Aurora Ruta ritrovata a Torino, la 17enne era scomparsa da Asti: le parole del prefetto e le indiscrezioni

Aurora Ruta, la 17enne scomparsa da Asti, è stata ritrovata. A darne notizia è il prefetto di Asti Claudio Ventrice. La giovanissima si trovava a Torino. Secondo le prime notizie le sue condizioni di salute sarebbero buone e in questo momento si trova in compagnia dei carabinieri.

Aurora Ruta, scomparsa da Asti lunedì 21 luglio, è stata ritrovata. Come anticipato, a darne notizia è stato il prefetto di Asti Claudio Ventrice, che ha coordinato le operazioni di ricerca.

Ventrice, contattato dalla redazione de La voce di Asti, fa sapere che “la ragazza è stata ritrovata dai carabinieri ed è in buone condizioni“. Aurora Ruta in questo momento “si trova ad Asti” e “verrà sottoposta ad alcuni controlli medici“.

Ritrovata a Torino Aurora Ruta, la 17enne scomparsa da Portacomaro in provincia di Asti. La ragazza sta bene e presto potrà riabbracciare la famiglia

Gazzetta d’Asti scrive che la ragazza a breve potrà riabbracciare il padre e i fratelli. La Stampa scrive che i carabinieri la stanno ascoltando per capire cosa le sia successo durante i giorni in cui si sono perse le sue tracce.

Per i residenti di Asti e dintorni si tratta di un sospiro di sollievo. Lunedì 21 luglio Aurora era partita da Portacomaro (Asti) per raggiungere la sorella a Torino. Una volta giunta nel capoluogo piemontese è svanita nel nulla.

La scomparsa da Portacomaro vicino Asti

Lunedì 21 luglio le telecamere della stazione di Asti avevano immortalato Aurora Ruta, 17 anni, mentre saliva sul treno diretto a Torino delle ore 17. Quel giorno la ragazza stava raggiungendo il capoluogo per andare a trovare la sorella.

Alle 17:45 l’occhio elettronico della stazione di Torino Porta Nuova l’aveva registrata per l’ultima volta. In un articolo pubblicato da La Stampa il 23 luglio si legge che la 17enne aveva lasciato la sua abitazione senza cellulare e senza documenti. In casa della sorella, inoltre, non era mai arrivata.

Proprio questa circostanza aveva portato il padre, Sandro Ruta, a denunciarne la scomparsa. Il 21 luglio la ragazza era uscita di casa indossando una maglietta bianca, un paio di pantaloncini neri e calzature rosa.

Il ritrovamento a Torino

La notizia del suo ritrovamento è arrivata alle 18:30. A rintracciare la ragazza a Torino sono stati i carabinieri di Asti. Per il momento non è dato sapere dove Aurora abbia trascorso le giornate fino al 25 luglio, quando l’incubo per i suoi familiari è definitivamente finito.

Come riporta Giornale La Voce, Aurora si era allontanata da casa nei giorni in cui ricorreva un tragico anniversario, una coincidenza che aveva aggiunto un carico di angoscia ai familiari.