Un arresto a Sondrio a seguito di una aggressione avvenuta nei pressi di una fermata dell’autobus. Un giovane, già noto alle autorità per precedenti di maltrattamenti, è stato fermato dopo aver colpito un autista e minacciato un controllore della Trenord. Il Questore di Sondrio ha emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di simili episodi.

L’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto nei pressi di una fermata dell’autobus, dove sono intervenuti i militari della Stazione Carabinieri di Sondalo e due pattuglie della Polizia di Frontiera di Tirano, a seguito di una segnalazione per aggressione ai danni di personale Trenord e di un’azienda di trasporto pubblico locale. Il servizio sostitutivo interessato era quello della tratta ferroviaria Lecco-Tirano.

La dinamica dell’aggressione

Il giovane, in evidente stato di ebrezza, ha inizialmente rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti e ha assunto atteggiamenti minacciosi e aggressivi nei loro confronti. Successivamente, ha colpito con un calcio al torace l’autista dell’autobus e ha minacciato verbalmente il controllore della Trenord, che gli aveva negato l’accesso al pullman perché si trovava in una zona non autorizzata. Non pago, ha sferrato pugni e schiaffi al controllore, aggravando la situazione.

L’arresto e le conseguenze per il servizio pubblico

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di maltrattamenti, è stato tratto in arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. A causa della aggressione, sono state soppresse quattro corse sostitutive, causando un notevole disservizio per l’utenza del trasporto pubblico.

Il provvedimento del foglio di via obbligatorio

Nei confronti del giovane, il Questore di Sondrio ha emesso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Tirano, vietandogli di tornare sul territorio comunale per 2 anni. In caso di violazione delle prescrizioni, la legge prevede la pena della reclusione da sei a diciotto mesi e una multa fino a 10.000 euro.

