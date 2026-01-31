Autista del bus si scusa con l'11enne lasciato a piedi a Vodo, "grave errore, azienda aveva dato disposizioni"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

“Chiedo perdono al bambino e alla sua famiglia, mi fa male il cuore se penso al grave errore che ho commesso”. Si è scusato così il conducente del bus che due giorni fa a San Vito di Cadore (Belluno) aveva rifiutato di far salire a bordo un ragazzino di 11 anni, costringendolo a percorrere sei chilometri a piedi sotto la neve verso Vodo di Cadore. “L’azienda ci aveva dato disposizioni chiare”, ha sottolineato poi l’autista.

“Mattina delirante, sono mortificato”, il racconto dell’autista del bus

Dopo l’ondata di critiche, l’uomo ha tenuto a precisare il suo stato d’animo e la sua versione dei fatti in un’intervista a Il Gazzettino.

“Mi rendo conto di aver sbagliato. Non ci ho dormito tutta la notte. A mente fredda gli avrei pagato io il biglietto piuttosto di saperlo in giro con la neve“, ha dichiarato.

Quando il bambino gli ha chiesto di salire sul bus, pur non avendo il nuovo biglietto a prezzo maggiorato (10 euro) per via delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il conducente era già reduce da quella che ha definito una “mattina delirante”.

Il turno di lavoro si era infatti svolto tra i disagi provocati da neve, traffico e strade bloccate. L’uomo ha poi raccontato di essere stato preso di mira da un passeggero.

“Un uomo mi ha accusato di essere in ritardo e continuava a ripetere: i Borboni vengono qui da noi e fanno quello che vogliono“, con chiaro riferimento all’accento meridionale dell’autista.

“Me ne ha dette di tutti i colori e gli ho chiesto di smettere. Nel frattempo una donna mi stava facendo un video“, ha aggiunto.

“Mi sono fermato, avevo le gambe che tremavano e ho chiamato il mio responsabile, gli ho spiegato cosa stava succedendo e che non ce la facevo più”.

Le disposizioni dell’azienda di bus e l’episodio col bambino di Vodo

L’uomo è apparso sensibilmente mortificato e si è detto pronto ad accettare tutte le conseguenze per quanto accaduto con il bambino.

A tal proposito, l’autista del bus ha sottolineato come l’episodio sia accaduto nello spazio di brevissimo tempo.

“Ho detto al bambino che il biglietto che aveva, quello da 2,5 euro, non era valido e che avrebbe dovuto pagare con il bancomat oppure avere l’abbonamento. E lui è sceso, questione di un minuto”.

L’atteggiamento è scaturito dalle linee guide dettate dall’azienda di trasporto pubblico. Una di queste imponeva di invitare a scendere chiunque non avesse il titolo di viaggio valido.

“Non ci hanno detto nulla sui minorenni che vanno fatti salire comunque. Sono mortificato”, ha concluso.

I vertici societari, senza entrare nel merito del caso specifico, hanno ribadito che il controllo dei titoli di viaggio deve avvenire nel rispetto della dignità di ciascun utente.