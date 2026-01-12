Aurora Venosa, da X Factor a La Preside: “Jessica mi somiglia, anche io ho una voce che vuole farsi sentire”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Aurora Venosa ha 18 anni, ma ha già attraversato mondi che molti suoi coetanei riescono appena a immaginare. La musica, la televisione, la moda, i set: li ha vissuti tutti, e spesso da protagonista. Ma la cosa che colpisce davvero, parlando con lei, non è l’elenco delle esperienze. È il modo in cui le racconta. La lucidità con cui osserva se stessa, senza sconti e senza pose. La consapevolezza, quasi insolita per la sua età, che il talento da solo non basta, e che per trasformare un sogno in realtà servono forza, disciplina, ascolto. E anche la libertà di cambiare strada, senza perdere il proprio centro. Aurora Venosa è cresciuta in un ambiente dove l’arte era ovunque. I suoi genitori, ballerini professionisti e campioni del mondo di tango argentino, le hanno trasmesso il senso del sacrificio e la bellezza del movimento. Da bambina ha sfilato, danzato, fatto pubblicità. Poi, a otto anni, ha scoperto il canto, e da lì non si è più fermata. Nel 2024 è arrivata ai bootcamp di X Factor, lasciando il segno anche se, come racconta lei stessa, in tv è andato in onda solo “un 40%” di quello che è. Ma quello è stato solo il punto di partenza. Subito dopo è arrivata una proposta inattesa, che sembrava uno scherzo: un provino per una serie Rai. Oggi, in La Preside di Luca Miniero, Aurora Venosa interpreta Jessica D’Amore, una studentessa dal talento musicale enorme, che condivide il sogno di diventare cantante con il fratello gemello Tano. È il suo debutto da attrice, ma non sembra affatto un esordio: Jessica le somiglia, e lei lo sa. “Abbiamo molto in comune. Camminiamo insieme. È come se ci fosse un filo che ci unisce”. È un legame profondo, che si riflette anche nel modo in cui racconta il personaggio: non da fuori, ma da dentro, quasi in simbiosi. Questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie è un viaggio nelle sue parole, nei suoi dubbi e nelle sue certezze. Aurora Venosa parla della famiglia, della sua Napoli, del corpo come spazio di libertà, della paura di perdere le persone care, del bisogno di avere una voce che sia ascoltata. Una voce vera, non costruita. Parla anche di cosa significa essere giovane, donna, artista, e cercare ogni giorno un equilibrio tra esposizione e autenticità. “Io sono una cantante”, dice. “Ma se oggi sono anche attrice, ben venga. È un pezzo in più di me”. E mentre si prepara a far uscire il suo primo singolo, guarda avanti con quella calma determinata che solo chi ha già capito da dove viene può avere. Aurora Venosa non è solo una ragazza talentuosa. È una ragazza che ha scelto di esserci davvero.

Nella serie La Preside interpreta Jessica D’Amore. Secondo lei, chi è?

“Jessica e Aurora, in un certo senso, camminano insieme. Sono molto vicine, quasi in simbiosi. Condividono molti tratti: Jessica ha un grande bisogno di esprimersi, di raccontarsi. È forte, determinata, testarda, e dentro di sé sente una voce che vuole farsi sentire a tutti i costi. Il suo sogno è diventare una cantante, insieme a suo fratello gemello, Tano. È molto protettiva, soprattutto con lui. Tano sta attraversando un percorso delicato, e Jessica gli è accanto con grande forza. Per lui è quasi una madre. Si prende a cuore anche il rapporto tra suo padre e il fratello. Jessica è un personaggio pieno, stratificato, ricco di sfumature. E tutto questo lo scopriremo un passo alla volta, episodio dopo episodio”.

Questo legame così forte tra fratello e sorella le appartiene anche nella vita reale?

“Ho un fratello più piccolo, Kevin, ha dodici anni. Anche lui è molto vicino all’arte: suona la batteria, fa pianoforte, ama la musica, gioca a basket. Anch’io, come Jessica, sono molto protettiva. Guai a chi me lo tocca! Abbiamo sei anni di differenza, quindi a volte mi sento un po’ una seconda mamma. Se lo devo sgridare io, lo faccio. Ma, se qualcuno da fuori gli dice qualcosa, scatta subito l’istinto di proteggerlo. È una cosa naturale per me”.

La passione per l’arte arriva dai vostri genitori?

“Sì, senza dubbio. Per me l’arte è qualcosa di totale, la vivo a 360 gradi. I miei genitori sono campioni del mondo di tango argentino e, quindi, sono cresciuta in un ambiente pieno di stimoli artistici. Da piccola ho sempre respirato arte: danza, sfilate, pubblicità… Ho lavorato fin da bambina per brand importanti, ho sfilato a Palazzo Pitti, fatto spot per biscotti… Era tutto spontaneo, naturale, parte della mia quotidianità”.

Avrebbe mai immaginato di diventare attrice?

“In realtà no. Sono nata come ballerina, grazie a mamma e papà. Ho studiato danza classica, moderna, contemporanea, hip hop, latino-americana, ginnastica artistica… ho provato di tutto. Poi, a otto anni, papà mi portò a una lezione di canto. È lì che ho scoperto un amore profondo, che non mi ha più lasciata. Da allora ho sempre studiato e lavorato nella musica. Nel 2024 ho partecipato a X Factor. Però in tv hanno mostrato solo una parte del mio percorso, forse un 40%. Una delle emozioni più grandi è stata quando Paola Iezzi, giudice del programma, mi fece tornare sul palco e mi disse: ‘Tu hai un’autostrada davanti’”.

Dopo il talent, cosa è successo?

“È arrivato di tutto. Tanti messaggi, richieste di collaborazione, proposte di lavoro… Tra queste, anche un messaggio che all’inizio pensavo fosse uno scherzo: mi stavano cercando per un provino, per una serie. Non ci credevo, infatti all’inizio non ho risposto. Poi mi ha scritto Angelo Caianiello, un attore del musical di Mare Fuori: ‘Vai da questa agenzia, fai questo provino. Non perdere questo treno’”.

E ha deciso di salirci, su quel treno?

“Sì. E la cosa incredibile è che l’agenzia era proprio La Ribalta, con cui lavoravo da piccola. Era come tornare a casa. La mia agente è Marianna De Martino. Ho fatto il provino, e a Natale mi hanno comunicato che ero stata presa. Da quel momento ho iniziato a studiare recitazione ogni giorno, con le mie coach Francesca Bergamo e Federica Pirone. Avevo ancora tanto da imparare, ma la voglia era tanta”.

Come hanno reagito i suoi genitori a questa nuova svolta?

“Con grandissima emozione. Ho un legame fortissimo con mio padre Cristian. Siamo inseparabili. Questo traguardo era un sogno condiviso da sempre, da me, papà e mamma Jenny. Quando è arrivata la notizia, abbiamo pianto tutti e tre. Non è stato qualcosa imposto, ci tengo a dirlo. I miei genitori ci credevano perché vedevano quanto io lo desiderassi”.

Quando a X Factor è stata eliminata al bootcamp, lo ha vissuto come un fallimento?

“No, per niente. Anzi, è stato uno stimolo a fare di più. Non ho mai pensato che il sogno stesse finendo. Per me X Factor è stato l’inizio. Una vetrina, un punto di partenza. Già mentre ero lì, con la testa ero altrove, pronta a fare il passo successivo. È stato il momento in cui tutto ha davvero iniziato a muoversi”.

Nella serie, la musica è centrale anche per Jessica. Già dalla prima puntata si sente la sua voce nel brano finale, Non mi basti mai.

“Questa esperienza ha racchiuso tutto: lavoro, certo, ma anche crescita personale. Mi ha insegnato tanto. Ho imparato anche solo osservando Luisa Ranieri. Lavorare con lei è stato un privilegio difficile da spiegare. So solo che oggi mi sento diversa. Quello che abbiamo vissuto sul set è stato un vero percorso di vita. E oggi, quando ci ripenso, mi sento profondamente grata. Non avrei mai pensato di diventare attrice. Non era un obiettivo. Ma oggi non riesco a immaginarmi senza anche questa parte di me”.

Quindi ha trovato la sua strada?

“La mia strada è la musica. Io sono e sarò sempre una cantante. Ma se oggi sono anche attrice, ben venga. È un percorso in più, e sono felice che sia arrivato”.

E la scuola, che posto ha nella sua vita in questo momento?

“Vado ancora a scuola, sono all’ultimo anno. Manca poco e mi diplomerò”.

Che rapporto ha avuto con la scuola in questi anni?

“Un rapporto tranquillo, anche se non sempre lineare. Per inseguire i miei sogni, tra musica, spettacoli e lavoro, ho viaggiato spesso. Quindi non sono mai stata l’alunna perfetta, sempre presente e puntuale. Però ho sempre cercato di essere corretta, rispettosa, e di fare il massimo per tenere insieme tutto”.

Spesso chi fa sport a livello agonistico riceve più comprensione. Chi invece segue un percorso artistico, meno. Lei si è sentita compresa?

“Sì, moltissimo. I miei professori mi hanno sempre supportata. Alcuni sono venuti perfino a vedermi ritirare un premio. Seguono con interesse ciò che faccio, anche la preside. È un rapporto che vivo con piacere, e di cui sono grata”.

Nella serie, la scuola è ambientata in una zona complessa di Napoli. Che legame ha con la città?

“Amo Napoli. È una città generosa, piena di talento, anche se non sempre capita. Purtroppo, da fuori, soprattutto dal Nord, viene spesso vista in modo distorto. Ma chi la vive davvero sa che ha qualcosa di unico. La sua risorsa più potente, secondo me, è la cazzimma. Una parola difficile da spiegare, ma chi è napoletano sa bene cosa significa”.

C’è un pregiudizio su Napoli che la infastidisce più degli altri?

“Sì. Più ancora dell’etichetta legata alla criminalità, che è già pesante, mi dà fastidio quando si dice che Napoli non è una città seria. Perché invece è piena di risorse. E non parlo solo del cibo o del turismo. Ci sono tantissimi talenti e una ricchezza umana incredibile: c’è speranza”.

La Preside parla spesso di speranza. Qual è la sua più grande speranza?

“Per me non c’è distinzione tra sogno e speranza. Il sogno contiene già la speranza dentro di sé. È un’energia che ti muove, una possibilità che scegli di coltivare ogni giorno. Io sono immersa in quello che sto facendo proprio perché ho un sogno forte. Ed è quello che mi spinge avanti”.

È consapevole che per le donne realizzare un sogno può essere più difficile?

“Sì, lo so bene. Purtroppo, oggi esiste ancora una disparità. E questo deve cambiare. Le donne possono fare tutto quello che fanno gli uomini, e spesso anche di più. Perché capita che siamo noi a sostenere loro, a portare avanti le cose. È faticoso essere donna, ma avere una voce propria fa tutta la differenza. Costruirsi una voce è fondamentale”.

Quali valori le hanno trasmesso i suoi genitori?

“Mi hanno insegnato tantissimo. Sono il mio punto fermo. Tutto quello che faccio, lo faccio anche per loro. Perché mi sostengono, mi motivano. I valori più importanti che mi hanno trasmesso sono il rispetto verso gli altri e l’umiltà. Mi hanno insegnato a non pensare solo a me stessa, ad ascoltare, a esserci per gli altri. E grazie a loro non mi sento mai sola”.

Si è sempre ascoltata?

“Sì, sempre. Mi ascolto e ascolto anche gli altri. Forse è un mio punto di forza, ma a volte può diventare un limite. Perché ascoltare troppo può farti mettere da parte”.

Ha mai sentito di essere influenzata dagli altri?

“No, mai. Ho le mie idee e so quello che voglio. Non mi lascio condizionare. Ma è vero che ascoltare tanto, a volte, può farti dimenticare un po’ te stessa”.

Quali sono le sue paure più grandi?

“Cerco di mostrarmi forte, ma anch’io ho i miei momenti no. La paura più grande è perdere le persone che amo. O perdere la mia libertà. Ho timore di non poter più vivere la mia passione in modo libero. E ho paura anche di essere presa in giro, tradita”.

Per lei, che cos’è la libertà?

“Avere una voce. Come ce l’ha Jessica nella serie, e come ce l’ho io nella vita. Avere una voce vera, che viene ascoltata”.

Lo ripete spesso: avere una voce. Cosa vuole dire?

“Tutto. Vuole raccontare quello che sono, quello che provo ogni giorno. È il mio modo per esserci davvero”.

Cosa la tiene con i piedi per terra, nonostante lavori fin da bambina?

“L’umiltà. È la base di tutto. È ciò che mi tiene connessa alla realtà”.

Però spesso, nel mondo dello spettacolo, l’umiltà viene fraintesa…

“Verissimo. Esporsi porta a essere giudicati. Mi capita anche ora: cammino per strada, magari ho un portamento un po’ fiero, e sento qualcuno dire ‘quella se la tira’. Ma io sono semplicemente così, è il mio modo di essere. Non è atteggiamento, è naturalezza. Però sì, può essere frainteso”.

Che rapporto ha con il suo corpo?

“Sano. Mi sono sempre piaciuta. Per me femminilità è libertà. Vuol dire potersi esprimere senza vergogna, senza filtri, senza paura dei giudizi. L’ignoranza esiste e qualcuno che non capisce ci sarà sempre. Ma se hai paura di mostrarti, resti ferma. Io sento che il mio corpo parla con me: è uno strumento, un modo per raccontarmi. Anche sui social. Amo cambiare, sperimentare, giocare con l’immagine. Se domani voglio i capelli rosa, me li faccio rosa. Perché mi piace cambiare”.

C’è qualcosa che la ferirebbe leggere sui social?

“Sono forte, ho le spalle larghe. Ma se qualcuno mettesse in dubbio la mia autenticità, quello mi farebbe male. I commenti sull’aspetto o sul talento mi scivolano addosso. Ma dire che non sono vera… quello no”.

Quando trova il tempo per essere solo Aurora?

“Sempre. Me lo ritaglio, soprattutto la sera. Durante il giorno lavoro molto, mi impegno. Ma come dice papà: ‘Prima il dovere, poi il piacere’. La sera, se posso, mi rilasso, esco con le amiche. Non tutte le sere, ovvio… altrimenti al mattino non mi sveglio più! (ride, ndr)”.

Chi la conosce davvero, fino in fondo?

“Poche persone. Solo la mia famiglia. Perché secondo me, le uniche persone che non ti tradiscono mai sono mamma e papà. Le amiche, l’amore… va tutto bene. Ma le certezze vere sono loro”.

Ha paura del tradimento?

“Sì, l’ho vissuto. E da lì ho imparato”.

Cosa l’aspetta adesso?

“Tra poco esce il mio primo singolo. Un progetto a cui lavoro da un anno. Sto portando avanti sia la recitazione che la musica. Questo brano per me è un inizio vero. Dopo tanto impegno, è una gioia vedere qualcosa di mio prendere vita”.

Qual è stato il sacrificio più grande che ha fatto?

“Ne faccio ogni giorno. Ma li faccio con amore, quindi non li percepisco come sacrifici. Sono scelte che abbraccio perché ci credo davvero”.