Autista aggredito a Rimini perché l’autobus è fermo da troppo tempo, individuato dalla polizia il responsabile

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un 38enne è stato denunciato per aver aggredito un autista a Rimini. L’episodio risale allo scorso 5 ottobre e il presunto responsabile, un uomo di nazionalità dominicana, è stato individuato dalla polizia. L’autista di 48 anni era stato picchiato dopo una discussione relativa all’orario di partenza dell’autobus. Secondo l’aggressore, il mezzo era fermo da troppo tempo, quando in realtà il conducente stava solo rispettando l’orario previsto.

Autista aggredito perché l’autobus è fermo da troppo tempo

Pochi giorni dopo l’accaduto, la Squadra mobile di Rimini ha individuato il presunto responsabile dell’aggressione ai danni dell’autista e lo ha denunciato.

I fatti risalgono alla sera del 5 ottobre, quando tra il 38enne dominicano e l’autista è cominciata una discussione sull’orario di partenza dell’autobus fermo nel terminal di Santa Giustina.

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Denunciato a piede libero l’aggressore dell’autista

Poco dopo il 38enne ha aggredito il conducente e ha danneggiato l’interno del mezzo. Per queste ragioni è stato denunciato a piede libero per i reati di lesioni aggravate, minacce e danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

L’autista di Start Romagna è stato poi dimesso dall’ospedale con una prognosi di 20 giorni. La vicenda ha sollevato numerose proteste relative alla sicurezza degli autisti dei mezzi pubblici nella città romagnola.

Poco dopo l’accaduto, attraverso una nota la Filt Cgil ha parlato di “fenomeno inaccettabile e non più tollerabile”. “Non è possibile che non si possa svolgere il servizio in piena sicurezza come previsto dalle normative. Servono garanzie per gli operatori e le operatrici del servizio pubblico”, ha denunciato il sindacato.

I sindacati chiedono più sicurezza dopo i fatti di Rimini

Proprio ieri, venerdì 9 ottobre, si è tenuto lo sciopero di 24 ore in Start Romagna proclamato dalle segreterie regionali dell’Emilia-Romagna e le segreterie provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini di Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Usb Lavoro Privato e Ugl Autoferro proprio dopo l’aggressione subita dall’autista.

“L’episodio di Rimini non è un caso isolato – hanno scritto i sindacati nella nota – Negli ultimi periodi si sono succeduti incidenti e aggressioni a bordo degli autobus, sia nei servizi urbani sia in quelli extraurbani. I lavoratori hanno segnalato ripetutamente all’azienda criticità sulle condizioni di sicurezza dei mezzi e del servizio, anche attraverso gli Rls, senza ottenere risposte ritenute adeguate”.

“Non aspetteremo la prossima aggressione o una tragedia prima di intervenire. Chiediamo risposte concrete e immediate: mettere in sicurezza il personale, i mezzi e il servizio prima che un’altra aggressione o un altro incidente producano conseguenze ancora più gravi”, hanno scritto i responsabili sindacali che rappresentano i lavoratori di Start Romagna.