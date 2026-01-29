Autista del bus lascia a piedi 11enne a Vodo, 6 km a piedi sotto la neve: "Sta ancora male", famiglia querela

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un bambino di 11 anni è stato abbandonato dall’autobus all’uscita da scuola. L’autista del bus lo avrebbe lasciato a piedi per via dell’assenza di un biglietto salito a 10 euro per il periodo delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano Cortina 2026. Il bambino è stato costretto a percorrere 6 km a piedi, sotto la neve, con il sole ormai tramontato. Il bambino, secondo quanto dichiarato dalla famiglia, ha preso freddo e si è ammalato. Annunciata denuncia all’autista e alla compagnia, che indaga.

L’autista non fa salire il bambino

È accaduto a San Vito di Cadore: un bambino di 11 anni, con due zainetti sulle spalle, è stato lasciato a piedi dall’autista dell’autobus dell’azienda di trasporto pubblico locale DolomitiBus. Il motivo sarebbe l’assenza di un biglietto per il viaggio della linea 30 Calalzo-Cortina dal valore di 10 euro. Il prezzo di 10 euro è aumentato per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e non importa il tratto di strada che si percorre: la cifra è sempre di 10 euro.

Intorno alle 16:40, il bambino di 11 anni è salito con i suoi compagni di classe sul bus e ha staccato il regolare biglietto da 2,50 euro. L’autista però gli avrebbe fatto notare che il prezzo del biglietto era di 10 euro e che, se non li aveva, poteva pagarli a lui. Ma il bambino non aveva quella cifra e il conducente lo ha fatto scendere e proseguire a piedi. Non sarebbe stato neanche riconsegnato il biglietto già strappato, ma inutilizzato e che aveva comunque valore.

Il bambino avrebbe camminato per 6 km, a meno di 3 gradi, con il sole che stava tramontando. Una volta a casa ha raccontato tutto alla mamma, che ha immediatamente sporto querela per abbandono di minore.

La rabbia della famiglia

La querela e poi la denuncia pubblica, quella che sta permettendo alla notizia di girare. Per la famiglia tante cose sono state strane in questa vicenda. La prima è l’abbandono di un minore a bordo strada con un clima ostile. Un comportamento che ha fatto scattare da parte dei familiari la denuncia per “abbandono di minore”.

E poi tante cose che non hanno funzionato. Per esempio, l’autista può chiedere dei soldi? La risposta della stessa compagnia sembra essere no. Inoltre il bambino aveva un carnet di biglietti da nove e l’autista avrebbe potuto staccarne quattro dal valore complessivo di 10 euro per permettergli di proseguire la corsa e arrivare a casa in sicurezza.

In ultimo, poteva fargli la multa, come spiega la madre. “Avevo capito che l’aumento sarebbe avvenuto dalla prossima settimana, per carità, è una mia distrazione ma avrei pagato la multa”, spiega. Un’alternativa sicuramente migliore rispetto a sapere che suo figlio è rimasto in strada, da solo, a camminare per 6 km.

La risposta di DolomitiBus

La famiglia, oltre a sporgere la denuncia, ha anche effettuato una segnalazione alla compagnia di trasporti pubblici DolomitiBus che serve la tratta Milano-Cortina. Al servizio clienti le hanno spiegato che hanno già ricevuto diverse segnalazioni di questo tipo.

Sull’episodio ora è stata aperta anche una commissione da parte dell’azienda per verificare gli eventi e capire come muoversi. Il bus appartiene alla compagnia privata alla quale sarebbe stato subappaltato il servizio, ma DolomitiBus si è comunque impegnata a fornire una risposta sull’accaduto entro i prossimi giorni.

Stupisce in particolar modo la richiesta di soldi contanti, quando sullo stesso sito della compagnia è presente il regolamento che spiega che la vendita dei titoli di viaggio della linea può avvenire esclusivamente tramite l’app specifica, scansionando il QR-code alla fermata o effettuando il pagamento elettronico con il POS a bordo del mezzo.