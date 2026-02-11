Autista del bus non fa salire studente con disabilità a San Felice, la rabbia della madre: interviene Zaia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A San Felice uno studente di 15 anni con disabilità è stato fatto scendere dal bus, sotto la pioggia, e lasciato a piedi. A denunciare l’accaduto è stata la madre, che ha spiegato come il figlio avesse voluto subito avvisare l’autista di aver dimenticato l’abbonamento ma a quel punto non è stato fatto salire. La società di trasporti vicentina si è subito scusata ed è intervenuto anche il presidente del Veneto Luca Zaia: “Il rispetto viene prima di ogni procedura”.

Perché il 15enne non è stato fatto salire sul bus

Uno studente 15enne, con disabilità, era uscito da scuola alle 12 e si era subito diretto alla fermata del bus vicino al Piovene, a San Felice.

Pensava di non avere l’abbonamento e di averlo dimenticato a casa (ha poi scoperto successivamente che in realtà lo aveva con sé) e per questo è andato subito ad avvertire l’autista del bus.

A raccontare dei dettagli la vicenda è stata la madre dello studente, che ha contattato il Giornale di Vicenza per denunciare l’accaduto.

Autista del bus non fa salire studente con disabilità

Avendo saputo che il ragazzino non aveva l’abbonamento, l’autista non lo ha fato salire a bordo, lasciandolo a piedi.

Lo studente è dunque rimasto alla fermata e nel frattempo aveva anche iniziato a piovere: dovendo andare ad Altavilla (in provincia di Vicenza) non poteva certo muoversi a piedi.

La madre ha raccontato che, avendo il cellulare, il 15enne è riuscito a chiamare il nonno per farsi venire a prendere.

La denuncia della madre

“Non capisco perché sia stato fatto scendere. Non avrebbero dovuto semplicemente fargli una multa che poi noi avremmo potuto contestare dimostrando che mio figlio è in possesso di un regolare abbonamento“, ha detto la madre al Giornale di Vicenza.

La donna ha poi voluto ringraziare persone comuni e istituzioni per la vicinanza dimostrata dopo che l’episodio è diventato di dominio pubblico.

“Spero che passi però un messaggio chiaro: questo episodio non va banalizzato né sottovalutato“, ha voluto sottolineare la donna, aggiungendo poi di aver voluto contattare il giornale perché “si è trattato di un caso grave e non certo per sollevare un polverone o fare sterili polemiche”.

Le scuse dell’azienda dei trasporti vicentina

Immediate sono arrivate le scuse di Svt, l’azienda dei trasporti vicentina, che ha aperto una procedura di contestazione del comportamento tenuto dal proprio dipendente.

“Ci sono alcuni dettagli che saranno chiariti nei prossimi giorni, ma il concetto di fondo è chiaro: abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri utenti“, si legge in una nota.

L’azienda ha poi sottolineato che quando si tratta di minorenni, in nessun caso devono essere lasciati a terra” e che “la giusta applicazione delle regole deve sempre e comunque tenere conto della persona che abbiamo di fronte”.

L’intervento di Luca Zaia

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente del Veneto Luca Zaia: “Non è solo un fatto di regole, è una questione di umanità, di responsabilità, di buon senso. Dove è finita l’umanità se un minore con disabilità che chiede aiuto viene lasciato solo?”, ha detto.

Zaia ha poi ribadito che “il trasporto pubblico è un servizio e, come ogni servizio, vive di rispetto”. Inoltre, ha aggiunto, “il personale a bordo deve essere degno interprete di questo”.

Secondo Zaia, infatti, “un ragazzo con disabilità che si rivolge con correttezza all’autista per segnalare un problema non può essere trattato come un furbo”, anche perché “esistono procedure che consentono di gestire la mancata esibizione del titolo, soprattutto per chi è abbonato: si verifica, si applicano le regole, si tutela la persona“.