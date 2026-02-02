Autista del bus Salvatore Russotto incontra la madre del bimbo lasciato a piedi, non sta percependo stipendio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Salvatore Russotto, l’autista del bus che ha lasciato a piedi nonostante il freddo e la neve il bimbo di 11 anni diretto da San Vito di Cadore a Vodo di Cadore, ha incontrato la madre dell’undicenne. Il giovane era sprovvisto di un ticket valido per la corsa ed è sceso dal mezzo, percorrendo 6 chilometri al gelo. L’autista, attualmente sospeso a tempo indeterminato, non sta percependo lo stipendio.

L’incontro tra Salvatore Russotto e la famiglia del bimbo

Intervistato da 1mattina news, Salvatore Russotto ha parlato dell’incontro con la madre del bambino: “Ho potuto stringerle la mano, è stata una cosa bella. Ci siamo rinfrancati a vicenda“.

Di quel giorno ha ricordato: “Ero stato aggredito da un signore, poi la bufera, il traffico e probabilmente ho perso un po’ la brocca. Mi sono fermato perché non riuscivo più ad andare avanti. La mia ditta mi accusa di essermi fermato per fumare. Invece no: mi sono fermato perché ero nervosissimo e non ce la facevo ad andare avanti. Siccome fumo, purtroppo, mi sono acceso una sigaretta”.

Ancora Russotto: “Al ragazzino non ho detto di scendere, io l’ho solo informato di quello che ci ha detto la ditta, cioè che c’era il bancomat o la possibilità di avere l’abbonamento sul telefono. È stata una questione di 10 secondi, i passeggeri forse non se ne sono neanche accorti, stavano tutti con gli occhi sui loro telefonini”.

Salvatore Russotto sarà licenziato?

L’autista Salvatore Russotto dovrà ora fornire la sua versione dei fatti davanti alla ditta. Attualmente, è sospeso a tempo indeterminato e non sta percependo lo stipendio.

“Sarà l’azienda a decidere se licenziarmi o no“, ha detto.

Le parole della famiglia del bimbo

Anche i genitori del bambino, che dopo quanto successo è stato invitato alle Olimpiadi di Milano-Cortina, hanno rilasciato alcune dichiarazioni al programma Rai dopo l’incontro con Russotto: “Abbiamo compreso la sua situazione, vogliamo evitargli la gogna mediatica. Per noi la questione è chiusa”.

Poi hanno aggiunto: “Noi ci siamo rivolti all’azienda di trasporti perché non conoscevamo l’identità dell’autista. Abbiamo ritenuto grave l’episodio e ci siamo mossi così per evitare che potesse ripetersi. Per noi, però, la questione si chiude qua“.

Il post “premonitore” di Russotto nel 2024

Non è passato inosservato sul web un post pubblicato da Salvatore Russotto nel settembre del 2024, mesi prima del caso esploso a Belluno.

L’autista, nel 2024, aveva condiviso su Facebook un articolo dal titolo “Autista può rifiutarsi di farmi salire sull’autobus?“.