancora più di prima. Anche se faccio fatica e il momento è difficile, in qualche modo andrò avantiˮ.

Noi vediamo i suoi occhi da fuori. Lei, invece, si guarda da dentro. Quando osserva Aurora Quattrocchi, che cosa vede?

“Vedo una donna che vuole vivere libera. Vorrei che mi spuntassero le ali. Continuo ad aspettarle. Pensavo che, prima o poi, sarebbero arrivate, e invece ancora nulla. Vorrei volare. È questo che vedo quando guardo me stessa: una persona che desidera librarsi in aria e vivere libera, completamente libera. E, soprattutto, qualcuno che vorrebbe vivere per sempre. So che un giorno tutto questo finirà. Mi piace pensare, però, che dopo possa esserci ancora qualcosa, perché mi dispiacerebbe perdere questa straordinaria possibilità che è il piacere della vitaˮ.