Eseguito un arresto dalla polizia di Roma Nord presso l’area di servizio Flaminia Ovest, in provincia di Rieti. L’uomo, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente nascosta in un vano segreto del suo autotreno. La droga era destinata, secondo i documenti, ad Anagni, ma il navigatore indicava come meta finale Roma.

Il controllo e i primi sospetti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta lo scorso fine settimana, quando gli agenti della Polizia Stradale di Roma Nord hanno effettuato un controllo su un autotreno all’interno dell’area di servizio Flaminia Ovest, situata lungo l’autostrada A1, in provincia di Rieti.

Durante le verifiche, il conducente del mezzo ha mostrato un atteggiamento nervoso e non è stato in grado di fornire spiegazioni convincenti sulla destinazione della merce trasportata. Dai documenti di viaggio risultava che il carico fosse diretto ad Anagni, mentre il navigatore satellitare del veicolo indicava come destinazione Roma. Questo dettaglio ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

La scoperta del vano nascosto

Un esame più accurato del veicolo ha permesso ai poliziotti di notare alcune anomalie strutturali: il divisorio tra il letto superiore e la cabina presentava segni di alterazione. Seguendo questa intuizione, gli agenti hanno individuato un vano nascosto all’interno del quale erano occultati 99 panetti avvolti in cellophane, contenenti cocaina per un peso lordo di circa 111 kg.

L’arresto e il sequestro della droga

Di fronte all’evidenza, il conducente è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la Casa Circondariale di Rieti. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata dagli agenti della Polizia Stradale.

